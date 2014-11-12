현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Çocuklu evler için fikirler

Homify TR Homify TR
Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs Modern Bahçe
Loading admin actions …

Çocuğunuzun büyümesini görmek dünyadaki en büyük mutluluklardan biri olsa gerek. Dünyayı öğrenmelerini, karakterlerinin oturmasını ve birey olmalarına şahit olmak başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Bu süre boyunca hepimiz kendi çocukluğumuzu hatırlarız. Büyüdüğümüzü, yeni arkadaşlar edindiğimizi, top oynadığımızı, en sevdiğimiz oyuncağımızı, gece yatmayı sabah kalkmayı bilmeyişimizi ve ödev yapmak istemeyişimizi unutamayız! Kendi çocuğumuzun da iyi ve eğlenceli bir çocukluk geçirmesi için elimizden geleni yaparız. İşte İngiliz uzmanlarımız sizin için bu işe de el attılar. Çocuğunuz için evinizde ayıracağınız bölüme eğlenceli ve belki de kendi çocukluğunuzdan bir parça taşıyan fikirler geliştirdiler. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız veya halihazırda çocuğunuz varsa bu tavsiyelere kulak verin!

Burası benim evimmiş!

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in White Cuckooland Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Cuckooland

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in White

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Çocukluğunda kampa gitme hayali kurmayan yoktur. Okul kapanır kapanmaz güneşle, yeni arkadaşlarla ve çadırlarda geçirilen keyifli gecelerle başlayan bir kamp dönemi güzel bir çocukluk hayalidir. Böyle bir imkanı olmayan çocuklarsa evlerinin bahçesinde veya evin içinde hayal güçlerinin yardımıyla çadırlar kurar, maceralar yaşarlar. Cuckooland'in bu tasarımında kamp günlerinden ilham alınarak çadır biçiminde tasarlanmış bir yatak görüyoruz. Böyle bir yatakta yatmayı hangi çocuk istemez ki? El yapımı kumaş bölüm, kapanarak bir çadır görüntüsü elde edebiliyorsunuz. Böylece gürültücü ağabey veya sinir bozucu sinekler dışarıda kalabilir. Çocuğunuza da Burası benim evimmiş! hissiyatını yaşayıp, maceralara atılmak kalıyor.

Ağaç ev

Treehouse, Simon Archer Sculptor Simon Archer Sculptor
Simon Archer Sculptor

Treehouse

Simon Archer Sculptor
Simon Archer Sculptor
Simon Archer Sculptor

Amerikan filmlerindeki çocukların, evlerinin bahçelerine yaptıkları ağaç evleri imrenerek izlemişizdir. Böyle bir ev, hem arkadaşlarıyla toplanması için harika bir mekan yaratacak, hem de çocuğun yalnız kalmasını sağlayacaktır. Fotoğrafta, bahçesi uygun evlerde kullanılabilecek hazır bir ağaç ev görüyoruz. Masal diyarlarından fırlamış görüntüsüyle bu eve gövdesinden açılmış kapıdan giriliyor. Tepesindeki parmaklıklı bölüm ise bir kale veya gözetleme kulesi havası veriyor. Böyle bir ağaç eve, eklemeler yapma imkanınız da var. Salıncak veya ipten merdiven kurarak bahçenizdeki eğlenceyi artırabilirsiniz.

Kafa dinleme alanı

Play Room Roselind Wilson Design Modern Çocuk Odası kids room,playroom,rug,shelves,kids decor,interior design
Roselind Wilson Design

Play Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Yetişkinler gibi çocukların da yalnız kalmaya ihtiyaçları vardır. Resimdeki gibi duvara oyulmuş ve içi rahat, yumuşak yastıklarla kaplanmış bir dinlenme bölmesini kim istemez ki? Bu bölme, kitap okumak, tablet bilgisayarda vakit geçirmek ya da hiçbir şey yapmadan öylece dinlenmek için kullanılabilir. Roselind Wilson Design'ın bu ödüllü tasarımı, Batı Londra'daki Holland Park bölgesinde yer alan lüks bir ev için yapılmış. Çarpıcı renklerin ve modern bir çizginin hakim olduğu odada tırmanma merdiveni bile var!

Oyun alanı

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs Modern Bahçe
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Mahallenizdeki parkı bahçenize taşımaya ne dersiniz? Eart Desings'ın fotoğraftaki tasarımında saatler boyu eğlence vaat eden kişisel bir park görüyoruz. Böyle bir oyun alanı sayesinde çocuğunuz saatlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmektense daha çok dışarı çıkmak isteyecektir. Hareketli çocuk, sağlıklı çocuktur. Sağlıklı çocuksa mutlu çocuk!

Sallanan sandalye

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS Eklektik Çocuk Odası
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Bir iç tasarım dergisi için şahane bir düzenleme! Kim çocuğunun böyle bir oyun odasına sahip olmasını istemez ki? Geniş pencerelerden gelen güneş ışığı ve açık maviyle solgun ahşap renginin hakim olduğu oda, her modern eve uyum sağlayacak bir çocuk odası görüntüsü çiziyor. Ahşap oyuncaklar da doğal görüntüleriyle sınırsız eğlence sunuyorlar.

Kış eğlencesi

homify Eklektik Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Elektronik aletlerle dolu bu çocuk odası, Londra, Richmond'daki restore edilmiş, 1930'lardan kalma bir evde yer alıyor. Londra temalı oda, göz yormayan renklerin meşhur otobüslerin kırmızısıyla uyumunu yansıtıyor. Mavi halı, mantar figürü ve raftaki otobüs de hem kız hem de erkek çocuklarının burada keyifli vakit geçirebileceğini işaret ediyor. Duvara gömme durumdaki televizyon da eğlenceyi odanın tasarımını bozmadan sunuyor. Eminiz bu tasarımlar arasından çocuğunuzun istek ve ihtiyaçlarına uygun olanı seçebilirsiniz.

Unutamadığınız çocukluk anınız hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Evimi nasıl dekore etmeliyim?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Add SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler