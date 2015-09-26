Yemek odası ve mutfak için stil yaratan duvar kağıtları

Duvar kağıtları birçok farklı özellikte çeşidi bulunan ve özel tutkalı ile duvarlara uygulanan bir iç mekan dekorasyon ürünüdür. Uygulandığı duvarlara renklendirmenin yanı sıra desenleri, dokusu ve kabartması ile farklı ve dinamik bir görünüm katar. Ev dekorasyonunun önemli unsurlarından olan duvarlar için pratik ve kullanışlı bir uygulama sunan duvar kağıtları, boyanabilir, kumaş dokulu, vinyl esaslı çeşitleriyle alanlarınıza renk ve canlılık katıyor.

Duvara uygulanan çok sayıda objesi nedeniyle mutfak gibi alanlarda duvar kağıtları ikinci plana atılmış olsa da doğru bir seçim ve başarılı bir uygulama ile mutfak ve yemek odalarınızı cennete çevirebilir. Bu yazımızda duvar kağıtlarının özellikle yemek odası ve mutfakta kullanımı üzerine duracağız. Birbirinden kaliteli ve eşsiz desenli duvar kağıtlarının yemek odası ve mutfaklara kattığı estetiğe bayılacaksınız. İster tek cepheye isterseniz bütün bir mekana uygulayın, canlı renk ve desenleriyle duvar kağıtları, alanlarınızı yeniden yaratacak ögelerdir. Yemek odası ve mutfak için en renkli duvar kağıtları profesyonel ellerden çıkmış örneklerle bu yazımızda olacak.

Evinizin diğer alanlarında da duvar kağıdı uygulamayı düşünüyorsanız ve yaratıcı örneklere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilir ve “Dekorasyonu zenginleştirecek yatak odası duvar kağıdı modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Duvar kağıdı uygularken, uygulayacağınız duvarın temiz ve pürüzsüz olmasına, duvar köşe ve birleşimlerinin simetrik olmasına ve bu iş için özel üretilmiş bir tutkal kullanmaya dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.