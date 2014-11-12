Modern yemek odası modelleri

Yemek odası, evdekilerin toplandığı alandır. Her ülkenin mutfak alışkanlıkları ve gelenekleri de yemek odası tasarımlarını etkiler. Günümüzde de modern mutfak anlayışlarının ortaya çıkmasıyla yemek odası tasarımlarında değişiklikler görüyoruz. Artık kimse devasa bir masanın arkasında, yüksek sandalyelerin tepesinde, sıkıcı bir şekilde oturmak istemiyor. Arkadaşlarla bir araya gelme fırsatı olarak görülen yemek vakitleri, resmiyetten uzak, samimi bir şekilde geçirilmek isteniyor.

Biz de bugün, sofra alışkanlıklarınızı sorgulatacak yemek odası tasarımlarıyla karşınızdayız. Bu tasarım fikirleri, yemek odası kavramına dair düşüncelerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak. Aynı zamanda değişiklik yapmayı düşünüyorsanız farklı bir fikir çizgisi yakalamanıza yardımcı olacak.