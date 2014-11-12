Çocuklu evler için fikirler

Çocuğunuzun büyümesini görmek dünyadaki en büyük mutluluklardan biri olsa gerek. Dünyayı öğrenmelerini, karakterlerinin oturmasını ve birey olmalarına şahit olmak başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Bu süre boyunca hepimiz kendi çocukluğumuzu hatırlarız. Büyüdüğümüzü, yeni arkadaşlar edindiğimizi, top oynadığımızı, en sevdiğimiz oyuncağımızı, gece yatmayı sabah kalkmayı bilmeyişimizi ve ödev yapmak istemeyişimizi unutamayız! Kendi çocuğumuzun da iyi ve eğlenceli bir çocukluk geçirmesi için elimizden geleni yaparız. İşte İngiliz uzmanlarımız sizin için bu işe de el attılar. Çocuğunuz için evinizde ayıracağınız bölüme eğlenceli ve belki de kendi çocukluğunuzdan bir parça taşıyan fikirler geliştirdiler. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız veya halihazırda çocuğunuz varsa bu tavsiyelere kulak verin!