현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

9 harika kendin-yap yatak başı dizaynı

Homify TR Homify TR
Schlafzimmer Deko, I-love-Wandtattoo.de I-love-Wandtattoo.de Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Loading admin actions …

Yatak odalarının en önemli tasarım unsurları pek tabii ki odanın işlevinin temel aracı olan yataklar ve etrafındaki dizayndır. Odanın merkezinde yer alan yatakları daha estetik bir hale getiren ve dekorasyona ana karakterini kazandıran temel tasarım unsuru ise yatak başlarıdır kuşkusuz. Yatak başları yalnızca yastığınızın düşmemesini ve yatağınızın duvarla ayrılmasını sağlamaz, aynı zamanda dekoratif açıdan da tarzınızı şekillendirir. Ancak yatak başı denildiğinde genelde aklımıza hep aynı model ve tarzlar geliyor. Endüstriyel yatak başı tasarımları genellikle sıradan ve alışılmış modellerden oluşuyor. Sıradışı bir özel tasarım ürünü yatak başı dekoru yaptırmak istediğinizde ise küçük bir serveti gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama son yıllarda giderek artan bir çeşitliliğe ve popülerliğe kavuşan kendin-yap tasarımları sayesinde yatak odanızda son derece ekonomik ama aynı zamanda harika ve ezber bozan bir estetiğe sahip yatak başı dekorasyonları oluşturmanız mümkün. Üstelik kendi ellerinizle ürettiğiniz ve tasarladığınız bu dizaynlar emin olun endüstriyel ürünlerden çok daha kıymetli olacaktır. Peki yatak odanız için nasıl bir yatak başı dekorasyonu yapabilirsiniz? İşte kendi yatak odanızda kullanmak üzere ilham alabileceğiniz birbirinden farklı ve yaratıcı fikirler…

Süslü tahtalar

DORMITORIOS, Doll diseño Doll diseño Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Ahşap rengi
Doll diseño

Doll diseño
Doll diseño
Doll diseño

Yapılabilecek en basit tasarımlardan olmasına rağmen son derece şık ve modern bir görünüme sahip olan bu yatak başı dizaynını evinizde uygulamanız için tek yapmanız gereken tahta parçalarını duvara çakmak ve üzerine ister bu örnekteki gibi bayrak ve flamalarla isterseniz de farklı objelerle süslemek.

Kumaştan yatak başı

Colcha como cabeceira de cama ZAP Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
ZAP

Colcha como cabeceira de cama

ZAP
ZAP
ZAP

Perde şeklinde tasarlayıp uygulayabileceğiniz kumaş yatak başı üniteleri için çok basit bir dikiş bilgisine sahip olmanız yeterli. İstediğiniz renk ve desende, tarzınızı yansıtan bir kumaş seçip duvara monte ettiğiniz şık bir perde mekanizması ile sabitleyebilirsiniz.

Duvar çıkartmaları

Schlafzimmer Deko, I-love-Wandtattoo.de I-love-Wandtattoo.de Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
I-love-Wandtattoo.de

I-love-Wandtattoo.de
I-love-Wandtattoo.de
I-love-Wandtattoo.de

Yatak başı dekorasyonu denildiğinde aklımıza hep yatak başı mobilyaları geliyor ancak modern ve şık bir görünüm için geniş ve büyük yatak başı ünitelerine ihtiyacınız yok. Artık son derece popüler ve yaygın olan duvar çıkartmaları ile yatak başı mobilyasından çok daha etkili bir dekorasyon yaratabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı konuşturan duvar resimleri

Cabecero Paisaje de Otoño de madera, metal y espejo., Héctor Nevado Héctor Nevado Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Héctor Nevado

Héctor Nevado
Héctor Nevado
Héctor Nevado

Eğer biraz resim beceriniz varsa bu beceriye biraz da yaratıcılık katarak harika tasarımlar ortaya çıkarabilir ve eşsiz bir yatak odasına sahip olabilirsiniz. Tıpkı bu örnekteki meyvesi şık bir ayna olan ağaç çizimi gibi. Resme eşlik eden dal parçası da bütünlük sağlayan önemli bir ayrıntı.

Şık perdeler

Camas, Capítulo Dos Capítulo Dos Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Masif Ahşap Turkuaz
Capítulo Dos

Capítulo Dos
Capítulo Dos
Capítulo Dos

Yatak başında perde mi? Alışılmadık ama harika bir fikir değil mi? Tıpkı bir pencereye monte eder gibi yatak başınıza bu tarz şık ve renkli perdeler yerleştirerek eşsiz bir estetik ve harika bir tarz yaratabilirsiniz.

Bir dekorasyon unsuru olarak anılarınız

Departamento CONESA, Trua arqruitectura Trua arqruitectura Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

Anılarımız çok değerlidir. Onlar olmasa hayatımızın tadı olmazdı. Güzel anıları biriktirmenin en iyi yolu da şüphesiz fotoğraf kareleridir. Çok basit bir tasarımla yatak başınıza en sevdiğiniz anılarınızdan oluşan fotoğraflarınızı asarak yaşam alanınızı kişiselleştirirken aynı zamanda ona tarz kazandırabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Küp kitaplıklar

homify Erkek çocuk yatak odası
homify

homify
homify
homify

Kitaplar ve kütüphaneler genellikle yatak odalarında kullanılmaz ama eğer siz de gerçek bir kitap kurduysanız bu tasarıma bayılacağınızdan eminiz. Küp şeklindeki kitaplıkların yatak başı ünitesi olarak dizayn edildiği bu yatak odasında duvarda asılı olan sanatsal resimlerle birlikte sofistike ve modern bir atmosfer yaratılmış.

Tek ihtiyacınız birkaç kutu boya!

Üretimi Yapılmıyor Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mobilya

Üretimi Yapılmıyor

Mobilya
Mobilya
Mobilya

Yine yalnızca süzgün kesilmiş ham kereste parçaları ile yapabileceğiniz bir tasarım! Bu tarz kereste parçalarını birbirlerine monte edip her birini başka renge boyayarak yatak odanıza gökkuşağı mutluluğunu getirebilirsiniz.

Mukavvada mobilya!

The Townhouse Collection, LuxDeco LuxDeco Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
LuxDeco

The Townhouse Collection

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

İşte gözlerinize inanamayacağınız kadar basit ama harika bir tasarım daha. Bu yatak başı yalnızca mukavva kartonlardan üretilmiş. Evet, yanlış görmüyorsunuz, özel tasarım ve ayrıntılı bir mobilya gibi görünen bu yatak başı yalnızca büyük ebatlı kartonların düzgün bir şekilde bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmış.

Küçük bahçeler için 8 farklı örnek
Bu yatak başı fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler