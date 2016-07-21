Öncesi ve sonrası ile akıllara kazınacak 5 mutfak!

Mutfaklar, ortak kullanım alanlarıdır ve en az salonlar kadar hareketliliğin sağlandığı yerlerden biridir. Yemek alanı, pişirme ve hazırlama alanı doğru planlanmalı, sirkülasyonu engelleyecek detaylar çözülmelidir. Günümüzde mutfak projelerinde eskiye nazaran yenilik gerektiren birçok detay mevcut. Gerek depolama sistemlerinden, gerek mutfak cihazlarının muhafaza edilmesi ve kullanım kolaylığı kazanması açısından elden geçirilen mutfaklarla ilgili bir yazı derledik, ilginizi çeken fikirler bulacağınızı umuyoruz. Öncesi ve sonrası ile dönüşüm sonrası artık tanınmayacak 5 mutfak modelini incelemeye başlayabiliriz!
Geleneksel izler taşıyan mutfak dekorasyonu, oldukça eski moda tasarımıyla gündem dışı kalıyor. Daha çok mutfak düzeni ve fonksiyonellik sağlamak açısından elden geçirilmesi gereken mutfağın, göz yoran karmaşası ve duvar kaplamaları dikkat çekiyor. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Sakin ve huzurlu bir atmosfer sunan mutfak dekorasyonu, dönüşüm sonrası büyük değişim göstermiş. Duvar kaplamaları modern stil unsurlara uygun değiştirilmiş. Natürel dokular ve renkler göze hitap eden bir mutfak dizaynı oluşturuyor.
Doğal ışık alan fakat buna rağmen karmaşadan ötürü kasvetli bir görünüme sahip mutfak. Demode ve sıkıcı buluyorsanız, gelin dönüşüm sonrası haline bir göz atalım!
Küçük mutfak ile salon arasındaki duvar kırılarak şahane bir sonuç elde edilmiş! Minimalist yaklaşımla tasarlanan açık mutfak planı, fonksiyonelliği ve ferah atmosferi ile görenleri büyülüyor.
Küçük ve adeta korku filminden bir sahne ile karşı karşıyayız! Ahşap kapı bulunan dar mutfağın alanı tadilat sonra genişletilecek ve bakalım nasıl bir görünüme kavuşacak?
Mutfak alanı ile yemek alanını muntazam şekilde çözen tadilat aşamasından sonraki görünüm. Sıcak ve samimi hava katan detaylar arasında ahşabın dokusu ve şık ışıklandırma detayları yer alıyor.
Ahşap ağırlıklı döşenen mutfak alanı oldukça küçük ve mutfak dolapları adeta üst üste biniyor. Her ne kadar depolama sistemleri çözülmeye çalışılsa da karanlık ve kasvetli atmosferden uzaklaşmak güç.
İşte geniş ve ferah bir mutfak! Eski haline nazaran muhteşem bir dönüşüm gerçekleştirilen mutfakta yok yok. Tüm ihtiyaç ve detaylar muntazam karşılanan mutfağın, eski hali ile neredeyse hiçbir alakası yok. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ise mutfağı özel yapan detaylardan biri.
Geçmiş dönemlerin izleri kontrollü bir şekilde tasarlanmadıkça, örnek görselde görüldüğü gibi bir karmaşa oluşturabiliyor. Desenler, motifler ve doku farkları iç içe giriyor ve boğuluyor. Klasik stil öğelerin günümüze uyarlanışı, karmaşa yaratmadan göze hitap eden modellerle sağlanacaktır.
Mutfak dolapları yenilenmiş, mutfak tezgahı genişletilmiş ve değiştirilmiş. Küçük bir mutfağın derinlik kazanma ihtiyacını muntazam karşılayan açık renk tonları ve sakinlik göze hitap ediyor. Temiz, düzenli ve göze hitap eden bir mutfak.
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