Bir masaldan çıkmışcasına…

Bugüne kadar sizlere tanıttığımız bütün iç mekan tasarımlarını, dekorasyonları, bahçe düzenlemelerini ve ev modellerini bir yana bırakın. Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel mimari projeler tanıttık ve bu projelerin hepsi kullanıcıların zevk ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış tasarımlardı. Peki ya ev sahipleri evlerinin sıradan bir konut değil de sıra dışı ve sanatsal bir yaşam alanı olmasını istediğinde ortaya nasıl işler çıkıyor dersiniz? Bu yazımızda sizlere masalsı görünümleri ile dikkat çeken ve oldukça farklı tasarımlara sahip ev modelleri tanıtacağız. Çevrenize baktığınızda görmeye alışık olduğunu yapıların çok dışında bir çizgiye sahip olan bu evler sizi masal diyarlarına götürecek. Farklı ve yaratıcı mimarileri, sıra dışı uygulamaları ve göz alıcı biçimleri ile bu masalsı evlere bayılacaksınız. Türkiye ve dünyadan örnek modellerle hazırladığımız bu yazıyı okumadan geçmeyin.

Aradığınız şey ev modelleri değil de dekorasyon önerileri ise sizin için de bir fikir yazımız var. “Modern ev dekorasyonları için 10 yaratıcı fikir” başlıklı yazımızda birbirinden güzel dekorasyon önerileri bulabilirsiniz.