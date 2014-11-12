Göz kamaştırıcı sehpa modelleri

Sehpalar genelde gözardı edilen, işlevini yerine getirdiği sürece dikkat çekmeyen mobilyalar olarak tanımlanabilirler. Ama dikkate değer tasarım detaylarıyla sehpalarınızın da arkadaşlarınızın, ailenizin ve misafirlerinizin dikkatini çekmesini sağlayabilirsiniz. Bugün sizlere bunu yapmanız için çarpıcı ve kullanışlı sehpa tasarımlarından bir seçki sunacağız.

Tasarımcıların birlikte çalıştıkları, dünyanın dört bir yanından yeni ve sıradışı sehpaları beğeninize sunuyoruz. Bu sehpalardan tarzınıza uygun olanı seçerek hayallerinizdeki eve bir adım daha yaklaşacağınıza şüphe yok…