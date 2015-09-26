Günümüzde oturma odalarının ve salonların vazgeçilmezi olan orta masaları geçmişte sehpa olarak kullanılmaktaydı. Sehpalar geçmişte annelerimizin vaz geçemedği ve koltuk takımlarının yanında koltuk takımının bir parçası gibi kullanılan bir mobilyadır. Modern dünyanın gelişmesi ile teknoloji ilerlemiş ve mobilya sektörü kendini geliştirmek zorunda kalmıştır. Gel,şen mobilya sektörü dünya trendlerini yakından takip ederek benzer ürünler üretmiş ve kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına göre yeni tasarımlar geliştirmiş ve hayata geçirmiştir. Modern orta sehpalar da geçmişteki sehpa kullanıcılarının arzuladıkları, istedikleri ve ihtiyaçlarına cevap verdikleri bir hale getirilmiş ve evrilmiştir.
Modern orta masaları günümüzde oturma odalarımıza görsellik kazandıran, oturma gruplarının bir parçası haline gelmiş modern sehpalardır. Modern orta masalar kullanılacakları odaların boyutlarına, şekillerine, konumlarına göre çok çeşitli ve fonksiyonel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Salonlarımızın ve oturma odalarımızın dağınıklığına sebep olan küçük araç gereçlerin, süslerin depolandığı, saklandığı veya muhafaza edildiği ve odalarımıza estetik bir görünüm kazandıran modern orta masalar günümüzde her evin oturma odasına girmiş her salonun gözde mobilyası olmuştur. Kullanılan malzemenin uzun ömürlü olması, tercih edilen rengin odada kullanılan mobilyalar, yer döşemeleri ve duvar kağıtları ile uyumlu olması evlerimizin olmassa olmazı olmuştur.
Oturma odalarınız dekore ederken dikkat etmeniz gereken küçük bir ayrıntı olarak görülen ancak düşünülenin aksine çok daha önemli olan orta masalar odaların geniş boşluklarını kapatan, oturma grubu mobilyalarına uyum sağlayarak odanın estetik ve görsel olmasını sağlayan, fonksiyonel özelliği sayesinde odaların süs aksesuarlarına ev sahipliği yapabilen kullanışlı ve işlevsel olan orta masalar modern halleri ile daha zarif ve daha uzun ömürlü hale gelmiştir.
Orta masa tercihi yaparken kullanacağını odanın boyutları önemli olmaktadır. Boyut oranına göre bir orta masa tercihi her zaman odanızın büyükse daha dolu , küçükse daha sade görünmesini sağlayacaktır. Küçük odalar için büyük boyutlarda orta masa tercihi odanızın çok dolu gösterecektir. aynı şekilde büyük odalar için küçük boyutlarda orta masa tercihi odanızı çok boş gösterecek ve odalarınızın çirkin görünmesine neden olacaktır. Bu nedenle oda boyutu ve orta masa büyüklüğü tercih sırasında önemli olmaktadır.
modern orta masa modelleri geçmişteki modellere nazaran çok farklı hallere gelmiş ve ahşap, metal,i cam, poli karbon veya bu malzemelerin bir birleri ile karıştırılmış halleri ile farklı modeller de kullanıcılara sunulmaktadır. Çeşitleri ve yapıldıkları malzemelere göre çok farklı modelleri ile kullanıcıları seçimlerinde zor durumda bırakan modern orta masaları seçerken homify modern oturma odası dekorasyonları örneklerine bakarak istediğiniz bir orta masa modelini tercih edebilir veya beğendiğiniz bir modeli kafanızda tasarlayarak istediğiniz bir orta masa modeli haline getirebilirsiniz.
Ayaklı orta masa modellerine alışık olduğumuz için farklı modeller bizleri şaşırtır veya ilgimiz çeker. örnek resimde yer alan ve zeminle sıfır olacak şekilde tasarlanmış geniş yüzeyli modern orta masa tercih edebilirsiniz. Modern orta masalar bu halleriyle hem küçük eşyaların depolandığı ve muhafaza edildiği özel birer saklama alanı hem de oturma odaları ve salonlar için görsellik kazandıran ve mobilyaların bir parçası haline gelmiş orta masalardır. Sizlerde evlerinize salonlarınıza veya oturma odalarınıza orta masa almak veya dekorasyon için orta masa seçmek isterseniz örnek resimdeki gibi bir orta masa modeli tercih edebilir veya kişiliğinize uyan, tarzınızı yansıtan orta masa modeli tercih edebilirsiniz.
