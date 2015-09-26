Yemek odası ve mutfak için stil yaratan duvar kağıtları

Duvar kağıtları birçok farklı özellikte çeşidi bulunan ve özel tutkalı ile duvarlara uygulanan bir iç mekan dekorasyon ürünüdür. Uygulandığı duvarlara renklendirmenin yanı sıra desenleri, dokusu ve kabartması ile farklı ve dinamik bir görünüm katar. Ev dekorasyonunun önemli unsurlarından olan duvarlar için pratik ve kullanışlı bir uygulama sunan duvar kağıtları, boyanabilir, kumaş dokulu, vinyl esaslı çeşitleriyle alanlarınıza renk ve canlılık katıyor.
Duvara uygulanan çok sayıda objesi nedeniyle mutfak gibi alanlarda duvar kağıtları ikinci plana atılmış olsa da doğru bir seçim ve başarılı bir uygulama ile mutfak ve yemek odalarınızı cennete çevirebilir. Bu yazımızda duvar kağıtlarının özellikle yemek odası ve mutfakta kullanımı üzerine duracağız. Birbirinden kaliteli ve eşsiz desenli duvar kağıtlarının yemek odası ve mutfaklara kattığı estetiğe bayılacaksınız. İster tek cepheye isterseniz bütün bir mekana uygulayın, canlı renk ve desenleriyle duvar kağıtları, alanlarınızı yeniden yaratacak ögelerdir. Yemek odası ve mutfak için en renkli duvar kağıtları profesyonel ellerden çıkmış örneklerle bu yazımızda olacak.
Evinizin diğer alanlarında da duvar kağıdı uygulamayı düşünüyorsanız ve yaratıcı örneklere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilir ve “Dekorasyonu zenginleştirecek yatak odası duvar kağıdı modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Duvar kağıdı uygularken, uygulayacağınız duvarın temiz ve pürüzsüz olmasına, duvar köşe ve birleşimlerinin simetrik olmasına ve bu iş için özel üretilmiş bir tutkal kullanmaya dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Klasik stilde dekor edilmiş alanlara uyumlu olsa da başka birçok stille de rahatlıkla kullanılabilen klasik desenli duvar kağıtları özellikle tek cepheye uygulanıp, diğer duvarlarda daha sade dokular veya tek renk boya ile kombinasyon yapılıyor. Mekanın bütün duvarlarına uygulanarak kullanımı da mümkündür ancak çok ihtişamlı bir dekor yaratacağından mobilya ve aksesuarların da bu dekoru tamamlaması gerekir. Bu dekorda kullanılan klasik mobilya ve sandalyelere, beyaz üzerine antrasit desenleriyle eklenen duvar kağıdı aydınlık bir görüntü oluşturmuş. Ahmet Türkmen Mobilya ve Dekorasyon imzalı tasarım huzurlu yemekler için ideal bir yemek odası oluşturmuş.
Akdeniz stilinin bütün ferahlığını içinde barındıran bu mükemmel tasarım duvar kağıdı ve diğer aksesuarların uyumuyla dikkat çekiyor. Sade ve tek renk duvar kağıtları farklı desen ve kumaşta dekor malzemeleriyle kombinasyon yapılabileceği için daha çok tercih edilir. Bu dekorda potikare kumaşlar, duvar kağıdı ve beyaz fon birlikte son derece aydınlık ve başarılı bir dekor oluşturmuşlar.
Yoğun desenli bir unsurun bir dekorda en doğru kullanımı, o desenin içerisinde bulunan baskın bir rengin başka bir ögede kullanılması ile oluşturulan kombinasyonlardır. Bu dekorda kullanılan duvar kağıdı, geometrik desenlerin farklı renklerde ve belirli bir düzene uymaksızın kullanıldığı yoğun yapısıyla oldukça dikkat çekici. Bu dikkat çeken yoğun desenin içerisindeki mor rengin mutfak dolaplarında parlak bir şekilde kullanılması dekora sıra dışı bir modernlik kazandırmış. Beyaz fon ve ankastre ürünlerle tamamlanan dekorun başarılı bir çizgisi var.
Mutfak ve yemek odası dekorasyonunda en popüler olan desenlerden biri de çeşitli mutfak gereçlerinin bulunduğu desenlerdir. Bu desenlerde duvar kağıtları hem mutfak hem de yemek odası için oldukça uyumlu ve modern bir dekor yaratır. Bu dekorda siyah ve beyaz renklerinin baskın kullanıldığı bir tema işlenmiş. Uygulanan temaya en yakışan duvar kağıdı elbette siyah beyaz renklerin kullanıldığı ve mutfak gereçleri desenleri bulunan bir duvar kağıdı olacaktı.
