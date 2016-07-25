Depolama ve askılık için yaratıcı çözümler

Ev dekorasyonunuzda ne kadar şık mobilyalar kullanırsanız kullanın, stiliniz ne kadar iyi planlanmış olursa olsun yeterince depolama alanınız yoksa kalabalık ve dağınıklıktan kolay kolay kurtulamazsınız. Bu nedenle dekorasyonun altın kurallarından biri depolama alanlarıdır. Evin kuytu köşelerini nasıl değerlendirdiğiniz, modüler ve çok fonksiyonlu mobilyalar kullanıp kullanmadığınız, kalabalıklarınız için yeterince depolama alanı olup olmadığı dekorasyonunuzun sürdürülebilirliğini belirleyen etmenlerdir. Peki depolama alanı ve askılık olarak, bilinenin dışında nereleri kullanabilirsiniz? Bu sorunun cevabını bulmak için, bu yazıda sizlere, birbirinden şık depolama alanı ve askılık önerileri sunacağız. Özellikle yatak odası, çalışma odası ve oturma odası gibi alanlarda değerlendirebileceğiniz bu öneriler dekorasyonlarınızda çok işinize yarayacak.
Şık depolama alanları ile bir salon dekorasyonunun nasıl değişeceğini görmek için “Eski bir salonun şaşırtan değişimi” başlıklı yazımızda tanıtılan yenileme projesine de bir göz atabilirsiniz.
Bu dekorasyonda gördüğünüz depolama alanı fikri oldukça yaratıcı. Evin hacmini enlemesine ikiye bölerek adeta oda içinde oda yaratan bu uygulama özellikle dar alanlar için ideal. Taşıyıcılı ahşap bir zemin kullanarak odanın bir kısmına yüksek zemin yaptırabilirsiniz. Üst katını yatak veya çalışma alanı olarak değerlendirirken alt katını da depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Muhteşem bir fikir öyle değil mi? Siz de yeterince geniş olmayan odalarınıza böyle bir uygulama düşünürseniz işe marangoz ve zemin döşemecilerine danışarak başlayabilirsiniz.
Birleşik mobilyaların özellikle dar evlerde kurtarıcı olduğunu biliyorsunuzdur. Birden fazla amaçla kullanılabilen mobilyalar tasarım dünyasının en yaratıcı ürünleri olarak gösterilebilir. Tıpkı bu küp yatak odasın da olduğu gibi. Küp yatak odalarının amacı bütün yatak odası mobilyalarını tek bir vücutta toplamaktır. Üst katın yatak, alt katın bir kısmının çalışma masası, diğer kısmının da giysi dolabı olduğu bu mobilyalar son derece kullanışlı ve şık ürünler. Eğer fazladan depolama alanına ihtiyacınız varsa bu küp yatak odalarını değerlendirebilirsiniz.
Duvarların niş gibi oyuk bırakılan kısımlarını raflarla dekore etmek son derece etkili bir depolama çözümüdür. kolayca bulunabilecek birkaç ahşap levha ile yapacağınız duvar rafları birçok kalabalığınızı üstlenebilir. Yalnızca alabalıklar için değil kitap ve aksesuarlarınız için de kullanabilirsiniz.
Odanızın bir duvarından diğerine uzatacağınız ahşap bir çubuğun bu kadar dekoratif bir askılık olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? O halde artık düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu fikir sayesinde odanızın her köşesinde bir askılık yapma şansınız olacak.
Yapısında hem raf hem de askılık bulunduran bu ahşap modeller hem çok ekonomik hem de çok kullanışlı. Askılık veya ayakkabılığa ihtiyaç duyduğunuz dar alanlarda bunlarda faydalanabilirsiniz. Üstelik satın almak zorunda değilsiniz, marangoza yaptırabilir ya da eski mobilyalardan kendiniz yapabilirsiniz.
Yatak odanıza entegre bir giyinme odanız varsa zaten depolama alanı sıkıntısı yaşıyor olamazsınız. Bir giyinme odası evin bütün kalabalık sorununu çözebilir. Özellikle de böyle raf ve dolaplarla çevrili ise.
Antrede veya yatak odasında kullanabileceğiniz bu duvar askılıkları sizce de çok sevimli değil mi? Duvara monte edilen küçük askılıklar ve onlara asılan askılarla birçok eşyanız için alan oluşturmuş olabilirsiniz. Üstelik son derece pratik bir uygulaması var.
Depolama alanı olarak kullanılabilecek en yaratıcı bölümlerden biri merdiven altları olabilir. Merdiven altlarını değerlendirmek üzerine birçok yeni fikir yazısını sitemizde bulabilirsiniz. Merdiven altını boş bırakmak yerine raf veya dolaplarla dekore etmek mümkün. Bu sayede hem daha dekoratif ve modern bir görüntü kazanmış hem de oldukça geniş depolama alanları edinmiş olursunuz.