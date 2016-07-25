Depolama ve askılık için yaratıcı çözümler

Ev dekorasyonunuzda ne kadar şık mobilyalar kullanırsanız kullanın, stiliniz ne kadar iyi planlanmış olursa olsun yeterince depolama alanınız yoksa kalabalık ve dağınıklıktan kolay kolay kurtulamazsınız. Bu nedenle dekorasyonun altın kurallarından biri depolama alanlarıdır. Evin kuytu köşelerini nasıl değerlendirdiğiniz, modüler ve çok fonksiyonlu mobilyalar kullanıp kullanmadığınız, kalabalıklarınız için yeterince depolama alanı olup olmadığı dekorasyonunuzun sürdürülebilirliğini belirleyen etmenlerdir. Peki depolama alanı ve askılık olarak, bilinenin dışında nereleri kullanabilirsiniz? Bu sorunun cevabını bulmak için, bu yazıda sizlere, birbirinden şık depolama alanı ve askılık önerileri sunacağız. Özellikle yatak odası, çalışma odası ve oturma odası gibi alanlarda değerlendirebileceğiniz bu öneriler dekorasyonlarınızda çok işinize yarayacak.

Şık depolama alanları ile bir salon dekorasyonunun nasıl değişeceğini görmek için “Eski bir salonun şaşırtan değişimi” başlıklı yazımızda tanıtılan yenileme projesine de bir göz atabilirsiniz.