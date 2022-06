45 günde inşa edilen 65 metrekarelik ev her ihtiyacı karşılıyor

Doğayla baş başa emekliliğimizi geçirmek için güzel bir ahşap eve sahip olmak pek çoğumuzun ortak hayallerinden biridir. Ahşap evler bize özellikle sıcak gelen, belki de Akdeniz toplumu olmamızdan ötürü genetik olarak kendimize yakın bulduğumuz yapılardır. Gerçekte de ahşap evler pek çok yönden insan sağlığına yararlı, doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir mimarinin başarılı örnekleri arasında yer alırlar. Üstelik ahşap oldukça esnek bir malzeme olduğu için ister geleneksel, ister modern olsun her türlü mimari ve tasarıma zorlanmadan uyum gösterebilir, bir tasarımcının ihtiyaçlarına her türlü koşulda mükemmel bir şekilde yanıt verebilir. Bu yazımızın konusu olan 50 metrekarelik ahşap ev, bunun en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor. Küçük bir iç hacimde ferah ve kullanışlı bir ortam yaratma hedefiyle yola çıkılan bu proje, ahşabın bütün imkânlarından başarıyla yararlanmış ve ortaya her yönüyle dört dörtlük bir ev çıkarmış. Küçük olmasına rağmen içinde yaşayanlara gayet yeterli ve eksiksiz bir alan sunabilen bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?