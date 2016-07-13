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Daha Keyifli bir Balkon için 6 İlham Verici Yenileme Fikri

ümit atdağ ümit atdağ
Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
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Balkonlar evi tamamlayan ve mimarinin daha estetik görünmesini sağlayan unsurlar olduğu kadar evin ve odaların hava almasını, havadar ve ferah olmasını sağlayan alanlardır. kimi evlerde bir yaşam alanı olarak tercih edilirken kimi evlerde sadece açık havanın keyfinin sürüldüğü bir alan olarak da tercih edilir. Bu nedenle balkon tasarımının doğru yapılması ve balkonun dekorasyonun özenli bir şekilde uygulanması gereklidir. Eğer bir balkonu yeni baştan yaratmak istiyorsanız yenileme çalışmalarına başlamadan önce homify tarafından bir araya getirilmiş balkon yenileme fikirlerine göz atmalısınız. Bu fikirler ışığında yenileme çalışmalarına başlayıp zevkinize ve tarzınıza göre bir balkon ortaya çıkarmalısınız. homify sayfalarımızdaki balkon dekorasyonları sekmesindeki örneklerden yararlanarak farklı fikirler edinebilir veya kendi tarzınızı balkonunuza direk yansıtabilirsiniz.

1- Renkli ve canlı

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Eğer renkli bir kişiliğe sahipseniz, örnek uygulama da olduğu gibi renkli bir balkon dekorasyonu yaparak evinizi daha canlı ve daha görsel bir balkon sahibi olabilirsiniz. Renkli ve canlı bir balkon hem evinizin değerini artıracak hem de sizi ziyarete gelen misafirlerinizin beğenisini kazanacaktır. Ayrıca dinlenmek istediğiniz balkonun hayranlık verecek kadar dekoratif olmasını sağlayabilirsiniz.

2- Küçük ama kullanışlı

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Modern Balkon, Veranda & Teras
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Decoratime

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Günümüz inşaat teknolojileri en geniş alan ve en küçük balkon stratejisi üzerine kurulu olduğu için  balkonlar oldukça küçük tasarlanmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi küçük bir balkonun kullanışlı bir şekilde dekore edilmesi hem balkonun küçük olması dezavantajını ortadan kaldıracak hem de küçük olmasına rağmen oldukça kullanışlı ve işlevsel bir balkon sahibi olmanızı sağlayacaktır. Örnek uygulama da olduğu gibi uygun boyutlarda mobilyalar seçilmiş ve işlevsel bir balkon ortaya çıkarılmış.

3- Deniz manzarası

Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Bozantı Mimarlık

Gazebo Restaurant Yeniköy

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Eviniz  deniz kıyısında yer alıyorsa resimdeki gibi estetik bir tasarıma sahip balkon yenilemesi yaparak  balkon keyfi yapmak için deniz manzarasını ayaklarınızın altına alabilirsiniz. Konum olarak evinizin bir köşe denizi görüyorsa bu alanı oturum alanı olarak dekore etmeli ve resimdeki gibi muhteşem güzelliğe sahip insanı ferahlatan bir balkon konsepti oluşturabilirsiniz.

4- Cam balkonlar

Cam Balkon, armoni yapı armoni yapı Modern Balkon, Veranda & Teras
armoni yapı

Cam Balkon

armoni yapı
armoni yapı
armoni yapı

Eğer soğuk kış günlerinde güneşin tadını balkonunuzda yaşamak istiyorsanız balkonunuzu boydan boya cam panellerle kaplayabilirsiniz. Bu durum size bir kapalı balkon tipinde bir balkon sağlıyor olsa da isteğe bağlı olarak açılıp kapanabilen veya katlanabilen cam paneller ile balkonunuzun kış ayları için kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz.

5- Şık balkonlar

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Eğer geniş ve kapalı bir balkon sahibi olmak istiyorsanız resimde yer alan şık ve modern bir şekilde dekore edilmiş kapalı balkon dekoraysonunu kendinize örnek alabilirsiniz. Bu balkonda zemin ahşap parkeler ile kaplanmış ve parapet sınırı yapay çim ile kaplanarak doğal bir görünüm oluşması sağlanmış. Ayrıca askı saksılar ile mor ve pembe renkli çiçekler yerleştirilerek balkonun hem doğal hem de rengarenk bir balkon olması sağlanmış.

6- Aykırı mimariler

PERGOLA A.Ş. - Profosyonel Dış Mekan Çözümler PERGOLA A.Ş. Modern Balkon, Veranda & Teras
PERGOLA A.Ş.

PERGOLA A.Ş. – Profosyonel Dış Mekan Çözümler

PERGOLA A.Ş.
PERGOLA A.Ş.
PERGOLA A.Ş.

Geleneksel mimarilerde bir cumba şeklinde yapılan balkonlar günümüz mimarisinde yerini aykırı tasarımlara bırakmıştır. Özellikle Avrupa mimarisinde görülen bu tasarımlar balkon tasarımlarını da etkilemiş ve ortaya resimdeki gibi aykırı bir balkon çıkarılmıştır. Bu balkon  tamamen cam ile kapatılmış ve oturma odasının bir parçası şeklinde dekore edilerek evin daha geniş ve daha fonksiyonel bir oturma odası olmasına ve balkonun farklı bir mimariye sahip olmasına katkı sağlamış.

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