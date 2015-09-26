Günümüzde oturma odalarının ve salonların vazgeçilmezi olan orta masaları geçmişte sehpa olarak kullanılmaktaydı. Sehpalar geçmişte annelerimizin vaz geçemedği ve koltuk takımlarının yanında koltuk takımının bir parçası gibi kullanılan bir mobilyadır. Modern dünyanın gelişmesi ile teknoloji ilerlemiş ve mobilya sektörü kendini geliştirmek zorunda kalmıştır. Gel,şen mobilya sektörü dünya trendlerini yakından takip ederek benzer ürünler üretmiş ve kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına göre yeni tasarımlar geliştirmiş ve hayata geçirmiştir. Modern orta sehpalar da geçmişteki sehpa kullanıcılarının arzuladıkları, istedikleri ve ihtiyaçlarına cevap verdikleri bir hale getirilmiş ve evrilmiştir.

Modern orta masaları günümüzde oturma odalarımıza görsellik kazandıran, oturma gruplarının bir parçası haline gelmiş modern sehpalardır. Modern orta masalar kullanılacakları odaların boyutlarına, şekillerine, konumlarına göre çok çeşitli ve fonksiyonel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Salonlarımızın ve oturma odalarımızın dağınıklığına sebep olan küçük araç gereçlerin, süslerin depolandığı, saklandığı veya muhafaza edildiği ve odalarımıza estetik bir görünüm kazandıran modern orta masalar günümüzde her evin oturma odasına girmiş her salonun gözde mobilyası olmuştur. Kullanılan malzemenin uzun ömürlü olması, tercih edilen rengin odada kullanılan mobilyalar, yer döşemeleri ve duvar kağıtları ile uyumlu olması evlerimizin olmassa olmazı olmuştur.

Oturma odalarınız dekore ederken dikkat etmeniz gereken küçük bir ayrıntı olarak görülen ancak düşünülenin aksine çok daha önemli olan orta masalar odaların geniş boşluklarını kapatan, oturma grubu mobilyalarına uyum sağlayarak odanın estetik ve görsel olmasını sağlayan, fonksiyonel özelliği sayesinde odaların süs aksesuarlarına ev sahipliği yapabilen kullanışlı ve işlevsel olan orta masalar modern halleri ile daha zarif ve daha uzun ömürlü hale gelmiştir.

Orta masa tercihi yaparken kullanacağını odanın boyutları önemli olmaktadır. Boyut oranına göre bir orta masa tercihi her zaman odanızın büyükse daha dolu , küçükse daha sade görünmesini sağlayacaktır. Küçük odalar için büyük boyutlarda orta masa tercihi odanızın çok dolu gösterecektir. aynı şekilde büyük odalar için küçük boyutlarda orta masa tercihi odanızı çok boş gösterecek ve odalarınızın çirkin görünmesine neden olacaktır. Bu nedenle oda boyutu ve orta masa büyüklüğü tercih sırasında önemli olmaktadır.

modern orta masa modelleri geçmişteki modellere nazaran çok farklı hallere gelmiş ve ahşap, metal,i cam, poli karbon veya bu malzemelerin bir birleri ile karıştırılmış halleri ile farklı modeller de kullanıcılara sunulmaktadır. Çeşitleri ve yapıldıkları malzemelere göre çok farklı modelleri ile kullanıcıları seçimlerinde zor durumda bırakan modern orta masaları seçerken homify modern oturma odası dekorasyonları örneklerine bakarak istediğiniz bir orta masa modelini tercih edebilir veya beğendiğiniz bir modeli kafanızda tasarlayarak istediğiniz bir orta masa modeli haline getirebilirsiniz.