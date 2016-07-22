Türkiye'den 7 seçkin salon örneği

Her biri farklı yüzeylerle kaplanan oturma grubu parçaları, uyum ve ahengi kaybetmiyor. Dağ evinde zaman geçirmek birçok kişinin hayalidir. Özellikle salon dekorasyonu ile büyüleyici bir sonuç elde dilen bu çalışmada, duvar dekorları da dikkat çekiyor. Nadide ve orjinal parçaların bir araya getirildiği salon dekorasyonunda aydınlatma aksesuarları da dikkat çekiyor. Natürel formlar, doku ve renkler, şömine, taş duvar kaplaması ve ahşap kullanılması doğa ile iç içe bir tasarım için ideal unsurlar içeriyor. Klasik stilden vazgeçmeyenlere nadide bir salon örneği.

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