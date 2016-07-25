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Depolama ve askılık için yaratıcı çözümler

Homify Homify
Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Giyinme OdasıDepo İşlenmiş Ahşap Rengarenk
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Ev dekorasyonunuzda ne kadar şık mobilyalar kullanırsanız kullanın, stiliniz ne kadar iyi planlanmış olursa olsun yeterince depolama alanınız yoksa kalabalık ve dağınıklıktan kolay kolay kurtulamazsınız. Bu nedenle dekorasyonun altın kurallarından biri depolama alanlarıdır. Evin kuytu köşelerini nasıl değerlendirdiğiniz, modüler ve çok fonksiyonlu mobilyalar kullanıp kullanmadığınız, kalabalıklarınız için yeterince depolama alanı olup olmadığı dekorasyonunuzun sürdürülebilirliğini belirleyen etmenlerdir. Peki depolama alanı ve askılık olarak, bilinenin dışında nereleri kullanabilirsiniz? Bu sorunun cevabını bulmak için, bu yazıda sizlere, birbirinden şık depolama alanı ve askılık önerileri sunacağız. Özellikle yatak odası, çalışma odası ve oturma odası gibi alanlarda değerlendirebileceğiniz bu öneriler dekorasyonlarınızda çok işinize yarayacak.

Şık depolama alanları ile bir salon dekorasyonunun nasıl değişeceğini görmek için “Eski bir salonun şaşırtan değişimi” başlıklı yazımızda tanıtılan yenileme projesine de bir göz atabilirsiniz.

Yatak altı depolama alanları

better.sleeping, better.interiors better.interiors Eklektik Yatak Odası
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

Bu dekorasyonda gördüğünüz depolama alanı fikri oldukça yaratıcı. Evin hacmini enlemesine ikiye bölerek adeta oda içinde oda yaratan bu uygulama özellikle dar alanlar için ideal. Taşıyıcılı ahşap bir zemin kullanarak odanın bir kısmına yüksek zemin yaptırabilirsiniz. Üst katını yatak veya çalışma alanı olarak değerlendirirken alt katını da depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Muhteşem bir fikir öyle değil mi? Siz de yeterince geniş olmayan odalarınıza böyle bir uygulama düşünürseniz işe marangoz ve zemin döşemecilerine danışarak başlayabilirsiniz. 

Birleşik mobilyalar: Küp yatak odası

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker Giyinme OdasıDepo
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

Birleşik mobilyaların özellikle dar evlerde kurtarıcı olduğunu biliyorsunuzdur. Birden fazla amaçla kullanılabilen mobilyalar tasarım dünyasının en yaratıcı ürünleri olarak gösterilebilir. Tıpkı bu küp yatak odasın da olduğu gibi. Küp yatak odalarının amacı bütün yatak odası mobilyalarını tek bir vücutta toplamaktır. Üst katın yatak, alt katın bir kısmının çalışma masası, diğer kısmının da giysi dolabı olduğu bu mobilyalar son derece kullanışlı ve şık ürünler. Eğer fazladan depolama alanına ihtiyacınız varsa bu küp yatak odalarını değerlendirebilirsiniz.

Açık raflar

casa 10, J J İskandinav Yatak Odası
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Duvarların niş gibi oyuk bırakılan kısımlarını raflarla dekore etmek son derece etkili bir depolama çözümüdür. kolayca bulunabilecek birkaç ahşap levha ile yapacağınız duvar rafları birçok kalabalığınızı üstlenebilir. Yalnızca alabalıklar için değil kitap ve aksesuarlarınız için de kullanabilirsiniz. 

Duvardan duvara askılıklar

Prettypegs - Shoe your furniture! Prettypegs Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Prettypegs

Prettypegs – Shoe your furniture!

Prettypegs
Prettypegs
Prettypegs

Odanızın bir duvarından diğerine uzatacağınız ahşap bir çubuğun bu kadar dekoratif bir askılık olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? O halde artık düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu fikir sayesinde odanızın her köşesinde bir askılık yapma şansınız olacak.

Çok yönlü askılıklar

Clapham Common Flat 2 YAM Studios İskandinav Yatak Odası
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

Yapısında hem raf hem de askılık bulunduran bu ahşap modeller hem çok ekonomik hem de çok kullanışlı. Askılık veya ayakkabılığa ihtiyaç duyduğunuz dar alanlarda bunlarda faydalanabilirsiniz. Üstelik satın almak zorunda değilsiniz, marangoza yaptırabilir ya da eski mobilyalardan kendiniz yapabilirsiniz.

Giyinme odaları

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

Yatak odanıza entegre bir giyinme odanız varsa zaten depolama alanı sıkıntısı yaşıyor olamazsınız. Bir giyinme odası evin bütün kalabalık sorununu çözebilir. Özellikle de böyle raf ve dolaplarla çevrili ise. 

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Duvar askılıkları

Проект однокомнатной квартиры 40 м² (раздельная комната), SAZONOVA group SAZONOVA group Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
SAZONOVA group

SAZONOVA group
SAZONOVA group
SAZONOVA group

Antrede veya yatak odasında kullanabileceğiniz bu duvar askılıkları sizce de çok sevimli değil mi? Duvara monte edilen küçük askılıklar ve onlara asılan askılarla birçok eşyanız için alan oluşturmuş olabilirsiniz. Üstelik son derece pratik bir uygulaması var.

Merdiven altı depolama alanları

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Giyinme OdasıDepo İşlenmiş Ahşap Rengarenk
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Depolama alanı olarak kullanılabilecek en yaratıcı bölümlerden biri merdiven altları olabilir. Merdiven altlarını değerlendirmek üzerine birçok yeni fikir yazısını sitemizde bulabilirsiniz. Merdiven altını boş bırakmak yerine raf veya dolaplarla dekore etmek mümkün. Bu sayede hem daha dekoratif ve modern bir görüntü kazanmış hem de oldukça geniş depolama alanları edinmiş olursunuz. 

Dekoratif askı dolaplar

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Bu şık askı dolapları özellikle asyatik, iskandinav, kırsal ve tropikal stillerde kullanabilirsiniz. Son derece şık bir havaya sahip olan bu modeller size hem elbise askılığı hem de ayakkabılık kazandıracak. 

Eski bir evin hayran kalacağınız iç dekorasyonu
Bu depolama alanı ve askılık fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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