Farklı büyüklüklerde ve renklerde puanlarla oluşturulan duvar kağıdı desenleri en çok kullanılanlar listesinde ön sıralarda yerini almış gibi görünüyor. Özellikle çocuk odası, mutfak ve yatak odası gibi alanlara uygulanan puantiye duvar kağıtları renklerine göre farklı stillere uyum sağlayabiliyor. Mesela mavi, yeşil, beyaz gibi açık ve dingin renklerin kullanıldığı puantiyeler iskandinav, akdeniz, tropikal gibi stillere uyarken siyah, kırmızı, mor gibi renkler vintage ve modern stillere uygulanabiliyor. Örnekteki duvar kağıdı iskandinav veya akdeniz stilde bir alanın tamamlayıcısı olabilir.
Klasik, modern gibi stillerin vazgeçilmezi olan sarmal desenler salon ve yemek odası dekorasyonu için önemli ögelerden biri. Birbirine yakın renklerin ustaca bir araya getirildiği bu desenler ağır mobilyaların dikkat çeken aksesuarlarla kullanıldığı dekorlar için ideal. Sade unsurlarla da oldukça yakışacak kombinasyonlar üretmek mümkün ancak minimalist gibi az desen, az renk temalı stilleri uyguluyorsanız bu tarz duvar kağıtları pek doğru tercih olmayabilir.
Klasik stilin en şatafatlı haliyle işlendiği dekorlarda adeta değerli bir aksesuar tadında kullanılan, yağlı boya tablo görünümlü duvar kağıtları sizi başka çağlara, başka diyarlara götürecek kadar güçlü bir havaya sahip. Bu dekorda kullanılan gül desenli duvar kağıdı stilin elegan çizgisine farklı tonlarda gül, yeşil ve pembe renkleri katarak romantik bir ortam yaratmış. Güçlü aydınlatmanın, cam aksesuarların cesurca kullanıldığı bu yemek odası dekorunda kraliçeleri ağırlayabilirsiniz.
Minimalist ve modern stillerde sıkça kullanılan ve çok fazla yaratıcı çeşidi bulunan bu resim baskılı duvar kağıtları özellikle yatak odası, çalışma odası gibi alanlarda kullanılsa da mutfak ve yemek odası dekoruna da oldukça iyi uyum sağlıyor. İstediğiniz resim veya fotoğrafı gelişmiş baskı teknikleriyle istediğiniz alana duvar kağıdı yapabilirsiniz. Siyah beyaz veya renkli çalışılabilen bu duvar kağıdı çeşidi farklı özellikteki duvar kağıtlarına da baskı yapılabiliyor.
Sade yapısı ve natürel renkleriyle hemen her stile uygulanabilen vinil yapıda olan bu duvar kağıtları doku olarak da kumaşımsı bir özellikte. Mutfak ve banyo gibi suyla temas eden alanlara da uygulanabilen duvar kağıtları oldukça da kaliteli. Onlarca farklı renk ve doku seçeneği bulunan ve uyguladığınız her mekanda keyfini sürebileceğiniz duvar kağıtları ile country'den akdeniz'e birçok farklı mekan yaratabilirsiniz.
Duvar kağıtlarında ve nevresim gibi kumaşlarda kullanılan bu desenlerin çok popüler bir kombinasyon şekli mevcut. Mavi ve bej tonlarında üretilmiş bu duvar kağıdıyla tek cephesini kapladığınız bir mutfağın, bir başka cephesini, aynı duvar kağıdının bej ve mavi olarak renkleri ters çevrilmiş desenlisi ile kapladığınızı düşünün. Oldukça dikkat çeken ve dengeli bir tasarım olacaktır. Son derece de popüler olan bu stil için iki renk duvar kağıtlarının birçok farklı desenlisini kullanabilirsiniz.
Yer kaplaması ve mobilyalarıyla mükemmel bir stil uyumu yakalamış olan bu dekora uygulanabilecek en iyi duvar kağıdı bu kullanılan olsa gerek. Eskitilmiş görünümlü, desenli ve dokulu olan bu kağıtlar kullanıldığı dekora etnik ve vintage bir hava kazandırdığı gibi stilin diğer ögeleriyle de başarılı bir sentez oluşturacaktır. Büyük bir rahatlıkla hem mutfak ve yemek odalarınızda hem de evin diğer alanlarında kullanabileceğiniz bu tarz duvar kağıtları evinize sanatsal bir değer katacaktır.