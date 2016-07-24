Zeminden tavana detaylı bir yenileme projesi

Dekorasyonunuzu ne kadar özenerek yaptırmış olursanız olun bir zaman sonra eskiyecektir. Kirlenen duvarlar, kavlayan döşemeler, eskiyen mobilyalar ve bozulan elektronik eşyalar, evin yenilenme zamanının geldiğini belli eden habercilerdir. Dekorasyon yenilenmesi her ne kadar korkutucu görünse de sıfırdan ev oluşturmaya göre çok daha ekonomik olabilir çünkü mutlaka kullanılacak durumda olan birkaç eşya çıkacaktır. Peki ev yenilemeye başladığınızda masrafları en aza indirmek için neler yapmak gerekir? Bu yazımızda sizlere detaylı bir dönüşüm projesi eşliğinde birkaç küçük yenileme önerisi vereceğiz. Ev yenileme ve tadilat fikri sizi korkutuyorsa bu projeyi incelemenizi tavsiye ederiz. Projenin son hali ve yapılan ufak değişikliklerin etkisi, korkularınızı yenmenize yardımcı olabilir.

Değişim projelerine farklı bir örnek daha görmek isterseniz “Tarzı olmayan bir daireyi yeniden canlandıran değişim” başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.