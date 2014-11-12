Göz kamaştırıcı sehpa modelleri

Sehpalar genelde gözardı edilen, işlevini yerine getirdiği sürece dikkat çekmeyen mobilyalar olarak tanımlanabilirler. Ama dikkate değer tasarım detaylarıyla sehpalarınızın da arkadaşlarınızın, ailenizin ve misafirlerinizin dikkatini çekmesini sağlayabilirsiniz. Bugün sizlere bunu yapmanız için çarpıcı ve kullanışlı sehpa tasarımlarından bir seçki sunacağız.
Tasarımcıların birlikte çalıştıkları, dünyanın dört bir yanından yeni ve sıradışı sehpaları beğeninize sunuyoruz. Bu sehpalardan tarzınıza uygun olanı seçerek hayallerinizdeki eve bir adım daha yaklaşacağınıza şüphe yok…
Evinizde modern çizgiye dayanan bir tasarım kullandıysanız bu başucu sehpasını gözden kaçırmamalısınız. İngiliz tasarım stüdyosu &New'ün elinden çıkan bu komodin, odada dikkati üstünde toplayarak görevni başarıyla yapıyor. Ayrıca bu model sadece yatak odasında değil, çalışma odanızda, oturma odanızda veya mutfağınızda da kullanılabilir.
Geçmişin modası geçmeyen mobilyalarını kullanmaktan daha akıllıca ne olabilir ki? Keskin hatları ve dayanıklı görünüşüyle bu parçanın evinizde herhangi bir yerde kullanılabileceğini gösteriyor. Londralı tasarım firması Puji'nin elinden çıkan ürün, bulunduğu ortama tartışmasız harika bir görüntü katacaktır.
Dağınık görüntüsüne rağmen abajur ve sehpa kavramlarının birleştiği bu parça, oturduğu kaideyle bağlantısını sağlayan zincirlerini gölgesini yansıtarak hoş bir desen oluşturuyor. Bes Art'ın Fransız tasarımcıları, şüphe yok ki bu sehpayla endüstriyel çizgilerin benimsendiği evleri hedef seçmişler. Böylesi bir sehpanın misafirleriniz arasında konuşulacağına eminiz.
Bu İtalyan yatak odası, klasik romantizmden bir parça almak isteyenler için tasarlanmış. Odanın en dikkat çekici parçalarından olan oymalı beyaz komodin de yatak örtüsünün işlemeleriyle gösterdiği uyumla dikkat çekiyor.
Çok amaçlı bir sehpa arayışındaysanız bu tekerlekli parça tam size göre. Bu sehpayı isterseniz abajurunuz ve kitaplarınız için yatak odanızda; isterseniz de yemek odanızda servis yaparken kullanabilirsiniz. Resim veya heykelle ilgileniyorsanız da atölyenizdeki malzemelerinizi koyabilirsiniz. Seçim size kalmış!
Bu şık sehpa, kullanışlı olmasının yanında koyulacağı odaya veya ofise çarpıcı bir hava katacaktır. Mimari çizgileri taşıyan yapısıyla dikkat çeken sehpanın, pürüzsüz ahşap yüzeyi de ferah bir görüntü sağlıyor.
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