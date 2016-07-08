45 günde inşa edilen 65 metrekarelik ev her ihtiyacı karşılıyor

Doğayla baş başa emekliliğimizi geçirmek için güzel bir ahşap eve sahip olmak pek çoğumuzun ortak hayallerinden biridir. Ahşap evler bize özellikle sıcak gelen, belki de Akdeniz toplumu olmamızdan ötürü genetik olarak kendimize yakın bulduğumuz yapılardır. Gerçekte de ahşap evler pek çok yönden insan sağlığına yararlı, doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir mimarinin başarılı örnekleri arasında yer alırlar. Üstelik ahşap oldukça esnek bir malzeme olduğu için ister geleneksel, ister modern olsun her türlü mimari ve tasarıma zorlanmadan uyum gösterebilir, bir tasarımcının ihtiyaçlarına her türlü koşulda mükemmel bir şekilde yanıt verebilir. Bu yazımızın konusu olan 50 metrekarelik ahşap ev, bunun en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor. Küçük bir iç hacimde ferah ve kullanışlı bir ortam yaratma hedefiyle yola çıkılan bu proje, ahşabın bütün imkânlarından başarıyla yararlanmış ve ortaya her yönüyle dört dörtlük bir ev çıkarmış. Küçük olmasına rağmen içinde yaşayanlara gayet yeterli ve eksiksiz bir alan sunabilen bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Bir ev ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar muazzam bir mimariye ya da ne kadar gösterişli bir dekorasyona sahip olursa olsun, içinde yaşayanların yaşam kalitesini belirleyen esas unsur genellikle evin bulunduğu lokasyondur. Şehirlerden uzakta, doğaya yakın noktalarda bulunan evler tam da bu yüzden bu yarışa en başından önde başlarlar. Bu evde de bunu görüyoruz. Göz alabildiğine uzanan bir düzlükte pek az sayıda komşunun bulunduğu bir bölgede, bahçesi ve çevresiyle gerçek anlamda yaşanılacak bir ev.
Evin iç kısmı bütünüyle ahşapla kaplı. Tavandan duvarlara ve zeminlere varana kadar her yerin aynı türden ahşapla kaplanmış olması iç mekânlarda son derece akıcı bir görüntü yaratıyor. Sade ve işlevsel bir dekorasyon da buna eklenince, ortaya çıkan tabloya ahşap minimalizmi dersek herhalde çok da yanlış olmaz.
Küçük evlerden büyük alanlar çıkarabilmek için hem mimari tasarım esnasında hem de dekorasyonda en küçük detayların bile üzerinde durmanız gerekir. En küçük bir boşluktan bile nasıl yararlanabileceğinizi düşünmeli, halihazırda küçük olan alanınızda en küçük bir parçayı bile boşa harcamamalısınız. Bu şekilde titiz ve detaylı bir çalışma yaparsanız, mutfakla birleşik geniş bir salonun bulunduğu bu mekândaki gibi bir sonuç elde etmeniz hiç de zor olmaz.
Ahşap evler denince akla çoğunlukla geleneksel ve yerel mimariler gelse de, başta da söylediğimiz gibi aslında ahşap her türden mimari yaklaşıma başarıyla hizmet edebilecek bir malzemedir. Son derece çağdaş bir tasarıma sahip olan bu ev de bunun bir kanıtı. Ahşap tasarımında yeni bir çizgiyi temsil eden evin henüz tamamlanmamış hali bile oldukça dikkat çekici.
Burada da evin tepeden ve cepheden görünümünü kapsayan detaylı planları görüyoruz. Planlama ve tasarım aşaması özellikle bu tip sıra dışı evlerin inşasında son derece önemlidir. Bu aşamalarda zamandan veya emekten tasarruf etmeye kalkarsanız sonucunda çok daha ağır maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden hazırlık aşamasında hiçbir detayın üzerinden atlamamaya çalışın.
İzolasyon ve enerji verimliliği modern mimarinin en önemli konuları arasında yer alıyor. Bu aslında çok eski çağlarda da bu şekildeydi. Çünkü o dönemlerde bir yapıyı harici kaynaklarla ısıtmak ya da soğutmak çok bir işti. Bu yüzden bu işler için mimari kullanılmaktaydı. Ancak çeşitli kaynakların bollaşmasıyla enerji verimliliği konusu bir dönem rafa kalktı. Son zamanlarda ise dünyamızın geleceğiyle ilgili ortalama bilinç düzeyinin hızla yükselmesiyle birlikte tekrardan gündeme geldiğini söylemek yanlış olmaz. Burada bu ahşap evin izolasyon çıtasını oldukça yukarıdan koyan dış cephe ve pencere kesitini görüyoruz. Böylesi bir evde tabir yerindeyse kibrit yakarak bile ısınabilirsiniz. Çünkü emin olan o kibritin ısısı dışarıya kaçamayacaktır.