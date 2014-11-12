Evimi nasıl dekore etmeliyim?

Yeni alınmış bir evi dekore etmeden önce yaşanan en büyük sıkıntı hangi temayı benimseyeceğinizdir. Kimisi modern iç tasarımı, şık İskandinav tipi mobilyalarla tamamlamak ve en son teknolojiyle evini donatmak ister. Kimisiyse minimalist çizgiye hayrandır, parlak beyazın hakim olduğu bir tema seçer. Kimisi de klasik tarza tutkundur, modası geçmeyen koyu ahşap rengi ağırlıklı olarak kullanır.

Bir evin göz alıcı olması için tek bir tarzın benimsenmesinin gerekli olduğu sanılır. Ancak bu doğru bir yaklaşım değildir. Farklı dekoratif tarzların birlikte kullanılamayacağına dair bir kanun mu var? Hepsinden öte, tüm modalar gibi iç tasarım dünyasında da tarzların modası geçmiyor mu? Öyleyse neden eskimeyecek ve rahatça kullanılabilecek bir dekoratif çizgi benimsenmesin? İşte bugün, farklı tarzların karıştırıldığı örneklerle karşınızda olacağız ve bu karışımların muhteşem sonuçlar çıkardığı örnekleri gözler önüne sereceğiz.