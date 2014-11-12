Çocuklu evler için fikirler

Çocuğunuzun büyümesini görmek dünyadaki en büyük mutluluklardan biri olsa gerek. Dünyayı öğrenmelerini, karakterlerinin oturmasını ve birey olmalarına şahit olmak başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Bu süre boyunca hepimiz kendi çocukluğumuzu hatırlarız. Büyüdüğümüzü, yeni arkadaşlar edindiğimizi, top oynadığımızı, en sevdiğimiz oyuncağımızı, gece yatmayı sabah kalkmayı bilmeyişimizi ve ödev yapmak istemeyişimizi unutamayız! Kendi çocuğumuzun da iyi ve eğlenceli bir çocukluk geçirmesi için elimizden geleni yaparız. İşte İngiliz uzmanlarımız sizin için bu işe de el attılar. Çocuğunuz için evinizde ayıracağınız bölüme eğlenceli ve belki de kendi çocukluğunuzdan bir parça taşıyan fikirler geliştirdiler. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız veya halihazırda çocuğunuz varsa bu tavsiyelere kulak verin!
Burası benim evimmiş!
Çocukluğunda kampa gitme hayali kurmayan yoktur. Okul kapanır kapanmaz güneşle, yeni arkadaşlarla ve çadırlarda geçirilen keyifli gecelerle başlayan bir kamp dönemi güzel bir çocukluk hayalidir. Böyle bir imkanı olmayan çocuklarsa evlerinin bahçesinde veya evin içinde hayal güçlerinin yardımıyla çadırlar kurar, maceralar yaşarlar. Cuckooland'in bu tasarımında kamp günlerinden ilham alınarak çadır biçiminde tasarlanmış bir yatak görüyoruz. Böyle bir yatakta yatmayı hangi çocuk istemez ki? El yapımı kumaş bölüm, kapanarak bir çadır görüntüsü elde edebiliyorsunuz. Böylece gürültücü ağabey veya sinir bozucu sinekler dışarıda kalabilir. Çocuğunuza da
Burası benim evimmiş! hissiyatını yaşayıp, maceralara atılmak kalıyor.
Amerikan filmlerindeki çocukların, evlerinin bahçelerine yaptıkları ağaç evleri imrenerek izlemişizdir. Böyle bir ev, hem arkadaşlarıyla toplanması için harika bir mekan yaratacak, hem de çocuğun yalnız kalmasını sağlayacaktır. Fotoğrafta, bahçesi uygun evlerde kullanılabilecek hazır bir ağaç ev görüyoruz. Masal diyarlarından fırlamış görüntüsüyle bu eve gövdesinden açılmış kapıdan giriliyor. Tepesindeki parmaklıklı bölüm ise bir kale veya gözetleme kulesi havası veriyor. Böyle bir ağaç eve, eklemeler yapma imkanınız da var. Salıncak veya ipten merdiven kurarak bahçenizdeki eğlenceyi artırabilirsiniz.
Yetişkinler gibi çocukların da yalnız kalmaya ihtiyaçları vardır. Resimdeki gibi duvara oyulmuş ve içi rahat, yumuşak yastıklarla kaplanmış bir dinlenme bölmesini kim istemez ki? Bu bölme, kitap okumak, tablet bilgisayarda vakit geçirmek ya da hiçbir şey yapmadan öylece dinlenmek için kullanılabilir. Roselind Wilson Design'ın bu ödüllü tasarımı, Batı Londra'daki Holland Park bölgesinde yer alan lüks bir ev için yapılmış. Çarpıcı renklerin ve modern bir çizginin hakim olduğu odada tırmanma merdiveni bile var!
Mahallenizdeki parkı bahçenize taşımaya ne dersiniz? Eart Desings'ın fotoğraftaki tasarımında saatler boyu eğlence vaat eden kişisel bir park görüyoruz. Böyle bir oyun alanı sayesinde çocuğunuz saatlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmektense daha çok dışarı çıkmak isteyecektir. Hareketli çocuk, sağlıklı çocuktur. Sağlıklı çocuksa mutlu çocuk!
Bir iç tasarım dergisi için şahane bir düzenleme! Kim çocuğunun böyle bir oyun odasına sahip olmasını istemez ki? Geniş pencerelerden gelen güneş ışığı ve açık maviyle solgun ahşap renginin hakim olduğu oda, her modern eve uyum sağlayacak bir çocuk odası görüntüsü çiziyor. Ahşap oyuncaklar da doğal görüntüleriyle sınırsız eğlence sunuyorlar.
Elektronik aletlerle dolu bu çocuk odası, Londra, Richmond'daki restore edilmiş, 1930'lardan kalma bir evde yer alıyor. Londra temalı oda, göz yormayan renklerin meşhur otobüslerin kırmızısıyla uyumunu yansıtıyor. Mavi halı, mantar figürü ve raftaki otobüs de hem kız hem de erkek çocuklarının burada keyifli vakit geçirebileceğini işaret ediyor. Duvara gömme durumdaki televizyon da eğlenceyi odanın tasarımını bozmadan sunuyor. Eminiz bu tasarımlar arasından çocuğunuzun istek ve ihtiyaçlarına uygun olanı seçebilirsiniz.
Unutamadığınız çocukluk anınız hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyoruz!