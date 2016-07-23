Bir masaldan çıkmışcasına…

Bugüne kadar sizlere tanıttığımız bütün iç mekan tasarımlarını, dekorasyonları, bahçe düzenlemelerini ve ev modellerini bir yana bırakın. Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel mimari projeler tanıttık ve bu projelerin hepsi kullanıcıların zevk ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış tasarımlardı. Peki ya ev sahipleri evlerinin sıradan bir konut değil de sıra dışı ve sanatsal bir yaşam alanı olmasını istediğinde ortaya nasıl işler çıkıyor dersiniz? Bu yazımızda sizlere masalsı görünümleri ile dikkat çeken ve oldukça farklı tasarımlara sahip ev modelleri tanıtacağız. Çevrenize baktığınızda görmeye alışık olduğunu yapıların çok dışında bir çizgiye sahip olan bu evler sizi masal diyarlarına götürecek. Farklı ve yaratıcı mimarileri, sıra dışı uygulamaları ve göz alıcı biçimleri ile bu masalsı evlere bayılacaksınız. Türkiye ve dünyadan örnek modellerle hazırladığımız bu yazıyı okumadan geçmeyin.
Aradığınız şey ev modelleri değil de dekorasyon önerileri ise sizin için de bir fikir yazımız var. “Modern ev dekorasyonları için 10 yaratıcı fikir” başlıklı yazımızda birbirinden güzel dekorasyon önerileri bulabilirsiniz.
Klasik stilde tasarlanmış bu yapı, hem mimarisi hem de dekorasyonu ile akıllarda yer edecek bir tarza sahip. Evin yüksek giriş katında silikon cephe ve taş işlemeler kullanılmış. İkinci katın dış cephesinde ise çatı kaplaması ile aynı malzemeden bir kaplama kullanılmış. Bu kaplama eve oldukça farklı ve şık bir görüntü kazandırmış. Bahçesi tuğla duvarlar ile çevrilen evin iç mekanını mutlaka görmelisiniz. Rüya gibi bir ev tanımını ancak böyle bir tasarım tam olarak karşılayabilirdi. Eviniz için bu yapıdan ilham almak istiyorsanız hemen bir çatı profesyoneliyle görüşüp bu evden bahsedebilirsiniz.
Havuzu, havuz başı, verandası ve terasıyla muhteşem bir tatil evi olan bu yapı herkesin hayalini süsleyecek güzellikte. Yemyeşil bahçesi ve açık manzarası ile bütün hayatınızı geçirmek isteyebileceğiniz kadar konforlu ve şık. Böyle bir tatil evine sahip olmak istiyorsanız size bir bodrum turu tavsiye edebiliriz, mutlaka bütçenize ve zevkinize uygun bir ev bulursunuz.
Dış cephesi doğal taş veya taş görünümlü plakalar ile oluşturulan evlerin bambaşka bir güzelliği oluyor. Özellikle taş malzemenin ahşap ile kombinasyonu masallara layık yapılar ortaya çıkarıyor. Özellikle doğal taş kaplama malzemeleri izolasyon, dayanıklılık gibi konularda da tam puan aldığından çok tercih edilen bir dış cephe malzemesi oluyor. Eğer siz de taş görüntüsüne hayransanız hiç düşünmeden eviniz için taş dış cepheleri araştırmaya başlayın.
Bu göz alıcı evin inşasında hiç beton kullanılmamış desek inanır mıydınız? Gerçekten öyle. Çelik konstrüksiyon yapılara muhteşem bir örnek olan bu ev yalnızca çelik, ahşap ve cam malzemeden oluşuyor. Bina yükü neredeyse olmayan bu sağlam evler deprem bölgeleri için ideal. Muhteşem bir bahçenin içerisinde bulunan ve doğanın bütün güzelliğini iç mekana taşıyan böyle bir evde yaşamayı kim istemez ki? Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarını da görebilirsiniz.
Rüyaları süsleyen evlerde havuz olmazsa olmaz öyle değil mi? Özellikle taş ve ahşap malzemelerin birleştiği böyle bir yapıya, bir de sonsuz bir havuz eklenince, tam bir masal evi ortaya çıkmış. İster tatillerinizde isterseniz bütün bir yıl yaşayabileceğiniz harika bir ev.
Masalsı evler demişken bu saray yavrusundan bahsetmezsek olmaz. İki katlı ve geniş bir yapıya sahip olan bu evde neredeyse yok yok. Her detayında sanatsal bir öge bulabileceğiniz göz kamaştırıcı bir tasarım. Firma sayfasından evin iç mekanına da göz atmadan geçmeyin çünkü dekorasyonuna da hayran kalacaksınız.
Geniş bir evin bahçesinde bulunan bu çalışma alanı, ev sahibi için özel bir alan olarak düşünülmüş. Dairesel biçimiyle ahşap malzemeye yeni bir form kazandıran büyüleyici bir yapı.
Bu bembeyaz ahşap ev, üçgen çatısı, farklı boyut ve hizadaki pencereleri ile hem çok sıra dışı hem de muhteşem bir görüntüye sahip. Yekpare bir yapıya sahip olan evin iç mekanı da oldukça ferah ve kullanışlı. Böyle bir evde bir ömür huzurla yaşanabilir.