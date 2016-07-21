Öncesi ve sonrası ile akıllara kazınacak 5 mutfak!

Mutfak dolapları yenilenmiş, mutfak tezgahı genişletilmiş ve değiştirilmiş. Küçük bir mutfağın derinlik kazanma ihtiyacını muntazam karşılayan açık renk tonları ve sakinlik göze hitap ediyor. Temiz, düzenli ve göze hitap eden bir mutfak.

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