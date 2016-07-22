Türkiye'den 7 seçkin salon örneği

Yorucu bir günün ardından arkamıza yaslanıp belki de ilk dinlendiğimiz yer salondur. Konfor ve huzur bakımından beklenen ihtiyacı muntazam karşıladığında ise keyfimize diyecek yoktur. Hem evin vitrini, hem de konuklarımızı ağırladığımız, evin belki de en özenilen yeridir. Salon dekorasyonu stil ve tarz bakımından kullanıcının beğenilerine göre şekillenebilir. Seçkin ve davetkar bir salona sahip olmak istiyorsanız, sizin için seçtiğimiz Türkiye'den göz alıcı salon modellerini inceleyebilirsiniz.
Baştan aşağı yenilenen, modern ve klasik öğeleri buluşturan geniş bir salonla başlıyoruz. Düşük tavan seviyesi durumundan, avize kullanımı yerine gizli aydınlatma ve modüler spot aydınlatma sitemleri tercih edilmiş. Pastel renkler de barındıran salon modeli, ferah ve iç açan bir atmosfere sahip. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Ahşabın dokusu ve gözü okşayan renkleri iç mekana sıcak bir hava katıyor. Eğer nötr renkler, soğuk renklerle bir ev döşüyorsanız, sıcak renklerle denge unsuru sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ahşabın sıcak dokusu da sıcaklık katacak. Bu salonda benzer etkiyi katan bir başka faktör ise şömine modeli.
Elbette renklerin ve dokuların salon dekorasyonundaki önemi yadsınamaz. Koyu kahverengi laminant parke ile koltuk ve diğer mobilya renkleri arasında uyum ve ahenk hakim. İç mekanda sade ve yalın duvar ve tavan zeminleri tercih edilirken, sıcak renk tonları ve dokular mobilya ve döşeme zemini seçiminde kullanılmış. Dekoratif öğelerle, aksesuarlar ve tavan dekoru ile tamamlanan salon, sıcak renk tonlarından hoşlananların ilgisini çekecek.
Gerek renk ahengi, gerekse aksesuar tercihleri ile zarafet temsili bir salon. Diğer modellere göre daha iddialı duran bu salon modelinde pastel renkler, şeffaf yüzeyler, kristaller kullanılmış. Görkemli görünümüne katkıda bulunan unsurlar arasında, büyük dekoratif saksılar ve tablolar dahil. Devasa aksesuarlar, saksı modelleri bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir ve görkem katan unsurlar içerir.
Günümüzde modern ve minimalist yaklaşımla tasarlanan salon modelleri hem öne çıkıyor, hem de benzersiz örnekler sunuyor. Burada aydınlatma aksesuarlarının geometrik formları öne çıkaran tasarımı, modern stil özelliklerinden birini taşıyor. Geometrik formlar kullanılması modern stil özellikleri arasında yer alır. Ahşap dokular iç mekana sıcaklık katarken, kahverengi tonları ve krem renkleri ise natürel bir hava oluşturuyor.
Bir salonu güzelleştiren öğeler, zemin doku ve renkleri, hangi mobilya ve aksesuarların kullanıldığı olduğu gibi, ışıklandırma detayları da bu durumu öne çıkaran faktörlerden. Şık aydınlatma aksesuarları, bölgesel aydınlatma, alanları tanımlayan tavan dekorları bir salonu bambaşka hale getirebilir. Fark yaratan salon modelleri için, mobilya tasarımlarına gösterilen özen kadar, ışıklandırma unsurları ve detayları de unutulmamalıdır.
Her biri farklı yüzeylerle kaplanan oturma grubu parçaları, uyum ve ahengi kaybetmiyor. Dağ evinde zaman geçirmek birçok kişinin hayalidir. Özellikle salon dekorasyonu ile büyüleyici bir sonuç elde dilen bu çalışmada, duvar dekorları da dikkat çekiyor. Nadide ve orjinal parçaların bir araya getirildiği salon dekorasyonunda aydınlatma aksesuarları da dikkat çekiyor. Natürel formlar, doku ve renkler, şömine, taş duvar kaplaması ve ahşap kullanılması doğa ile iç içe bir tasarım için ideal unsurlar içeriyor. Klasik stilden vazgeçmeyenlere nadide bir salon örneği.
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