Evlerinizde yalınlığı ve sadeliği seviyorsanız ve oturma odalarınızın, salonlarınızın olabildiğince sade olarak dekore edilmesini istiyorsanız yandaki resimde yer alan örnek orta masa modelini tercih edebilir veya benzer bir modelde revizeler yaparak kişiliğinize uygun sade bir orta masa modeli tercih edebilirsiniz. Küçük odalar için çok cazip olan sade ve küçük orta masalara yanı zamanda kitaplıkların önüne, çalışma odalarına tercih edilebilir. Beyaz yer döşemelerinin olduğu odanın çalışma masasına ve duvar rengine göre uygun olarak beyaz renkte ve sade seçilmiş olması odanın renk uyumuna dikkat edilmiş olduğunu gösterir.
Evlerinizde fonksiyonelliğe önem veriyorsanız resimdeki gibi bir fonksiyonel orta masa modeli tercih edebilirsiniz. Fonksiyonel olması için orta bölmesi boş bırakılan ve gerektiğinde kitap, dergi, gazete gibi gereçleri koyabileceğiniz, küçük mum veya aksesuarları saklayabileceğiniz bölmelere sahip orta masalar haline gelmesini sağlamıştır.
Evlerinizde doğallıktan, sadelikten hoşlanıyorsanız ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış mobilyaları seviyorsanız sizlere örnek resimdeki gibi bir palet orta masa tercihi yapabilirsiniz. Kullanılmış paletlerin köşelerine tekerlek takılarak ve istenilen renklerde ahşap boyası ile boyanarak yapılan orta masalar verniklenerek parlatılıyor ve kullanıma sunuluyor. Orijinal ahşap malzemelerden yapıldığı için yüzde yüz doğal olan palet orta masalar evlerinize hem doğallık hem de estetik bir görünüm kazandıracaktır.
Geçmişte anneannelerimizin evlerinde bolca gördüğümüz klasik sehpalar veya biraz daha büyük boyutlarda olan klasik orta masalar günümüzde klasik severler için yeniden tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Klasik ve vintage mobilyalar içinde estetik ve görsel olarak duran evlerinize farklı bir hava kazandıran bir mobilya haline gelmiştir.
Ahşapı ve ahşap doğallığını seviyorsanız sizlere resimdeki gibi ahşap ve işlevsel bir orta masa modeli tavsiye edebilirim. Bir çok bölmesi ile işlevsellik kazandırılmış ve ahşap özelliği ile doğallık verilmiş orta masalar odalarını ahşapla kaplatmış olanlar için vaz geçilmez bir orta masa modelidir.
Oda tasarımlarında ve dekorasyonlarında farklılık ve aykırılık sevenler için resimdeki, gibi bir orta masa modeli ideal tercih olacaktır. Aykırı tasarımı ve renk seçimi ile dikkatleri üzerine çeken, aksesuarlarını dizilimi için basamak şeklinde dekore edilmiş olan orta masa modeli oturma odalarınıza ve salonlarınıza yakışacak ve çok estetik duracaktır.
Sadece ahşap yada sadece cam orta masa sevmeyenler için tasarlanmış, ahşap çerçeve ve cam yüzeylerden oluşan orta masalar artık sizlerin kullanımına sunulmuştur. Örnek resimdeki gibi bir dekorasyon yapmak isterseniz resimde yer alan cam ve ahşaptan oluşan modern çizgilere sahip orta masa modelini tercih edebilirsiniz. Benzer orta masa modelleri seçebilir çerçevesi cam orta yüzeyi ahşap olan orta masa modelleri ile odalarınıza ferahlık ve estetik kazandırabilirsiniz.
Zarif dekorasyonlar için yandaki resimde yer alan modern orta masa modelleri tercih edebilirsiniz. Zeminle bitişik olarak tasarlanmış odadaki mobilya renklerine ve duvar renklerine uygun olarak seçilmiş olan modern orta masa modeli ara bölmeleri ile aksesuar ve süsler için özenle tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu sayede fonksiyonellik oluşturulmuş ve odalarımıza estetik kazandırmıştır. Sizlerde benzer dekorasyonlar yapmak istediğinizde benzer orta masa modellerini tercih edebilirsiniz.
Şeffaflıktan hoşlananlar için tasarlanmış olan çerçevesi metal, geri kalan kısımları cam olan modern çizgilere ve tasarımlara sahip orta masalar tercih edilebilir. Yandaki resimdeki gibi bir dekorasyon yaptığınızda farklı tasarımlara sahip metal veya ahşap çerçevelere sahip cam orta masa modelleri tercih edebilir, istediğiniz tasarımı yaparak kişiliğinizi yansıtan orta masa modelleri kullanabilirsiniz. Ayrıca orta masalarınıza fonksiyonellik ve işlevsellik kazandırmak isterseniz ara bilmeler yaparak veya dikey bölmelerle kitaplarınızı koyabileceğiniz, yada süs aksesuarlarınızı koyarak teşhir edebileceğiniz özel orta masalara sahip olabilirsiniz.