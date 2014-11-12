Çocuk odası fikirleri

Bazı ebeveynler çocukları biraz büyüynce ranza alarak ekonomik bir tercih yapma yoluna gidiyorlar. Ama çocukların yaşları biraz daha ilerleyince hepsine kişisel bir alan ayırma zorunluluğu ortaya çıkıyor. İşte bu zorunluluk ortaya çıktığında kaliteli, sağlam ve dayanıklı bir yatak tercih etmek gerekiyor. Ayrıca renginin de diğer mobilyalarla ve aman içinde değişen aksesuarlarla uyumlu olması gerekiyor. Fotoğraftaki beyaz ahşap karyola, buna mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Bu dayanıklı parça, hem görsel olarak güncelliğini yitirmiyor, hem de ihtiyaçlara her koşulda cevap veriyor.