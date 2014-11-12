Evimi nasıl dekore etmeliyim?

Yeni alınmış bir evi dekore etmeden önce yaşanan en büyük sıkıntı hangi temayı benimseyeceğinizdir. Kimisi modern iç tasarımı, şık İskandinav tipi mobilyalarla tamamlamak ve en son teknolojiyle evini donatmak ister. Kimisiyse minimalist çizgiye hayrandır, parlak beyazın hakim olduğu bir tema seçer. Kimisi de klasik tarza tutkundur, modası geçmeyen koyu ahşap rengi ağırlıklı olarak kullanır.
Bir evin göz alıcı olması için tek bir tarzın benimsenmesinin gerekli olduğu sanılır. Ancak bu doğru bir yaklaşım değildir. Farklı dekoratif tarzların birlikte kullanılamayacağına dair bir kanun mu var? Hepsinden öte, tüm modalar gibi iç tasarım dünyasında da tarzların modası geçmiyor mu? Öyleyse neden eskimeyecek ve rahatça kullanılabilecek bir dekoratif çizgi benimsenmesin? İşte bugün, farklı tarzların karıştırıldığı örneklerle karşınızda olacağız ve bu karışımların muhteşem sonuçlar çıkardığı örnekleri gözler önüne sereceğiz.
İnsanlar yeni ve modern şeylere tepki gösterdikleri için gösterişsiz, rustik tarzdaki bir evin modası kalıcıdır. Fotoğraftaki taşınabilir küvet, aşınmış ahşap duvar ve yer kaplamasıyla uyum sağlayarak eski tipte bir banyo havası yaratıyor. Ancak Jo Downs'un duvara yerleştirdiği cam işlemeler eskiyle yeniyi karıştırarak banyoya modern bir dokunuş getiriyor. İşlemeler Cornwall'da yer alan bu evi kuşatan doğaya selam çakıyor. Okyanus temalı işlemeler, deniz kıyısındaki bir yazlıkta olması gereken banyo havasını yaratıyor.
Dünya çapında, eski evlere yapılan ilavele bölümlerde ultra modern bir tasarım kullanılarak tezat yaratmak amaçlanıyor. Bu fotoğraftaki ev de bu çizgiden sapmıyor. Tabandan tavana uzanan mat siyah iskeleti kuşatan camlar, geri plandaki tuğladan yapıyla büyük bir farklılık taşıyor. Mimar burada binanın ana hatlarına uyum sağlamak yerine ilave bölümü ayrı bir yapı olarak ele almış ve kendi imzasını atmış.
Çok farklı ancak modern ve klasik çizgileri karıştırarak harika bir etki yaratan bir banyoyla karşınızdayız. Geniş karolar ve küveti kuşatan mozaik döşemeler, duvardaki eski tabloyla klasik çizgiyi yansıtırken; ısıtmalı havlu asacağı ve dolaplı lavoboyla modern çizgi görülüyor. Burada modern restorasyon anlayışıyla hareket edildiğini ve odanın eski elemanlarının tamamen atılmak yerine uygun biçimde kullanıldığını görüyoruz.
1950'lerin başında İngiltere'de doğup, ardından ABD'yi sarsan bir sanat hareketi olan pop art, geleneksel güzel sanat anlayışında hiç görülmemiş noktaları ön plana çıkarıyordu. Bu oturma odasındaki sıradışı ve gelenekleri sorgulayan tasarım çizgisiyle de 50'lerdeki pop art hareketinin izlerini görüyoruz. Perdeler, mobilyalar, lambalar ve şömine klasik bir tasarım çizgisine sahipken tasarımcının yerleştirdiği aynalar ve pencerenin önündeki metal heykelle bambaşka bir dünyanın izleri taşınıyor. Tabii ki odanı en dikkat çeken parçası şöminenin üstündeki tablo oluyor. Kraliçe'nin parlak renkli çizimi, odanın pastel tonlar içeren diğer elemanlarıyla karşıtlık yaratarak odayı aydınlatıyor.
İyi döşenmiş bir odada en çok sırıtacak şey göz yoran, kocaman bir televizyonun orta yere yerleştirilmesi olacaktır. Fotoğraftaki tasarımda yer alan TV, akıllardaki gibi konulmak yerine basit bir çözümle saklandığı için dahice bir fikrin ürünü olarak görünüyor. Bu TV seti İngiltere'de yer alan el yapımı ahşap aynalar üreten bir firma olan Overmantels tarafından tasarlanmış. Son ürün gruplarında el işçiliğini modern yaşamın ihtiyaçlarıyla birleştiren firma, tek bir düğmeyle televizyona dönüşebilecek bir aynayla karşımıza çıkmış. 100 yıl önce kimin aklına böyle bir şey gelirdi ki?
Plastik ambalajlı ekmeğin bilhassa büyük şehirlerde yaygınlaştığı bir dönemde ekmeklik kullanmak da gereksiz hale geldi. Evde kendi ekmeğinizi yapmıyorsanız neden bir ekmeklik alasınız ki? Ancak mutfağınızda geçmişe ait izler taşıyan bir dekoratif çizgi benimsediyseniz fotoğraftaki gibi bir kutuyu kullanabilirsiniz. Böylesi ufak detaylarla, yemek yapmanın çok da zor olmadığı modern mutfaklarımızda eski ve zahmetli günlere ait bir iz taşıyabiliriz.
Umarız bu çalışmamız birden fazla dekoratif tarzı benimsemenize, çizgilerin dışında düşünmenize ve tek bir tarza bağımlı kalmaktan kurtulmanıza yardımcı olmuştur!