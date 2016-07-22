Ah benim olsa dediren 5 cazip ev

Evin içi açık ve ferah bir atmosfere sahip. Terasa bakan cephede geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alıyor. Yüksek tavan strüktürü ile fark yaratan bir salon modeli olmaya layık. Yüksek tavanlı bir evde ferah ve aydınlık iç mekan anlayışından etkilenenlerin ilgisini çekecek.

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