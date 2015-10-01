Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri

Ev mimarisi, yapısında kullanılacak malzemelerden modeline, çatı tipinden çatı kaplamasına, dış cephesinden iç cephesine, yalıtımından statiğine, bahçesinden havuzuna ve dekorasyonuna kadar her adımı başlı başına uzmanlık gerektiren önemli bir iştir. Bu işin her adımı için profesyonel bir ekipten yardım almanın daha doğru olacağı tavsiyesini sık sık yapıyoruz. Bununla birlikte, profesyonel bir ekiple çalışsanız dahi, sizin de, oluşturacağınız yaşam alanının malzeme ve modeli hakkında az da olsa bilgiye sahip olmanız gerektiği aşikar. Bu hem seçimlerinizi daha doğru yapmanızı, hem de çalışacağınız ekiple aranızdaki iletişimin daha sağlıklı olmasını sağlar. Buraya kadar hemfikirsek size bu yazımızın esas konusundan bahsedelim. Ev mimarisinde, betonarme mi çelik konstrüksiyon yapı mı uygulayacağınıza karar verdiyseniz ve evin projesiyle ilgili de hazırlıklarınız tamam sayılırsa sırada çatı modeli ve çatı kaplaması var demektir. Çatı modelleri ve çatı kaplamaları iki ayrı konu olarak değerlendirilmelidir. Biz bu yazımızda sizlere çatı modelleri hakkında ufak bilgi ve öneriler ve her zamanki gibi uzman mimarlar tarafından yapılmış birbirinden güzel örnek yapılar sunacağız. Çatı modelleri hakkında ondan fazla örnek ve tanıtımı bu yazımızda olacak. Eğer daha fazla örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz.
Evin yapı malzemesi konusunda kafanızda soru işaretleri varsa ve özellikle çelik konstrüksiyon yapılar hakkında fikir edinmek istiyorsanız “Yapı ve avantajlarıyla çelik konstrüksiyon villa” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Kare veya dörtgen planlı bir binada, dört eğik çatı yüzeyinin 45 derecelik açılarla kesişerek oluşturduğu çatılara kırma veya kırmalı çatı deniyor. Bu çatıların kaplaması ise birçok farklı şekilde yapılabilir. Örnek tasarımın çatısı kareli shingle veya kumlu membran kaplama yapılmış gibi görünüyor. Çatı kaplamasında en çok kullanılan tiplerden olan shingle veya membran kaplamalar su ve ışıktan etkilenmeyen sağlam yapıları ile çatı yapı sistemlerinin önemli birer ögesi. Cennet gibi bir bahçenin ortasına siyah ve beyaz renklerde inşa edilen bu muhteşem villa hem yapısı hem de dekoru ile özendiren bir yaşam alanı olmuş.
Örnekte görünen çatı tipi için herhangi bir açıklamaya pek gerek yok, ismiyle müsemma tek eğimli çatılar yekpare yapısıyla kolay bir uygulama şekline sahip. Ancak bu tasarımın tam olarak bir çatısı var denilemez. Tek eğimli şekilde planlanan ama çatı kullanılmayan yapıda önemli bir detay dikkat çekiyor. Son yıllarda insanlar doğaya verilen zararları biraz olsun hafifletebilmek adına ekolojik ve enerji tasarrufu sağlayan yapı ve fikirlere yöneliyorlar. Bu tip mimariler çatıya döşenecek güneş panelleri ile kendi elektriğini kolayca üretebilecek bir yapı avantajına sahip. Hem tek katlı yapısı nedeni ile taşıyıcı sisteme binen yükün az olması, hem de eğimli, güneşe dönük ve geniş bir tavana sahip olması bu yapıyı güneş enerjisinden faydalanabilmek için ideal hale getirmiş. Co Mimarlık Dekorasyon İnşaat imzası taşıyan tasarım bu ve daha birçok yönü ile övgüyü hak ediyor.
