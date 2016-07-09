Modern ev dekorasyonları için 10 yaratıcı fikir

Evlerimizi dekore ederken genellikle belli kuralları, belli trendleri ve tarzları takip etmeye çalışırız. Modern bir ev ortaya çıkarmanın belli başlı kuralları ve kalıpları olduğunu düşünürüz. Bu düşünce elbette büsbütün yanlış değildir. Ancak hiç şüphesiz bu işin bir kara kitabı da yoktur. Bazen tek bir parlak fikir, evinizi son derece modern bir görünüme kavuşturabilir. Üstelik bu fikirlerin hepsi de öyle çok maliyetli olmak zorunda değildir. Elinizin altındaki araç gereç ve imkânlarla da pekâlâ harika bir ev dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Bu yazımızda modern bir ev dekorasyonu yaparken kullanabileceğiniz birbirinden ilginç ve yaratıcı 10 fikri bir araya getirdik. Elbette kendinizi bunlarla da sınırlamak zorunda değilsiniz. Sınırlarınızı aşın ve düşüncelerinizi özgür bırakın, sonuçların çok güzel olacağından şüphe bile etmeyin.
Sizin de evinizde buradaki gibi ölü bir alan, mesela bir merdiven altı varsa, bu alanı çok kolay bir şekilde mini bir seraya dönüştürebilir ve evinize yepyeni bir hava katabilirsiniz. Bu seranın içinde yapacağınız mini peyzaj da tamamen sizin zevkinize kalmış. İster buradaki gibi zemini çakıllarla kaplayabilir, isterseniz de çıplak toprak dokusunun güzelliğini keşfedebilirsiniz.
Yatay ve dikey çizgiler, mozaikler, zikzak desenleri ve aklınıza gelebilecek daha pek çok geometrik desen, çok çeşitli optik ilüzyonlar yaratmak için kolaylıkla kullanılabilir. Bu tip desenler sayesinde koridorunuza derinlik katabilir, bir odayı olduğundan daha büyük gösterebilir ya da son derece ferah bir ortam yaratabilirsiniz.
Evlerimizin giriş bölümüne bulunan antreler, genellikle üzerinde çok durulmayan mekânlardır. Oysa bir evin girişi evin geri kalanına ilişkin ciddi ipuçları taşır, veya taşımalıdır. Giriş bölümünde çok kalabalık ve gösterişli bir dekorasyon yapmak çok iyi bir fikir olmayabilir. Buradaki gibi sade ama şık bir tasarımla hem keyifli hem de iddialı bir antre yaratabilirsiniz.
İddialı renklerden korkmayın. Bazen dekorasyonunuza hiç uymadığını ya da fazla gösterişli olduğunu düşündüğünüz bir renk, evinize muazzam bir katkıda bulunabilir. Üstelik bu renkleri duvarlarınızda ya da zeminizde kullanmak zorunda değilsiniz. Tek bir mobilyada ya da aksesuarda kullanacağınız iddialı renk bile çok büyük değişim yaratabilir.
İç mekânlarda çiçek, kaktüs ve buna benzer ufak tefek canlı bitkiler kullanılsa da daha büyük bitkilerden genellikle kaçınılır. Bu kaçınmanın da çok mantıklı bir sebebi yoktur aslında. Siz bu alışkanlığı kırmaya ne dersiniz? Evinizin içinde gerçek ağaçlara varana kadar her türlü bitkiyi pekâlâ kullanabilirsiniz. Bu bitkiler dekorasyonunuza sandığınızın çok daha ötesinde bir katkı sağlayacaktır.
Evinizde yeterince alanınız varsa antrenizde misafirlerinizi şaşırtacak bir karşılama köşesi hazırlayabilirsiniz. Birkaç küçük aksesuar ve basit bir sehpa bile bu iş için yeterli olabilir. Elbette bu tasarımı her gelen misafirin bir imza atacağı bir kara tahta ya da birlikte çekilmiş fotoğraflarınızın iliştirileceği bir kolajla daha da zengileştirebilirsiniz. Her şey sizin hayal gücünüze kalmış.
Evinizde iyi güneş alan ama çok da fazla kullanılmayan bir arka balkon mu var? O halde bir kış bahçesi sahibi olma yolunu yarılamışsınız demektir. Dışarıya bakan cepheyi ışığı kesmeyecek bir cam perdeyle kapatır ve birkaç canlı bitki ve bir oturma grubu eklerseniz, harika bir kış bahçeniz olabilir.
Boş kalan her alan size göre derhal doldurulması gereken bir alan mıdır? Eğer böyle düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. Evinizin her köşes tıka basa eşya ve aksesuar dolmak zorunda değil. Aksine, iç hacmin imkân verdiği ölçüde bırakacağınız boşluklar son derece ferah bir ortam yaratmanıza olanak tanıyacaktır.
Siyah zeminler önlerindeki diğer renkleri göstermekte genellikle iyi seçimlerdir. Buradaki gibi siyah ve iddialı bir pembeyi bir arada kullanmaya cesaret ederseniz, emin olun sonuçlarından bir hayli memnun olacaksınız.
Kendinizi dergilerde gördüğünüz kompozisyonlarla veya bir mağazada beğendiğiniz aksesuarlarla sınırlandırmayın. Birbirinden farklı ögeleri bir araya getirerek harika dekorasyonlar yaratabilirsiniz. Bu fotoğrafta ilk bakışta kaotik görünen birbirinden çok farklı aksesuarlar aslında harika ve son derece orjinal bir birliktelik ortaya koyuyorlar.