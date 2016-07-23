Mutlaka görülmesi gereken 18 muhteşem ev!

Fark yaratan şahane evler görmeye hazır olun! Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel ev dekorasyonu modelleri derledik. İlginizi çeken stil ve tarzlarla ilgili örnekler ve fikirler bulacağınızı umuyoruz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde ev modelleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Oturma odasındaki dalgalı asma tavan dekoru, şık bir aydınlatma ile öne çıkıyor. Natürel renk tonları tercih edilen oturma odasında tavan dekoru şık bir kristal avize ile daha da cezbedici hale geliyor.
Duvar zemini kaplamalarının öne çıktığı oturma odasında, kat farkını ortaya koyan farklı malzemeler tercih edilmiş. Tuğla duvar dekoru ile ahşap duvar zeminini birleştiren örnekte, duvar dekoru için kullanılan resimler simetrik bir düzene sahip.
Beyazın zarafetini modern stil bir oturma odası dekorasyonu ile buluşturan şahane bir örnek. Duru ve dingin bir atmosfer oluşturmayı tercih edenlere.
Evinizi güzelleştiren en önemli kriterlerden biri de şık ışıklandırma unsurlarıdır. Aydınlatma aksesuarları gerek stil, gerek tarz ile uyumlu ve ahenk içeren modellerde tercih edilebilir.
Gözü yormayan, huzur veren bir atmosfer için natürel renk ve dokuları tercih edin.
Sıcaklık katan bir atmosfer oluşturmak için, ahşap ve taş duvar gibi doğal dokuları tercih edebilirsiniz. Sıcaklık katan diğer bir unsur şömine modeli, bacası ile de dikkat çekiyor.
Farklı materyalleri bir araya getirerek, onları daha da ön plana çıkarabilirsiniz.
Eğer rahatlık ve konfor arıyorsanız, estetik görünüm sağlamasının yanı sıra, kendinizi rahat hissedeceğiniz mobilya modellerini gözden geçirebilirsiniz.
Aksesuarlar, ışıklandırma, mobilyalar. Peki ya halının bir mekana bambaşka bir hava katacağını düşündünüz mü hiç?
Döşeme zemini kaplaması ve ahşap çatı iskeleti ile öne çıkan, fark yaratan bir ev modeli. Sıcak renklerle nötr renkleri bir araya getirerek ahşapla buluşturuyor.
Geniş ve ferah bir oturma odasına sahip olmayı kim istemez, hele bir de modern ve şık detaylarla tasarlanmışsa!
Oturma odasının kahramanı doğal taşla örülü devasa şömine modeli! Hayallerinizin sınırlarını zorlamaya devam edin!
Bir oturma odasının dekorasyonu her ne kadar mobilyalarla ilgili gibi görünse de, mimari özellikleri ile şahane dekorlar oluşturulabilir. Doku farkları ile mobilyalarınızda ahenk yaratabilirsiniz.
Turkuaz, yatıştırıcı ve davetkar bir görünüm kazandırırken; ahşabın sıcaklığı ile birlikteliği ferah ve göz alıcı bir atmosfer oluşturuyor.
Nefis bir doğa manzarası karşısında, manzaranızı kapatmayan şömine keyfi, sıcak renkleriyle oturma grupları ve şahane tavan dekoru ile unutulmayacak bir ev.
Ahşabın dayanılmaz cazibesini mavinin dinginlik katan canlı renkleri ile buluşturan şahane bir ev! Rustik stil ya da tropikal stil esintileri ev dekorasyonunuzda fark yaratacak.
Egzotik öğelerle tasarlanan bu oturma odası akıllara kazınacak kadar güzel ve özgün. Sıcak ve canlı renkler, doğadan motifler, hayvan figürleri, ahşap ve vahşi yaşama dair görsel öğeler büyüleyici bir ahenk oluşturuyor.
Kullanım amacı ve ihtiyaca göre yer değiştirilen bu oturma grupları ile konuklarınız için daha davetkar alanlar oluşturabilir, ihtiyaç duymadığınızda kaldırabilirsiniz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’İlham kaynağı 5 görkemli ev!’ yazımız da ilginizi çekebilir.