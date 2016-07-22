Bir ömürlük ev projeleri

Bütün bir hayatını çalışarak geçirmek zorunda olduğu düşünüldüğünde, çağımız insanı için hayattaki en büyük hedef, bir ömür huzurla yaşayabileceği bir ev sahibi olmaktır. Uzun yıllar çalışarak ödeyeceğimiz borçların altına girerek ya da yıllarca para biriktirerek satın alacağımız evi ömür boyu kullanmak istememiz de bu yüzden. Peki kalan ömrünüzün tamamını bir evde geçirecek olsaydınız nasıl bir ev modeli seçerdiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Türkiye'den ve dünyadan birbirinden farklı ve huzur dolu ev modelleri tanıtacağız. Asla sıkılmayacağınız ve sevdiklerinizle birlikte keyif dolu vakitler geçirebileceğiniz bu muhteşem evlerin ortak özelliği ise hepsinin bahçeli ve müstakil yapıda olması. Farklı stilleri, farklı yapı şekilleri ve farklı modelleri olsa da bu evlerin hepsi doğa dostu, sürdürülebilir, dayanıklı ve huzur dolu. Eğer sizin de böyle bir ev hayaliniz varsa bu ev modellerine mutlaka göz atın.

Şehrin biraz dışında küçük de olsa bir toprağınız varsa, çelik konstrüksiyon ya da ahşap gibi alternatif yapı şekillerini değerlendirerek ekonomik ve ekolojik yoldan ev sahibi olabilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ya da fikir danışmak için mimarlara veya inşaat şirketlerine ulaşabilirsiniz.