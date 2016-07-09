Modern ev dekorasyonları için 10 yaratıcı fikir

Evlerimizi dekore ederken genellikle belli kuralları, belli trendleri ve tarzları takip etmeye çalışırız. Modern bir ev ortaya çıkarmanın belli başlı kuralları ve kalıpları olduğunu düşünürüz. Bu düşünce elbette büsbütün yanlış değildir. Ancak hiç şüphesiz bu işin bir kara kitabı da yoktur. Bazen tek bir parlak fikir, evinizi son derece modern bir görünüme kavuşturabilir. Üstelik bu fikirlerin hepsi de öyle çok maliyetli olmak zorunda değildir. Elinizin altındaki araç gereç ve imkânlarla da pekâlâ harika bir ev dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Bu yazımızda modern bir ev dekorasyonu yaparken kullanabileceğiniz birbirinden ilginç ve yaratıcı 10 fikri bir araya getirdik. Elbette kendinizi bunlarla da sınırlamak zorunda değilsiniz. Sınırlarınızı aşın ve düşüncelerinizi özgür bırakın, sonuçların çok güzel olacağından şüphe bile etmeyin.