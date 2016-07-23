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Mutlaka görülmesi gereken 18 muhteşem ev!

Meral Eser Meral Eser
Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Kolonyal Oturma Odası
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Fark yaratan şahane evler görmeye hazır olun! Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel ev dekorasyonu modelleri derledik. İlginizi çeken stil ve tarzlarla ilgili örnekler ve fikirler bulacağınızı umuyoruz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde ev modelleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

1. Aydınlatmayı vurgulayan tavan dekorları

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

 Oturma odasındaki dalgalı asma tavan dekoru, şık bir aydınlatma ile öne çıkıyor. Natürel renk  tonları tercih edilen oturma odasında tavan dekoru şık bir kristal avize ile daha da cezbedici hale geliyor.

2. Duvar dekorları ve görsellik

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Oturma Odası
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Duvar zemini kaplamalarının öne çıktığı oturma odasında, kat farkını ortaya koyan farklı malzemeler tercih edilmiş. Tuğla duvar dekoru ile ahşap duvar zeminini birleştiren örnekte, duvar dekoru için kullanılan resimler simetrik bir düzene sahip.

3. Beyaz: Saflık ve zarafet!

Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Beyazın zarafetini modern stil bir oturma odası dekorasyonu ile buluşturan şahane bir örnek. Duru ve dingin bir atmosfer oluşturmayı tercih edenlere.

4. Şık aydınlatma aksesuarları

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Modern Evler
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Evinizi güzelleştiren en önemli kriterlerden biri de şık ışıklandırma unsurlarıdır. Aydınlatma aksesuarları gerek stil, gerek tarz ile uyumlu ve ahenk içeren modellerde tercih edilebilir.

5. Natürel renkler: Kahverengi tonları, krem veya bej

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Oturma Odası
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Gözü yormayan, huzur veren bir atmosfer için natürel renk ve dokuları tercih edin.

6. Şömine keyfi

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Oturma Odası
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Sıcaklık katan bir atmosfer oluşturmak için, ahşap ve taş duvar gibi doğal dokuları tercih edebilirsiniz. Sıcaklık katan diğer bir unsur şömine modeli, bacası ile de dikkat çekiyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Aynalar, cam ve tuğla

Showroom, The Blue House The Blue House Modern Oturma Odası
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

Farklı materyalleri bir araya getirerek, onları daha da ön plana çıkarabilirsiniz. 

8. Konfor sunan mobilyalar

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Oturma Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Eğer rahatlık ve konfor arıyorsanız, estetik görünüm sağlamasının yanı sıra, kendinizi rahat hissedeceğiniz mobilya modellerini gözden geçirebilirsiniz.

9. Halı unsuru

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Oturma Odası
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Aksesuarlar, ışıklandırma, mobilyalar. Peki ya halının bir mekana bambaşka bir hava katacağını düşündünüz mü hiç?

10. Göz alıcı çatı strüktürü

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA Kırsal Oturma Odası
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

Döşeme zemini kaplaması ve ahşap çatı iskeleti ile öne çıkan, fark yaratan bir ev modeli. Sıcak renklerle nötr renkleri bir araya getirerek ahşapla buluşturuyor.

11. Muntazam bir manzara

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Oturma Odası
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Geniş ve ferah bir oturma odasına sahip olmayı kim istemez, hele bir de modern ve şık detaylarla tasarlanmışsa!

12. Görkemli ve etkileyici

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasının kahramanı doğal taşla örülü devasa şömine modeli! Hayallerinizin sınırlarını zorlamaya devam edin!

13. Doku farkları ve merdiven estetiği

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Eklektik Oturma Odası
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Bir oturma odasının dekorasyonu her ne kadar mobilyalarla ilgili gibi görünse de, mimari özellikleri ile şahane dekorlar oluşturulabilir. Doku farkları ile mobilyalarınızda ahenk yaratabilirsiniz.

14. Ahşap ve turkuazın muhteşem uyumu

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos Modern Oturma Odası
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

Turkuaz, yatıştırıcı ve davetkar bir görünüm kazandırırken; ahşabın sıcaklığı ile birlikteliği ferah ve göz alıcı bir atmosfer oluşturuyor.

15. Canlı renkler ve modern tasarım

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Nefis bir doğa manzarası karşısında, manzaranızı kapatmayan şömine keyfi, sıcak renkleriyle oturma grupları ve şahane tavan dekoru ile unutulmayacak bir ev.

16. Tropikal stil

LIVING ROOM homify Tropikal Oturma Odası
homify

LIVING ROOM

homify
homify
homify

Ahşabın dayanılmaz cazibesini mavinin dinginlik katan canlı renkleri ile buluşturan şahane bir ev! Rustik stil ya da tropikal stil esintileri ev dekorasyonunuzda fark yaratacak.

17. Egzotik ve büyüleyici

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Kolonyal Oturma Odası
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Egzotik öğelerle tasarlanan bu oturma odası akıllara kazınacak kadar güzel ve özgün. Sıcak ve canlı renkler, doğadan motifler, hayvan figürleri, ahşap ve vahşi yaşama dair görsel öğeler büyüleyici bir ahenk oluşturuyor.

18. Yer değiştirilebilen koltuklar!

Living Room Viterbo Interior design Eklektik Oturma Odası
Viterbo Interior design

Living Room

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Kullanım amacı ve ihtiyaca göre yer değiştirilen bu oturma grupları ile konuklarınız için daha davetkar alanlar oluşturabilir, ihtiyaç duymadığınızda kaldırabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’İlham kaynağı 5 görkemli ev!’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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