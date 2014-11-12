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Çocuk odası fikirleri

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Chalcot Crescent, Living in Space Living in Space Çocuk Odası
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Çocuk odası hazırlamak çok da kolay bir iş değildir. Hem kullanışlı, hem de çocuğunuzla size aynı anda hitap eden bir tasarım çizgisi yakalamak zorundasınız. Ayrıca eğlenceli olduğu kadar ders çalışmasına olanak sağlayan bir odayı da hazırlamanı gerekir. Bu sıkıntılı süreci rahat atlatmanıza yardımcı olmak için sizlere çocuklu evlerde kullanılabilecek çocuk odası fikirleri sunuyoru. Umarız bu çalışmamız ufaklıklarla birlikte karar vermenize yardımcı olur.

Boya patlaması!

Play Room Roselind Wilson Design Modern Çocuk Odası kids rom,playroom,white chair,paint,wall paint,interior design
Roselind Wilson Design

Play Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Çocukların duvarları boyamaktan aldığı keyfi bilmeyen yoktur. Tabii ki fırçayı ya da kalemi çocuğunuzun eline verip, duvarlarda sanatını icra etmesini beklemek çok da akıllıca bir hareket olmayacaktır. Ancak fotoğraftaki Roselind Wilson'ın tasarladığı gibi bir duvar boyasıyla çocuğunuza ilham verebilirsiniz. Parlak renkli boya dalgalarının görüldüğü duvar, çocuğunuza eğlenceli ve hareketli bir ortam sunmanızı sağlayacaktır. Hatta belki de modern resme merak salmasına da yardımcı olabilirsiniz!

Yıldızlı gökler

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in Green Cuckooland Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Cuckooland

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in Green

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Ne yazık ki büyük şehirlerdeki ışık kirliliği nedeniyle gökyüzündeki yıldızları görmek pek de olanaklı olmuyor. Çocuğunuza kır havası aldırmak da yoğun temponuzda yapabileceğiniz bir şey gibi görünmüyor. İşte kamp havasını çocuğunuzun odasına taşıyabilmek için fotoğraftaki gibi bir yatağı tercih edebilirsiniz! Çadır şeklindeki yatak sayesinde, uyku zamanı geldiğinde çocuğunuz koşa koşa odasına gidecek. Çadırın içine yerleştirilen ufak ampuller de açık bir gecede parlayan yıldızlar gibi görünecek.

Çizgi film kahramanları

Kid's Room Roselind Wilson Design Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon kids room,wall paint,paint,red nook
Roselind Wilson Design

Kid's Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Duvar çıkartmaları son yıllarda dekoratif ve kullanışlı oldukları için tercih edilen aksesuarlar arasında. Çocuk odalarında da sıkça kullanılıyorlar. Çocuğunuzun kahramanı bir hafta Batman'ken diğer hafta Örümcek Adam olunca kaygılanmanıza da gerek yok. İz bırakmayan ve kolay çıkan bu çıkartmalar, hem duvarlarınıza zarar vermeyecek, hem de çocuğunuzun odasına kahramanlarını taşımanıza yardımcı olacak.

Karmaşık duygular

Kid's room Matteo Bianchi Studio Eklektik Çocuk Odası
Matteo Bianchi Studio

Kid's room

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

Çocuğunuzun odasında duvarkağıdı kullanacaksanız neden modern çizgilere sahip olanları tercih etmiyorsunuz? Fotoğrafta gördüğünüz gibi iç içe geçmiş yeşil ve mavi çizgiler ormanları temsil ediyor. Bu çizgilerin birbirine dolanmış görüntüsü de hayalgücünü tetikleyen bir figür olacaktır. Sakinleştirici etkisiyle yeşilin yayacağı huzur da ders çalışma esnasında çocuğunuzu rahatlatacaktır.

Sakinlik zamanı

SELECTION OF OUR FURNITURES, Dara Dara
Dara

SELECTION OF OUR FURNITURES

Dara
Dara
Dara

Eğer evinize hakim olan açık renkli tasarıma çocuk odanızın da uyum sağlamasını istiyorsanız birkaç ufak detayla oynayarak gayet eğlenceli bir çocuk odası tasarımı yakalayabilirsiniz. Burada duvara konan guguklu saatler ve ufak okuma koltuğuyla oda hareketlendirilmiş. Yatağın altındaki sandık da oyuncaklar için ayrılmış. Bu oda, büyüklerin dünyasıyla çocukların eğlenceli dünyasını kusursuz biçimde birleştirmiş.

Büyüklere masallar

Chalcot Crescent, Living in Space Living in Space Çocuk Odası
Living in Space

Chalcot Crescent

Living in Space
Living in Space
Living in Space

Bazı ebeveynler çocukları biraz büyüynce ranza alarak ekonomik bir tercih yapma yoluna gidiyorlar. Ama çocukların yaşları biraz daha ilerleyince hepsine kişisel bir alan ayırma zorunluluğu ortaya çıkıyor. İşte bu zorunluluk ortaya çıktığında kaliteli, sağlam ve dayanıklı bir yatak tercih etmek gerekiyor. Ayrıca renginin de diğer mobilyalarla ve aman içinde değişen aksesuarlarla uyumlu olması gerekiyor. Fotoğraftaki beyaz ahşap karyola, buna mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Bu dayanıklı parça, hem görsel olarak güncelliğini yitirmiyor, hem de ihtiyaçlara her koşulda cevap veriyor.

Çocuklu evler için fikirler
Çocuk odası dekorasyonu konusunda aradığınız fikir ve ipuçları bu yazıda. 

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