Türkiye'den insanın keyfine keyif katacak 9 teras

Sıcak yaz günlerinde teras ve bahçe kullanımının keyfi değişilmez. Ferah atmosferlerinden faydalanmak ve temiz hava almak isteriz. Yeri geldiğinde akşam davetleri ya da kahvaltılar için ideal alternatif mekanlar olurlar. Farklı stil ve tarzları bir araya getirerek şık ve dekoratif unsurlarla göz alıcı bir sonuç elde etmek mümkün. Bu yazımızda teras dekorasyonuna keyifli detaylar katacak birbirinden güzel teras modelleri derledik, ilginizi çeken örnek bulacağınızı umuyoruz.
Temiz havayı içine çekmek, sevdiklerinizle hoş sohbetler etmek için sıcak ve samimi bir teras! Yapısal özellikleri ve natürel dokuları ile ön plana çıkan cephe görünümü ile uyum ve ahenk içeren şık bir teras mevcut. Keyifli sohbetler için böylesi enfes bir manzara ve yemek masası takımı yeterli. Şehirden uzaklara götüren atmosferi ile doğa ile iç içe bir teras. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Natürel dokuların gerek mimaride, gerekse insanın iç huzurunu sağlamada önemli ve aktif etkileri bulunmaktadır. Doğal taş dokusu ve ağaçları bir araya getiren yaklaşım gözü okşayan ve huzur veren bir atmosfer oluşmasını sağlıyor. Göz yormayan tasarım ve yalın çizgileri ile modern stil dizayn edilen teras mobilyaları ise teras alanı ile uyum sağlıyor.
Hem fonksiyonel, hem de estetik unsurları ön plana çıkaran bir teras dekore etmek istiyorsanız, örnekteki gibi modern teras mobilyalarını tercih edebilirsiniz. Bunun için uyum ve ahenk içeren mimari özellikler ve cephe dizaynı uyumuna dikkat edebilirsiniz.
Teras alanında doğru mobilya konumu, açısı ve renk ahengini ön planda tutarak, Feng Shui ile ilgili tasarımları inceleyebilirsiniz. Bu sayede doğru enerji akışı ve huzur veren bir atmosfer kazanç hanenize yazılacaktır.
Turkuaz rengi ve ahşap sıcaklığının muntazam birlikteliği, nötr renklerle bir araya geldiğinde denge unsuru yakalanıyor. Sıcak ve soğuk renklerin bir araya gelmesinde olduğu gibi denge unsuru sağlaması, estetik bir görünüm kazandırır. Hem modern, hem de doğa ile iç içe ferah bir teras dizaynı.
Teras mobilyaları fonksiyonellik açısından önemli olduğu kadar, konfor bakımından da yaz günlerinde daha davetkar bir görünüm kazandırmak açısından önemlidir. Kahverengi, krem veya bej renkleri ile daha natürel ve göz okşayan bir atmosfer oluşturulabilir.
Özellikle geniş bahçesi olanlar için peyzaj mimarisinin önemi büyüktür. Nefis bir manzaraya karşı şık bir terasta konuklarını ağırlamayı kim istemez? Küçük bahçeler ya da teraslar için süs bitkileri, dekoratif saksılar ve hatta dikey bahçe modelleri muazzam bir manzara oluşturabilir.
Kullanım amaçlarına göre fonksiyonel teras mobilyaları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Havuz kenarını mevsimsel ya da günün belirli saatlerine göre dizayn değiştirerek, portatif kullanım olanakları sunan sandalye ve masalarla döşeyebilirsiniz.
Ahşap, cam ve doğal taşın uyum ve ahenk yakaladığı ferah bir teras modeli. Gerek akşam yemeği davetleri için, gerekse doğal ışık alan nefis bir alan dizayn etmek için ideal bir planlama yapabilirsiniz. Terasta akşam yemeklerine muntazam şıklık katacak ışıklandırma unsurlarını da göz ardı etmemek gerek.
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