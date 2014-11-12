Modern yemek odası modelleri

Yemek odası, evdekilerin toplandığı alandır. Her ülkenin mutfak alışkanlıkları ve gelenekleri de yemek odası tasarımlarını etkiler. Günümüzde de modern mutfak anlayışlarının ortaya çıkmasıyla yemek odası tasarımlarında değişiklikler görüyoruz. Artık kimse devasa bir masanın arkasında, yüksek sandalyelerin tepesinde, sıkıcı bir şekilde oturmak istemiyor. Arkadaşlarla bir araya gelme fırsatı olarak görülen yemek vakitleri, resmiyetten uzak, samimi bir şekilde geçirilmek isteniyor.
Biz de bugün, sofra alışkanlıklarınızı sorgulatacak yemek odası tasarımlarıyla karşınızdayız. Bu tasarım fikirleri, yemek odası kavramına dair düşüncelerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak. Aynı zamanda değişiklik yapmayı düşünüyorsanız farklı bir fikir çizgisi yakalamanıza yardımcı olacak.
Listemize bir evdeki yemek odasından değil de Hamburg'daki bu yeni restorandan başlamak istedik. Alman şef Tim Malzer'in yeni mekanı için BFGF'nin yaptığı tasarımda gastronomi dünyasına ait klişeler bir kenara bırakılmış. İpek masa örtülerinin, ahşap işlemelerin ve oymalı sandalyelerin yerine daha salaş bir görüntü elde etmek için uğraşılmış. Duvarlardaki graffitiler ve plastik sandalyeler genç ve hareketli bir kitlenin hedef alındığını gösteriyor. Canlı renklr ve desenler sayesinde kargaşadan bir harmoni çıkarmayı başarmışlar. Böylece yoğun ve kalabalık görüntüsüne rağmen iç açıcı ve davetkâr bir tasarım çizgisi yakalanmış.
Kalabalık bir misafir topluluğunu ağırlarken basit ama etkili bir yöntem olarak piknik masası kullanabilirsiniz. Bu gösterişsiz yemek masası, hem görsel, hem de fonksiyonel olarak birçok avantajı beraberinde getiriyor. Öncelikle böyle bir masada oturmak çok daha rahat olacaktır. Birden fazla kişi tek bir sırayı paylaşarak sıcak ve paylaşımcı bir hava yakalayabilecek. Roomservice Tasarım Galerisi'nin elinden çıkan bu yemek odası, samimi ve rahat bir hava yayarak misafirlerinizin içini ısıtacaktır.
Ülkemizde sıkça görülen mutfakta yemek yeme kültürü, bu tasarımda ön plana çıkarılmış. Sofra kurma işini kısaltan ve servisi kolaylaştıran bu anlayış, misafirlerinizin yemek yapma sürecinize tanıklık etmesini sağlayacaktır. Hafta içindeki sakin günlerde ise çocuklarınız masada ödevlerini yaparken yemeklerle ilgilenebilirsiniz. Alman tasarımcı Marie-Theres Deutsch'un tasarımda kullandığı koyu renkli ahşap masa takımı, mutfağın sade döşemesinde yıldız gibi parlıyor. Böylece bahçeye açılan pencerelerin önünde keyifle yemek yeme imkanı sunuyor.
Sandalyelerin masaya göre konumu yemek odasında büyük önem taşıyor. Geleneksel dikdörtgen masaların etrafına dört ya da altı sandalye sığdırılabiliyor. Ama neden farklı bir şey denemeyesiniz ki? Fotoğraftaki kare masa, Ardesia Design'ın uzmanları tarafından geliştirildi. Her bir kenara iki sandalye koymanıza olanak veren bu masa, yemek yiyenler arasındaki etkileşimi ve muhabbeti artırmaya yardımcı oluyor. Kare sıradan bir tasarım yeniliği olarak görülebilir. Ancak bunun ötesine geçip, üçgen veya yıldız şeklinde bir masa yapıldığını düşünsenize?
Şimdiye kadar yemek salonuna koyacağınız mobilyaların etkisinden bahsettik. Peki ama mevcut ev aksesuarlarınızın yemek odanıza etkisini de hesaba katmak gerekmez mi? İşte fotoğraftaki tasarımda duvardan sarkan ışıltılı ampuller bu işe yarıyorlar. Masanın tam üstünde yer alan bu aydınlatma elemanları, rahatlatıcı ve iç ısıtan bir yemek ortamı sağlıyorlar. İtalyan tasarımcı Marco Stacchini'nin msx2 Architettura firmasındaki ekibiyle yaptığı tasarım, basit çözümlerin bir dekorasyonda ne kadar önem kazanabildiğini gösteriyor.
Eski tip yemek odalarında abartılı avizeler ve büyük şamdanlar görmek olasıydı. Ancak modern mutfak ve yemek odası anlayışında havadar, ışık alan, açık alanlar kullanılıyor. Doğal ışığın mümkünse daha fazla kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ayrıca böylesine geniş bir ortamda havalandırma sorunu da yaşanmayacaktır. Fotoğrafta yer alan mimar Emmet Russell'ın tasarladığı mutfak, günün her saatinde keyifle vakit geçirebileceğiniz bir alan olarak göze çarpıyor.
Listemizi Armory Brown LTD'nin tasarladığı, her şeyin uyum içinde karışmasına muhteşem bir örnek teşkil eden bu yemek odasıyla son veriyoruz. Bu çalışmada hareketli ve modern çizgilerin bir arada kullanıldıklarını görüyoruz. Mutfak ile yemek odası arasındaki birlikteli tezgahın önüne yerleştirilen köşe takımıyla sağlanıyor. Yemek masasında ve arka plandaki fayans döşemelerde daha gösterişsiz bir çizgi kullanılmış. Böyle bir tasarımı tamamlayan İskandinav tipi sandalyeler de modern yemek odası kavramını mükemmel şekilde tamamlamış. Böylece ortaya yemek odası-mutfak-oturma odası üçlüsünün bir arada görüldüğü bir tasarım çıkmış.
Siz nasıl bir yemek odası tercih edersiniz? Geleneksel mi? Modern mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!