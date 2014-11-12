Çocuk odası hazırlamak çok da kolay bir iş değildir. Hem kullanışlı, hem de çocuğunuzla size aynı anda hitap eden bir tasarım çizgisi yakalamak zorundasınız. Ayrıca eğlenceli olduğu kadar ders çalışmasına olanak sağlayan bir odayı da hazırlamanı gerekir. Bu sıkıntılı süreci rahat atlatmanıza yardımcı olmak için sizlere çocuklu evlerde kullanılabilecek çocuk odası fikirleri sunuyoru. Umarız bu çalışmamız ufaklıklarla birlikte karar vermenize yardımcı olur.
Çocukların duvarları boyamaktan aldığı keyfi bilmeyen yoktur. Tabii ki fırçayı ya da kalemi çocuğunuzun eline verip, duvarlarda sanatını icra etmesini beklemek çok da akıllıca bir hareket olmayacaktır. Ancak fotoğraftaki Roselind Wilson'ın tasarladığı gibi bir duvar boyasıyla çocuğunuza ilham verebilirsiniz. Parlak renkli boya dalgalarının görüldüğü duvar, çocuğunuza eğlenceli ve hareketli bir ortam sunmanızı sağlayacaktır. Hatta belki de modern resme merak salmasına da yardımcı olabilirsiniz!
Ne yazık ki büyük şehirlerdeki ışık kirliliği nedeniyle gökyüzündeki yıldızları görmek pek de olanaklı olmuyor. Çocuğunuza kır havası aldırmak da yoğun temponuzda yapabileceğiniz bir şey gibi görünmüyor. İşte kamp havasını çocuğunuzun odasına taşıyabilmek için fotoğraftaki gibi bir yatağı tercih edebilirsiniz! Çadır şeklindeki yatak sayesinde, uyku zamanı geldiğinde çocuğunuz koşa koşa odasına gidecek. Çadırın içine yerleştirilen ufak ampuller de açık bir gecede parlayan yıldızlar gibi görünecek.
Duvar çıkartmaları son yıllarda dekoratif ve kullanışlı oldukları için tercih edilen aksesuarlar arasında. Çocuk odalarında da sıkça kullanılıyorlar. Çocuğunuzun kahramanı bir hafta Batman'ken diğer hafta Örümcek Adam olunca kaygılanmanıza da gerek yok. İz bırakmayan ve kolay çıkan bu çıkartmalar, hem duvarlarınıza zarar vermeyecek, hem de çocuğunuzun odasına kahramanlarını taşımanıza yardımcı olacak.
Çocuğunuzun odasında duvarkağıdı kullanacaksanız neden modern çizgilere sahip olanları tercih etmiyorsunuz? Fotoğrafta gördüğünüz gibi iç içe geçmiş yeşil ve mavi çizgiler ormanları temsil ediyor. Bu çizgilerin birbirine dolanmış görüntüsü de hayalgücünü tetikleyen bir figür olacaktır. Sakinleştirici etkisiyle yeşilin yayacağı huzur da ders çalışma esnasında çocuğunuzu rahatlatacaktır.
Eğer evinize hakim olan açık renkli tasarıma çocuk odanızın da uyum sağlamasını istiyorsanız birkaç ufak detayla oynayarak gayet eğlenceli bir çocuk odası tasarımı yakalayabilirsiniz. Burada duvara konan guguklu saatler ve ufak okuma koltuğuyla oda hareketlendirilmiş. Yatağın altındaki sandık da oyuncaklar için ayrılmış. Bu oda, büyüklerin dünyasıyla çocukların eğlenceli dünyasını kusursuz biçimde birleştirmiş.
Bazı ebeveynler çocukları biraz büyüynce ranza alarak ekonomik bir tercih yapma yoluna gidiyorlar. Ama çocukların yaşları biraz daha ilerleyince hepsine kişisel bir alan ayırma zorunluluğu ortaya çıkıyor. İşte bu zorunluluk ortaya çıktığında kaliteli, sağlam ve dayanıklı bir yatak tercih etmek gerekiyor. Ayrıca renginin de diğer mobilyalarla ve aman içinde değişen aksesuarlarla uyumlu olması gerekiyor. Fotoğraftaki beyaz ahşap karyola, buna mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Bu dayanıklı parça, hem görsel olarak güncelliğini yitirmiyor, hem de ihtiyaçlara her koşulda cevap veriyor.