Daha Keyifli bir Balkon için 6 İlham Verici Yenileme Fikri

Balkonlar evi tamamlayan ve mimarinin daha estetik görünmesini sağlayan unsurlar olduğu kadar evin ve odaların hava almasını, havadar ve ferah olmasını sağlayan alanlardır. kimi evlerde bir yaşam alanı olarak tercih edilirken kimi evlerde sadece açık havanın keyfinin sürüldüğü bir alan olarak da tercih edilir. Bu nedenle balkon tasarımının doğru yapılması ve balkonun dekorasyonun özenli bir şekilde uygulanması gereklidir. Eğer bir balkonu yeni baştan yaratmak istiyorsanız yenileme çalışmalarına başlamadan önce homify tarafından bir araya getirilmiş balkon yenileme fikirlerine göz atmalısınız. Bu fikirler ışığında yenileme çalışmalarına başlayıp zevkinize ve tarzınıza göre bir balkon ortaya çıkarmalısınız. homify sayfalarımızdaki balkon dekorasyonları sekmesindeki örneklerden yararlanarak farklı fikirler edinebilir veya kendi tarzınızı balkonunuza direk yansıtabilirsiniz.
Eğer renkli bir kişiliğe sahipseniz, örnek uygulama da olduğu gibi renkli bir balkon dekorasyonu yaparak evinizi daha canlı ve daha görsel bir balkon sahibi olabilirsiniz. Renkli ve canlı bir balkon hem evinizin değerini artıracak hem de sizi ziyarete gelen misafirlerinizin beğenisini kazanacaktır. Ayrıca dinlenmek istediğiniz balkonun hayranlık verecek kadar dekoratif olmasını sağlayabilirsiniz.
Günümüz inşaat teknolojileri en geniş alan ve en küçük balkon stratejisi üzerine kurulu olduğu için balkonlar oldukça küçük tasarlanmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi küçük bir balkonun kullanışlı bir şekilde dekore edilmesi hem balkonun küçük olması dezavantajını ortadan kaldıracak hem de küçük olmasına rağmen oldukça kullanışlı ve işlevsel bir balkon sahibi olmanızı sağlayacaktır. Örnek uygulama da olduğu gibi uygun boyutlarda mobilyalar seçilmiş ve işlevsel bir balkon ortaya çıkarılmış.
Eviniz deniz kıyısında yer alıyorsa resimdeki gibi estetik bir tasarıma sahip balkon yenilemesi yaparak balkon keyfi yapmak için deniz manzarasını ayaklarınızın altına alabilirsiniz. Konum olarak evinizin bir köşe denizi görüyorsa bu alanı oturum alanı olarak dekore etmeli ve resimdeki gibi muhteşem güzelliğe sahip insanı ferahlatan bir balkon konsepti oluşturabilirsiniz.
Eğer soğuk kış günlerinde güneşin tadını balkonunuzda yaşamak istiyorsanız balkonunuzu boydan boya cam panellerle kaplayabilirsiniz. Bu durum size bir kapalı balkon tipinde bir balkon sağlıyor olsa da isteğe bağlı olarak açılıp kapanabilen veya katlanabilen cam paneller ile balkonunuzun kış ayları için kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz.
Eğer geniş ve kapalı bir balkon sahibi olmak istiyorsanız resimde yer alan şık ve modern bir şekilde dekore edilmiş kapalı balkon dekoraysonunu kendinize örnek alabilirsiniz. Bu balkonda zemin ahşap parkeler ile kaplanmış ve parapet sınırı yapay çim ile kaplanarak doğal bir görünüm oluşması sağlanmış. Ayrıca askı saksılar ile mor ve pembe renkli çiçekler yerleştirilerek balkonun hem doğal hem de rengarenk bir balkon olması sağlanmış.
Geleneksel mimarilerde bir cumba şeklinde yapılan balkonlar günümüz mimarisinde yerini aykırı tasarımlara bırakmıştır. Özellikle Avrupa mimarisinde görülen bu tasarımlar balkon tasarımlarını da etkilemiş ve ortaya resimdeki gibi aykırı bir balkon çıkarılmıştır. Bu balkon tamamen cam ile kapatılmış ve oturma odasının bir parçası şeklinde dekore edilerek evin daha geniş ve daha fonksiyonel bir oturma odası olmasına ve balkonun farklı bir mimariye sahip olmasına katkı sağlamış.