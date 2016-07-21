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Çamaşır makinesini kamufle etmek için 6 farklı yöntem

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Mutfak
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Elbiselerimizi temizlemek için kullandığımız çamaşır makinesi, kurutma makinesi gibi büyük elektronik eşyalar evimizde diğer elektronik cihazlara göre fazla yer işgal ederler.  Bu durum yatak odasında, banyoda, mutfakta ve çamaşır odasında göze batan ve dekorasyonun güzelliğini ortadan kaldıran bir sorun oluşturur. Bu tip bir sorunla karşılaşmamak için çamaşır makinesini kamufle etmek isteriz.  Çamaşır makinesi boyutu anormal ölçülerde olduğu için kamufle etmek de oldukça zordur. Bu gün bu zorluklara meydan okumanızı ve evinizde çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi estetik ve dekoratif bir şekilde  kamufle etmeniz için farklı çamaşır makinesi kamufle etme yöntemlerini birlikte inceleyeceğiz. Homify farkı ile  bir araya getirilen kamufle etme yöntemleri, çamaşır odasında, mutfakta, yatak odasında ve banyo da çamaşır makinesinin görsel ve şık bir şekilde dekore edilmesini, kamufle edilerek görselliğin ön planda nasıl tutulacağını gözler önüne seriyor.

Mutfak tezgahı

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA Modern Mutfak Ahşap Beyaz
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

Çamaşır makinesini mutfakta kullanıyorsanız kamufle edebileceğiniz en ideal yöntem mutfak tezgahının alt kısmıdır. Bu sebeple mutfak tezgahınızı normal ölçülerden biraz yüksek ve biraz geniş yaparak  çamaşır makinenizi rahatlıkla kamufle edebilirsiniz. mutfak tezgahı için dikkat edeceğiniz en önemli püf noktası renk tonlarının uyumu olacaktır. Farklı tonlarda renkler tercih etseniz bile uyumlu olması mutfağın tüm güzelliğini etkileyecektir.

Banyo dolabı

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept Rustik Banyo
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

Çamaşır makinenizi banyo da kullanıyorsanız kamufle etmek için tek çözüm yolu banyo dolabının bir bölümünü çamaşır makinesini kamufle etmek için kullanmaktır. Çamaşır dolabınızı  örnek dekorasyonda olduğu gibi ahşap mobilya olarak tercih edip bir bölümünü çamaşır makinesi ölçülerinde  özel tasarıma sahip olacak şekilde yapmalı ve isteğe göre kapaklı veya kapaksız olacak şekilde tercih etmelisiniz. Renk uyumu kapaklı olduğunda önemsi olsa da kapaksız dolaplarda çok önemli olacaktır.

Çamaşır odası

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Banyo
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Çamaşır odasında kamufle edebileceğiniz mobilyalar bulunmadığından  örnek dekorasyonda olduğu gibi  etrafını duvar raf sistemleri ve sıralı terekeler ile çevirebilir ve orta yerde kaba bir şekilde duran bir makine yerine raf sistemleri içinde zarif bir şekilde duran bir makine haline getirebilirsiniz. Bu sayede çamaşır odasının itici bir oda olmasını da önlemiş olursunuz.

Stüdyo daireler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Stüdyo daireler de genel olarak mutfak olarak kullanılan alanda, mutfak tezgahının yanında veya altında muhafaza edilen çamaşır makineleri hem şık hem de dekoratif bir şekilde yerleştirilebilir.  Renk seçimleri bir birine yakın tonlarda yapılarak diğer alanlar ile olan zıtlık giderilerek evinizin genel anlamda tam uyum içinde dekore edilmesini sağlayabilirsiniz.

Banyo sepetleri

Дизайн-проект 3-й квартиры, Лилия Панкова Лилия Панкова Eklektik Garaj / Hangar
Лилия Панкова

Лилия Панкова
Лилия Панкова
Лилия Панкова

Çamaşır makineleri genel manada banyolarda kullanıldıkları için çamaşır sepetleri  ile birlikte yan yana kullanılarak banyoda kamufle edilebilir. Banyo sepeti yerine kullanacağınız aynı amaca yönelik kullanılan kirli dolapları bu iş için biçilmiş kaftandır. Banyonuzda çamaşır makinesinin dekoratif bir şekilde kamufle edilmesi için titiz bir çalışma yapmalısınız.

Salon konsolları

Nancopiù, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. Modern Banyo
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

Salonda yer alan konsolları kullanarak çamaşır makinelerinizi kamufle edebilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi  konsolun bir tarafını çamaşır makinesi ölçülerinde yaparak çamaşır makinenizi kamufle salonun ortasında kamufle ederek kullanabilirsiniz.

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