Zeminden tavana detaylı bir yenileme projesi

Dekorasyonunuzu ne kadar özenerek yaptırmış olursanız olun bir zaman sonra eskiyecektir. Kirlenen duvarlar, kavlayan döşemeler, eskiyen mobilyalar ve bozulan elektronik eşyalar, evin yenilenme zamanının geldiğini belli eden habercilerdir. Dekorasyon yenilenmesi her ne kadar korkutucu görünse de sıfırdan ev oluşturmaya göre çok daha ekonomik olabilir çünkü mutlaka kullanılacak durumda olan birkaç eşya çıkacaktır. Peki ev yenilemeye başladığınızda masrafları en aza indirmek için neler yapmak gerekir? Bu yazımızda sizlere detaylı bir dönüşüm projesi eşliğinde birkaç küçük yenileme önerisi vereceğiz. Ev yenileme ve tadilat fikri sizi korkutuyorsa bu projeyi incelemenizi tavsiye ederiz. Projenin son hali ve yapılan ufak değişikliklerin etkisi, korkularınızı yenmenize yardımcı olabilir.
Değişim projelerine farklı bir örnek daha görmek isterseniz “Tarzı olmayan bir daireyi yeniden canlandıran değişim” başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.
Oturma odasının eski halini sol tarafta görebilirsiniz. Rutubet ve kirle kaplı duvarların evi nasıl gösterdiğine bir bakın! Bu odadaki bütün nem ve küf sıkı bir boya badana ile atılabilir, bunun için boyacılardan yardım alarak ustaca bir bakım uygulayabilir ve bu korkunç duvarlardan kurtulabilirsiniz. İşe duvarları, zemini, kapıları ve tavanı elden geçirerek başlayan mimarlar bu evi adeta yeniden inşa etmişler. Sağ tarafta ise odanın yeni halini görebilirsiniz. Ahşap zemin ve ahşap kapıların bembeyaz duvarlarla birleşince odayı nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz.
Girişin öncesine bakınca ilk dikkat çeken problem yine duvarlar ve zemin oluyor. Duvarları ve zemini yenileyen mimarlar girişte birkaç bitkilendirme ve aksesuarla dekorasyona canlılık kazandırmışlar. Kapı ve pencerelerin eski yapısını aynen kullanan tasarımcılar evin tarihi dokusunu hiç bozmamışlar. Bu yönüyle oldukça başarılı bir iş yenileme projesi.
Bu fotoğrafta oturma odasının son tam boy olarak görebilirsiniz. Zeminde kullanılan ahşap, tahta kapılar ile hoş bir uyum oluşturmuş. Evin eski kapılarının modelinde üretilen bu yeni kapılar hem çok şık hem de yepyeni. Dekorasyonda rahatlığı ön planda tutan tasarımcılar konforlu mobilyalar ve puflar kullanmayı ihmal etmemiş. Aydınlatma ögelerinin de tamamen değiştirildiği dekorasyonda göze çarpan en büyük yenilik mutfak olabilir. Şık bir mutfak adası bile eski görüntüyü silip atmış.
Mutfağın eski haline bakınca ne kadar büyük değişim geçirdiğini görebilirsiniz zaten. Evin diğer odalarında tadilat yaparken yalnızca duvar ve zemini yenileyerek bile işin içinden çıkabilirsiniz ancak mutfak dekorasyonu pek öyle sayılmaz. Mutfak dekorasyonunu yenilerken dolaplardan lavaboya, beyaz eşyalardan tezgaha kadar ciddi bir yenileme yapmanız gerekebilir. Bu nedenle yenileme projelerinde en büyük masrafı genelde mutfak dekorasyonu çıkarır. Eğer mutfağınızda bir yenilemeye gidiyorsanız masraflardan kısmanın en iyi yolu modüler mutfak dolapları ile yenilemektir. Ankastre ürünler de dahilse çok daha hesaplı bir şekilde yenilemeyi tamamlayabilirsiniz.
Holün eski haline bakında gözü rahatsız eden bir karanlık olduğunu görebilirsiniz. Jaluziler ile kapatılmış eski camlar, kirli duvarlar ve eski zemin döşemesi sayesinde oldukça boğucu görünen bu hol büyük bir değişikliğe uğramış. Zemin eski modele benzeyen işlemeli karolarla döşenmiş, duvarlar tamamen beyaza boyanmış ve pencereler genişletilmiş. Böylece hem havadar hem de daha ferah bir hol kazanılmış. Üstelik yeni dekorasyonda pencereler jaluzi ile kapatılmamış bunun yerine buzlu camlar kullanılmış.
Yatak odasının eski haline bakınca korkunç bir asma tavan görebilirsiniz. Kalabalıklar için yapılmış bu çatı katı kiler olarak kullanıldığından oldukça kirli ve rutubetli bir alan. Tadilat sırasında bu kattan olduğu gibi kurtulan mimarlar daha yüksek tavanlı ve daha ferah bir yatak odası oluşturmuşlar. Sade bir dekorasyon ile de tamamlanan yatak odasının eski halinden eser kalmamış.