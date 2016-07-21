Huzur dolu ve gösterişli bir aile evi

Dekorasyonlarda doğal görünümlü eşyaların ya da sade mobilyaların büyük ilgi gördüğünü ve modern stilde bu unsurlara sıkça yer verildiğini biliyoruz ancak modern stil denince aklınıza sadece yalın çizgiler gelmemeli. Modern stil dekorasyonu son derece ihtişamlı bir elle yorumlayan birçok tasarımcı ortaya göz alıcı dekorasyonlar çıkarabiliyorlar. Cam, metal ve kristal gibi parlak ögelerin bol bol kullanıldığı, ayna gibi yansıtıcı yüzeylerle aydınlatılan ve rahat mobilyalarla tamamlanan dekorasyonlar özellikle gösterişli villalarda çok tercih ediliyor. Eğer sizin dekorasyon anlayışınız da bu özellikleri barındırıyorsa bu tanıtacağımız villaya bayılacaksınız. Brezilya'da bulunan bir mimarlık firması, iki katlı ve 245 metrekarelik bir villa tasarlamış. Villanın dış cephesinde modern ve sade bir görüntü dikkat çekerken, iç mekanında göz alıcı bir ışıltı insanı karşılıyor. Gelin bu yapıyı birlikte oda oda gezelim.

Modern stilde dekore edilmiş farklı birle tanışmak için “Modernist çizgilerle tasarlanan göz alıcı bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.