9 harika kendin-yap yatak başı dizaynı

Yatak odalarının en önemli tasarım unsurları pek tabii ki odanın işlevinin temel aracı olan yataklar ve etrafındaki dizayndır. Odanın merkezinde yer alan yatakları daha estetik bir hale getiren ve dekorasyona ana karakterini kazandıran temel tasarım unsuru ise yatak başlarıdır kuşkusuz. Yatak başları yalnızca yastığınızın düşmemesini ve yatağınızın duvarla ayrılmasını sağlamaz, aynı zamanda dekoratif açıdan da tarzınızı şekillendirir. Ancak yatak başı denildiğinde genelde aklımıza hep aynı model ve tarzlar geliyor. Endüstriyel yatak başı tasarımları genellikle sıradan ve alışılmış modellerden oluşuyor. Sıradışı bir özel tasarım ürünü yatak başı dekoru yaptırmak istediğinizde ise küçük bir serveti gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama son yıllarda giderek artan bir çeşitliliğe ve popülerliğe kavuşan kendin-yap tasarımları sayesinde yatak odanızda son derece ekonomik ama aynı zamanda harika ve ezber bozan bir estetiğe sahip yatak başı dekorasyonları oluşturmanız mümkün. Üstelik kendi ellerinizle ürettiğiniz ve tasarladığınız bu dizaynlar emin olun endüstriyel ürünlerden çok daha kıymetli olacaktır. Peki yatak odanız için nasıl bir yatak başı dekorasyonu yapabilirsiniz? İşte kendi yatak odanızda kullanmak üzere ilham alabileceğiniz birbirinden farklı ve yaratıcı fikirler…
Yapılabilecek en basit tasarımlardan olmasına rağmen son derece şık ve modern bir görünüme sahip olan bu yatak başı dizaynını evinizde uygulamanız için tek yapmanız gereken tahta parçalarını duvara çakmak ve üzerine ister bu örnekteki gibi bayrak ve flamalarla isterseniz de farklı objelerle süslemek.
Perde şeklinde tasarlayıp uygulayabileceğiniz kumaş yatak başı üniteleri için çok basit bir dikiş bilgisine sahip olmanız yeterli. İstediğiniz renk ve desende, tarzınızı yansıtan bir kumaş seçip duvara monte ettiğiniz şık bir perde mekanizması ile sabitleyebilirsiniz.
Yatak başı dekorasyonu denildiğinde aklımıza hep yatak başı mobilyaları geliyor ancak modern ve şık bir görünüm için geniş ve büyük yatak başı ünitelerine ihtiyacınız yok. Artık son derece popüler ve yaygın olan duvar çıkartmaları ile yatak başı mobilyasından çok daha etkili bir dekorasyon yaratabilirsiniz.
Eğer biraz resim beceriniz varsa bu beceriye biraz da yaratıcılık katarak harika tasarımlar ortaya çıkarabilir ve eşsiz bir yatak odasına sahip olabilirsiniz. Tıpkı bu örnekteki meyvesi şık bir ayna olan ağaç çizimi gibi. Resme eşlik eden dal parçası da bütünlük sağlayan önemli bir ayrıntı.
Yatak başında perde mi? Alışılmadık ama harika bir fikir değil mi? Tıpkı bir pencereye monte eder gibi yatak başınıza bu tarz şık ve renkli perdeler yerleştirerek eşsiz bir estetik ve harika bir tarz yaratabilirsiniz.
Anılarımız çok değerlidir. Onlar olmasa hayatımızın tadı olmazdı. Güzel anıları biriktirmenin en iyi yolu da şüphesiz fotoğraf kareleridir. Çok basit bir tasarımla yatak başınıza en sevdiğiniz anılarınızdan oluşan fotoğraflarınızı asarak yaşam alanınızı kişiselleştirirken aynı zamanda ona tarz kazandırabilirsiniz.
Kitaplar ve kütüphaneler genellikle yatak odalarında kullanılmaz ama eğer siz de gerçek bir kitap kurduysanız bu tasarıma bayılacağınızdan eminiz. Küp şeklindeki kitaplıkların yatak başı ünitesi olarak dizayn edildiği bu yatak odasında duvarda asılı olan sanatsal resimlerle birlikte sofistike ve modern bir atmosfer yaratılmış.
Yine yalnızca süzgün kesilmiş ham kereste parçaları ile yapabileceğiniz bir tasarım! Bu tarz kereste parçalarını birbirlerine monte edip her birini başka renge boyayarak yatak odanıza gökkuşağı mutluluğunu getirebilirsiniz.
İşte gözlerinize inanamayacağınız kadar basit ama harika bir tasarım daha. Bu yatak başı yalnızca mukavva kartonlardan üretilmiş. Evet, yanlış görmüyorsunuz, özel tasarım ve ayrıntılı bir mobilya gibi görünen bu yatak başı yalnızca büyük ebatlı kartonların düzgün bir şekilde bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmış.