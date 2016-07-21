Huzur dolu ve gösterişli bir aile evi

Dekorasyonlarda doğal görünümlü eşyaların ya da sade mobilyaların büyük ilgi gördüğünü ve modern stilde bu unsurlara sıkça yer verildiğini biliyoruz ancak modern stil denince aklınıza sadece yalın çizgiler gelmemeli. Modern stil dekorasyonu son derece ihtişamlı bir elle yorumlayan birçok tasarımcı ortaya göz alıcı dekorasyonlar çıkarabiliyorlar. Cam, metal ve kristal gibi parlak ögelerin bol bol kullanıldığı, ayna gibi yansıtıcı yüzeylerle aydınlatılan ve rahat mobilyalarla tamamlanan dekorasyonlar özellikle gösterişli villalarda çok tercih ediliyor. Eğer sizin dekorasyon anlayışınız da bu özellikleri barındırıyorsa bu tanıtacağımız villaya bayılacaksınız. Brezilya'da bulunan bir mimarlık firması, iki katlı ve 245 metrekarelik bir villa tasarlamış. Villanın dış cephesinde modern ve sade bir görüntü dikkat çekerken, iç mekanında göz alıcı bir ışıltı insanı karşılıyor. Gelin bu yapıyı birlikte oda oda gezelim.
Modern stilde dekore edilmiş farklı birle tanışmak için “Modernist çizgilerle tasarlanan göz alıcı bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Evin dış cephesinde ilk göze çarpan özellik beyaz rengin iç açıcı ferahlığı oluyor. Giriş kapısına kadar uzanan basamaklar ve her bir basamağın başında bulunan ışıklandırmalar özellikle geceleri eve muhteşem bir görüntü kazandırıyor. İki katlı evin ön ve arka tarafta iki terası bulunuyor. Ön taraftaki teras pek kullanışlı olmasa da arka taraftakine bayılacaksınız. Ayrıca bu muhteşem villanın bir de açık hava mutfağı bulunuyor. Eğer evinizin dış bölgelerini daha kullanışlı hale getirecek fikirlere ihtiyacınız varsa Homify profesyonellerinden Teras, avlu ve dış bölge uzmanlarına danışabilirsiniz.
Antre'ye adımınızı atar atmaz sizi geniş aynalar ve parlak yüzeylerle kaplı bir hol karşılıyor. Sağ tarafta merdiven altının şık saksılar ve canlı bitkilerle güzelleştirildiğini görebilirsiniz. Merdiven altını değerlendirmek için bitkilendirme son derece iyi bir çözüm. Holün karşısında ise iki tarafta yemek alanı ile oturma odasını görebilirsiniz. Aydınlatmasında çok sayıda spot ve led ışıklandırma kullanılan evin parlaklığını ise yansıtıcı yüzeyler ile kristal aksesuarlar sağlıyor.
Duvar ve zeminde beyaz rengin tercih edildiği evde gerçekten insanın gözünü alan bir parlaklık var. Bu parlaklıkta etkili olan ögeleri saymak gerekirse işe epoksi zeminden başlayabiliriz. Oldukça parlak ve pürüzsüz görünen zemin kaplaması dekorasyonun öne çıkan özelliklerinden biri. Bunun yanı sıra dekorasyonda göz alan bir çok farklı detay da var. Örneğin metal korkuluklar ile parlaklık kazanan merdivenler ve büyük asma avizeleri sayabiliriz.
Oturma odası dekorasyonunda şıklığın yanı sıra konfor da ön planda tutulmuş ve son derece rahat mobilyalar tercih edilmiş. Siyah deri puf ve yumuşak berjerler ile tamamlanan oturma grubu eve konforlu bir salon kazandırıyor. Ayrıca kullanılan ahşap detayların dekorasyonun parlak ögeleri ile koyu renk ögeleri arasında yumuşak bir geçiş sağladığını görebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonu endüstriyel ögelerle siyah rengin muhteşem bir birleşimi. Vurgu ögesi olarak ise sarı renk tercih edilmiş. Mutfağı çevreleyen tezgahı ve bol sayıda depolama alanı ile hem şık hem modern hem de son derece kullanışlı bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş. Aydınlatmada yine farklı alternatifler bir arada kullanılmış. Spotlar, ledler ve tavan aydınlatmaları mutfağı ferahlatmış.
Evin bir çok yerinde dekoratif unsurlar göze çarpıyor. Merdivenlerin dizaynı, duvar dekorasyonlarında kullanılan şık uygulamalar ve aksesuarlar eve zenginlik katan ögeler olarak karşımıza çıkıyor. Geniş pencereler ile gün ışığından da faydalanan ev adeta pırıl pırıl parlıyor.
Evin arka bahçesine bakan şık bir açık hava mutfağı da bulunuyor. Özellikle havuz başı ve barbekü partileri için büyük bir kolaylık sağlayan açık hava mutfağı barıyla birlikte eve değer kazandırıyor. Böyle bir evde sevdiklerinizle vakit geçirmek muhteşem olmaz mıydı?