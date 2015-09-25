İçinizi açacak ve ilham verecek 10 çocuk odası fotoğrafı

Çocuk odaları, özellikle dekorasyon konusunda oldukça özen gösterilmesi gereken mekanlardan biridir. Çünkü bu tarz mekanlarda, dekorasyon bir amaç değil araçtır. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, çocuk odasında yapılan dekorasyonlar, çocuklarınızla iletişim kurmak için bir araçtır. Bu durumu biraz daha anlamanız adına yatak odası örneğini vermek istiyoruz. Yatak odası, tamamen size ait olan bir mekandır. İşte bu yüzden bu alanda dekorasyon yaparken, sizi kısıtlayacak yegane şey sizin zevklerinizdir. Fakat konu çocuk odası olunca, dikkat edilmesi gereken birçok alan mevcuttur.

Çocuk odası dekore ederken dikkat edilmesi gereken hususların başında şüphesiz renk konusu gelmektedir. Renk konusunda, neredeyse tüm çocuk odası yazılarımızda dikkat çekmemizin nedeni, minik dostlarımızın çevresel faktörlere bize oranla daha duyarlı olduğu gerçeğidir. Daha doğrusu, çocuklar bu faktörlerden bizden çok daha kolay biçimde etkilenirler. İşte bu sebepten ötürü, çocuk odanız için seçeceğiniz renge çok özen göstermelisiniz. Bu konuda size verebileceğimiz yegane tavsiye, açık tonları tercih etmeniz yönünde olacaktır. Çünkü açık tonlu renkler, insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Örnek vermek gerekirse, beyaz, mavi ve yeşil gibi doğayı yansıtan renkler hem psikoloji üzerinde hem de ruh haliniz üzerinde iyileştirici etkilere sahiplerdir. Bunun aksi olarak, siyah ve gri gibi koyu tonlu renkler kullanmamalısınız. Bu konuda yapılan araştırmalar, açık tonlarla iç içe büyüyen çocukların, yaşamlarının geri kalan kısmında optimist ve lider ruhlu bireylere dönüştüklerini göstermekte. İşte bu sebepten ötürü, siz de çocuk odanızı dekore ederken açık tonlardan faydalanmaya özen gösterin.

Konu çocuk odası dekorasyonu olunca, bu alanda kullanılacak dekorasyon araçları konusunda insanların aklına duvar boyası ve mobilyalar gibi iki temel konu gelir. Fakat insanların bu yönde bir algıya kapılması pek de hatalı değildir. Çünkü bu iki öge, dekorasyon konusunda çok büyük öneme sahip iken, çocuk odası dekorasyonunu domine ettiklerini söylemek hata olacaktır. Çocuk odası dekorasyonunda çok büyük öneme sahip bir diğer dekorasyon aracı da duvar kağıtlarıdır. Duvarlarınıza karakter ve ruh kazandırmak isterseniz, sizin için en büyük yardımcı olabilecek duvar kağıtları, ayrıca çocuk odası dekorasyonunuzun tamamlayıcı unsuru olabilir. Fakat çocuk odası duvar kağıdı seçerken de dikkat edilmesi gereken konular vardır. Tıpkı duvarlarınızda kullanacağınız tonlar gibi, çocuk odası duvar kağıtlarında da açık tonları seçmeye özen göstermelisiniz. Diğer bir konu ise, çocuk odası duvar kağıdının sahip olduğu ve/veya olabileceği motiflerle alakalı. Kullanacağınız mekan çocuk odası olacağı için bu konuya uygun olacak biçimde eğlenceli duvar kağıtları seçmeniz daha iyi olacaktır. Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak seçim yapabilirsiniz. Bununla birlikte, çocuğunuzun ilgi alanları ve sevdiği karakterler de duvar kağıdınızda yer alabilir. Bu sayede minik çocuğunuzun odasını daha çok sahiplenmesini sağlayabilirsiniz. Eskiden bu konuda çok sayıda çeşit olmadığını söyleyebiliriz. Fakat, dekorasyona olan ilginin artmasıyla birlikte özellikle yapı malzemesi satan marketler, çok farklı çeşitte duvar kağıtları bulunduruyorlar. Bunun yanında özellikle duvar kağıdı satan ve bu duvar kağıtlarını yurt dışından ithal eden firmalar da pekala mevcut. Böylelikle, çocuk odası dekorasyonunuzda duvar kağıdı seçerken gözden geçirebileceğiniz birçok örnek var.

Çocuk odanız için duvar kağıdı seçerken temelde unutmamanız gereken iki konu var. Bunlardan ilki renklerin çocuğunuzun üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu. Bir diğeri ise, seçeceğiniz duvar kağıdı üzerinde bulunan motiflerin de çocuğunuzu etkileyebileceği. Buna bağlı olarak, çocuk odası duvar kağıdı tercihinizi yaparken, dekorasyonunuza uyum sağlayacak ve bu konularak uyan duvar kağıtları seçmeniz daha iyi olacaktır.

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşabileceğiz. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı, çocuk odası kategorimize bekliyoruz.