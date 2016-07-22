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Ah benim olsa dediren 5 cazip ev

Meral Eser Meral Eser
Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign Modern Evler
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Bu yazımızda sizlere tasarımı ile dikkat çeken ve fark yaratan 6 ev modelini, iç ve dış mekan görselleri ile birlikte derledik. Hayalleri süsleyen manzaralar, geniş salonlar, fark yaratan tasarım fikirleri ile güzel evler görmeye hazır olun. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Polonya, Türkiye ve Almanya gibi ülkelerden nadide örnekleri bir araya getirdiğimiz yazımızda, fazla beklemeden şahane evleri tanımaya başlayalım!

Kış bahçesi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Gördüğünüz ev modeli klasik ve modern stil öğeleri bir araya getiren bir örnek. Geleneksel çatı modeli ile çağdaş bir yapı görmekteyiz. Çatıda tercih edilen nötr gri rengi ile beyaz duvar zemini uyumlu ve göze hitap ediyor. Kış bahçesi ile hem yaz hem kış fonksiyonel ve ferah bir mekan tasarımı söz konusu.

Modern oturma odası

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Evin iç dizaynına baktığımızda rahatlık ve konfor sunan bir dizayn anlayışı hakim. Mutfak, yemek alanı ve oturma odası arasındaki ilişki bu açıdan görülüyor. Mutfak ve merdiven alanı ile ayrılan döşeme zemini kaplaması bölgesel kullanım alanlarını ayırmaya yetiyor. Bölücü duvara gerek kalmaksızın, döşeme zemini kaplaması farkı ile alanları görevlerine göre ayırabilirsiniz.

Ankara'dan bir villa

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Ankara'dan göze hitap eden bir villa ile devam ediyoruz. Cephe görünümüne baktığınızda, zemin kat ile normal kat duvar kaplamasındaki farkları görebilirsiniz. Doğal taş ile natürel bir hava katan zemin kat, normal kat ile uyum sağlıyor. Evin içinin nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, fazla beklemeden diğer görsele geçebiliriz.

Oturma ve yemek alanı

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Oturma Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Açık plan tasarımı ile yemek alanı ve oturma alanı dekorasyonunu bu açıdan görebiliyoruz. Ahşap döşeme zemini kaplaması sıcaklık katan dokulardan. Mobilyalarla da uyum sağlayan renk ve dokular, konfor sunan koltuk tasarımları ile estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. 

Modern bir bina

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Modern Evler
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Türkiye'den bir başka ev modeli ile devam ediyoruz. Datça'da bulunan bu ev modern stil öğelerle tasarlanmış.

Ses donanımları

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI İç Dekorasyon
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Modern ses donanımları olan bir oda. Bireysel zevkler ve ihtiyaçları muntazam karşılayan bir ev. Ayrıca duvar dekorunda sanata yer verilerek soyut resimler sergileniyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Doğa ile iç içe tasarım

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign Modern Evler
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

Doğa ile bütünleşen tasarımlar birçok kişinin hayalini süsler. Özellikle böyle nefis bir manzarası olan ev, rüyalarına girebilecek düzeyde güzel. Geniş pencereler ile doğal ışığı muntazam alan konforlu bir ev.

Ferah bir oturma odası

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign Modern Oturma Odası
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

Zarif ve şık detayları ile konforlu bir otuma odası. Öne çıkan aydınlatma aksesuarları ve stil ile fark yaratıyor. Yeşil ile iç içe tasarım, ahşap duvar kaplaması ve açık renk mobilyalar uyum ve ahenk sağlıyor.

Rustik stil ahırdan dönüşüm

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Rustik Evler
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Doğa içinde geleneksel izler taşıyan bir evde yaşamak isteyen var mı? Rustik stil ahırdan dönüştürülmüş bu şahane proje, gerek dış mekan, gerekse iç mekan görselleri ile büyüleyici bir görünüme sahip.

Yüksek tavan

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Modern Oturma Odası
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Evin içi açık ve ferah bir atmosfere sahip. Terasa bakan cephede geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alıyor. Yüksek tavan strüktürü ile fark yaratan bir salon modeli olmaya layık. Yüksek tavanlı bir evde ferah ve aydınlık iç mekan anlayışından etkilenenlerin ilgisini çekecek.

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