Ekolojik çatı, yeşil çatı, yaşayan çatı, çatı bahçesi gibi birçok farklı isimle karşımıza çıkan ve onlarca çevresel ve ekolojik faydası bulunan bir çatı sistemidir. Bütün çatı modellerine, çatı kaplaması yerine uygulanan bu sistemin bir takım ekstra gereksinimleri var. Su geçirmez membran tabakasıyla kaplanmış saf çatı üzerine toprak ve bitkilendirme yerleştirilerek oluşturulan bu çatı sistemlerinde çatının ilave yüklere karşı güçlendirilmiş olması, sulama ve drenaj sistemlerinin kurulmuş olması ve çatı eğiminin 35-40 dereceyi geçmemiş olması gerekmektedir. İnstansif ve ekstansif olmak üzere iki tipi bulunan bu çatılar her ne kadar maliyetli ve uzmanlık isteyen bir uygulama gerektirse de ekolojik faydaları nedeniyle giderek popüler oluyor. Bio-çeşitliliğe fayda sağlayan, güçlü bir yalıtım imkanı sunan, bitki üretim amaçlı kullanım şansı sağlayan, yağmur suyu döngüsüne katkı sağlayan bu çatılar ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adımdır. Ayrıca hava ve gaz kirliliğini absorbe eder, böcek ve kuşlar için yaşam alanı sağlar, oksijen üretir, havayı serinletir ve yok edilen doğal çevrenin kısmen telafisi için fırsat tanır. Sadece tek katlı evlere değil büyük ve kalabalık şehirlerin göbeğindeki plaza balkonlarına bile uygulanabilen bu çatı sistemi ile daha fazla yeşil alan kazanmak mümkün.
Sanırız bu tip için de detaylı bir açıklamaya gerek kalmıyor. Çocukken ev çizmemiz istendiğinde çizdiğimiz o klasik ev modelinin çatısına A tipi çatı deniyor. Diğer çatı tipleri gibi hemen her kaplama malzemesiyle kaplanabilen bu çatılar geniş bir çatı katı odası kazandıracağı için de tercih edilebiliyor. Bahçeli ve büyük villalar için ideal olan bu çatı tipini evin ufaklıkları da çok sevecektir.
Bir yapıda birden fazla A tipi çatı mevcutsa bu yapılarda kullanılan çatıya çiftli çatı ya da çoklu çatı deniyor. A tipi veya kırma çatılar gibi her kaplama malzemesine uygun olan bu çatı tipleri oldukça geniş olan evler için daha uygun bir çatı tipidir. Ayrıca yapısı gereği iç dekorasyona da farklı uygulama imkanları sunuyor.
Çatılar, külah çatı, kubbe çatı, A tipi çatı, kırma çatı, tek eğimli çatı, çoklu çatı, mansard çatı, teras çatı, L tipi çatı, T tipi çatı gibi şekline bakarak isimlendirilmiş onlarca farklı modele sahip. Bu modellerin hepsini internette arama yaparak bulabilirsiniz. Çatı seçerken önemli olan modelinden ziyade kaplaması olacaktır. Bu nedenle hangi tip çatıyı seçerseniz ya da binanın yapısına hangisi uyarsa uysun esas ilgilenmeniz gereken konu kaplaması olacaktır. Özellikle su geçirmez ve ısı ve ses yalıtımı konusunda başarılı bir çatı kaplaması seçerseniz çatı konusunda sorun yaşamazsınız.
Su geçirmez membran veya shingle kaplama üzerine uygulanan çelik kaplama, tek katlı hafif yapılar için daha doğru bir seçim olacaktır. Genelde çelik konstrüksiyon villalarda kullanılan bu çatı tipi konstrüksiyonu tamamen fabrikada hazırlanıp geldiği için kolay bir uygulama sunuyor.
İki A tipi çatının kullanıldığı bu çiftli çatı kaplaması ve modeliyle binaya oldukça uyumlu. Çatı kaplamasında trapez saç levhalar kullanılmış, ısı ve nem koruyuculuğu ayrıca sağlamlığı ile dikkat çeken bu kaplama farklı renklerde uygulanabildiği için de tercih ediliyor. Bu tasarımda siyah renk seçilmiş.
Fiberglas malzemeden üretilen ve granüle minarel ile kaplı shingle çatı kaplama malzemesi oldukça popüler. Farklı renklerde üretilen ve farklı desenlerde kesilerek parçalar halinde satılıp, uygulanan, sağlıklı, uzun ömürlü ve kolay uygulanan bir çatı kaplaması. Görselde ufak dostlarımızın yuvalarına uygulanmış yakut shingle kaplama örneği bulunuyor.
Binanızın yapım aşamasında projeye eklemeyi isteyebileceğinizi düşündüğümüz bir detaydan da bahsedelim. Çatıların kapladığı odalar özellikle çocuk odası, yatak odası olarak kullanıldığı için havalandırmasına yan pencereler yeterli gelmeyebilir. Bu nedenle planlama sırasında çatınıza eklenecek bir pencere ile çatı katında daha ferah alanlara sahip olabilirsiniz.