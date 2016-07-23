Türkiye'den insanın keyfine keyif katacak 9 teras

Ahşap, cam ve doğal taşın uyum ve ahenk yakaladığı ferah bir teras modeli. Gerek akşam yemeği davetleri için, gerekse doğal ışık alan nefis bir alan dizayn etmek için ideal bir planlama yapabilirsiniz. Terasta akşam yemeklerine muntazam şıklık katacak ışıklandırma unsurlarını da göz ardı etmemek gerek.

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