9 harika kendin-yap yatak başı dizaynı

Yatak odalarının en önemli tasarım unsurları pek tabii ki odanın işlevinin temel aracı olan yataklar ve etrafındaki dizayndır. Odanın merkezinde yer alan yatakları daha estetik bir hale getiren ve dekorasyona ana karakterini kazandıran temel tasarım unsuru ise yatak başlarıdır kuşkusuz. Yatak başları yalnızca yastığınızın düşmemesini ve yatağınızın duvarla ayrılmasını sağlamaz, aynı zamanda dekoratif açıdan da tarzınızı şekillendirir. Ancak yatak başı denildiğinde genelde aklımıza hep aynı model ve tarzlar geliyor. Endüstriyel yatak başı tasarımları genellikle sıradan ve alışılmış modellerden oluşuyor. Sıradışı bir özel tasarım ürünü yatak başı dekoru yaptırmak istediğinizde ise küçük bir serveti gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama son yıllarda giderek artan bir çeşitliliğe ve popülerliğe kavuşan kendin-yap tasarımları sayesinde yatak odanızda son derece ekonomik ama aynı zamanda harika ve ezber bozan bir estetiğe sahip yatak başı dekorasyonları oluşturmanız mümkün. Üstelik kendi ellerinizle ürettiğiniz ve tasarladığınız bu dizaynlar emin olun endüstriyel ürünlerden çok daha kıymetli olacaktır. Peki yatak odanız için nasıl bir yatak başı dekorasyonu yapabilirsiniz? İşte kendi yatak odanızda kullanmak üzere ilham alabileceğiniz birbirinden farklı ve yaratıcı fikirler…