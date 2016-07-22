Bir ömürlük ev projeleri

Bütün bir hayatını çalışarak geçirmek zorunda olduğu düşünüldüğünde, çağımız insanı için hayattaki en büyük hedef, bir ömür huzurla yaşayabileceği bir ev sahibi olmaktır. Uzun yıllar çalışarak ödeyeceğimiz borçların altına girerek ya da yıllarca para biriktirerek satın alacağımız evi ömür boyu kullanmak istememiz de bu yüzden. Peki kalan ömrünüzün tamamını bir evde geçirecek olsaydınız nasıl bir ev modeli seçerdiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Türkiye'den ve dünyadan birbirinden farklı ve huzur dolu ev modelleri tanıtacağız. Asla sıkılmayacağınız ve sevdiklerinizle birlikte keyif dolu vakitler geçirebileceğiniz bu muhteşem evlerin ortak özelliği ise hepsinin bahçeli ve müstakil yapıda olması. Farklı stilleri, farklı yapı şekilleri ve farklı modelleri olsa da bu evlerin hepsi doğa dostu, sürdürülebilir, dayanıklı ve huzur dolu. Eğer sizin de böyle bir ev hayaliniz varsa bu ev modellerine mutlaka göz atın.
Şehrin biraz dışında küçük de olsa bir toprağınız varsa, çelik konstrüksiyon ya da ahşap gibi alternatif yapı şekillerini değerlendirerek ekonomik ve ekolojik yoldan ev sahibi olabilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ya da fikir danışmak için mimarlara veya inşaat şirketlerine ulaşabilirsiniz.
İki katlı bu basit yapı, beton strüktürler üzerine kurulmuş ve ilk katının dış cephesi ahşap ile çevrilmiş şık bir model. Sevimli bir verandası, bakımlı bir bahçesi ve geniş pencereleri olan bu yapının iç mekanı son derece aydınlık ve ferah. Çatısı olmayan bu evin geniş bir de terası var. Böyle bir terasta kim bilir ne güzel anılarınız olurdu öyle değil mi? Teras dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa
Şahane bir teras için 6 farklı tasarım başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Ahşap taşıyıcılar kullanılarak inşa edilen evler betonarmelere göre çok daha hafif ve sağlıklıdır. İzolasyonu daha güçlüdür ve enerji verimliliği konusunda da çok daha etkilidirler. Bu nedenle çevre dostu ahşap yapıları değerlendirmek hem sizin için daha ekonomik ve avantajlı hem de çevre için faydalı olabilir. Cam cephesiyle doğanın bütün güzelliğini evinizin içine taşıyan bu muhteşem ahşap modeli değerlendirin.
Sıkıştırılmış talaş ve bitki köklerinden oluşan bu çatı malzemesi, uygulandığı eve bir hobbit evi görüntüsü kazandırmasının yanı sıra son derece ekolojik ve doğa dostudur. Aynı zamanda güçlü bir izolasyon özelliği de olan bu çatı sistemlerini araştırmadan ev yaptırmayın. Canlı bahçesi, masal gibi mimarisi ve çatısıyla muhteşem bir ev modeli.
Ahşap evlerin bina yükü fazla olmadığından duvarlarda cam malzeme kullanmak çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Doğanın bütün güzelliğini tüm çıplaklığıyla odalarınıza taşıyan bu cam cepheleri siz de evinizin bir bölümünde deneyebilirsiniz.
Minimal mimarisiyle dikkat çeken bu kübik evin dış cephesi tamamen siyah ayna ile kaplanmış. Işığı en iyi şekilde yansıtacağından güçlü bir ısı izolasyonu sağlayan bu cephe, eve hem sıra dışı bir güzellik hem de doğallık kazandırmış. Ayrıca iç mekan oldukça iyi aydınlanacağından enerji tasarrufu da sağlayacaktır.
Birden fazla duvarı cam malzemeden inşa edilmiş olan bu yalın mimari son derece farklı ve özgün bir yapıya sahip. Mies sadeliğini akdeniz sıcaklığı ile birleştiren bu yapı benzerlerinden bir adım öne çıkıyor. Bakımlı ve kusursuz bir bahçenin ortasında inci gibi bekleyen bu modeli mutlaka değerlendirmeye alın.
Bir ömürlük ev denince aklınıza sağlam ve kutu gibi kapalı evler geliyorsa bu modern yapıları düşünebilirsiniz. Dış cephesinde alüminyum korkuluklar ve silikon cephe kullanılan evin bütün cam kapı ve pencereleri dış cephe jaluzisi ile kapatılmış.
Küçük metrekaresine rağmen son derece kullanışlı bir yapıya sahip olan bu evin, iç ve dış alanları oldukça iyi planlanmış. Bembeyaz dış cephesi ile mavi havuzu ve yeşil bahçeyi birleştiren bu ev herkesin hayallerini süsleyecek güzellikte.