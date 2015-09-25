İçinizi açacak ve ilham verecek 10 çocuk odası fotoğrafı

Çocuk odaları, özellikle dekorasyon konusunda oldukça özen gösterilmesi gereken mekanlardan biridir. Çünkü bu tarz mekanlarda, dekorasyon bir amaç değil araçtır. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, çocuk odasında yapılan dekorasyonlar, çocuklarınızla iletişim kurmak için bir araçtır. Bu durumu biraz daha anlamanız adına yatak odası örneğini vermek istiyoruz. Yatak odası, tamamen size ait olan bir mekandır. İşte bu yüzden bu alanda dekorasyon yaparken, sizi kısıtlayacak yegane şey sizin zevklerinizdir. Fakat konu çocuk odası olunca, dikkat edilmesi gereken birçok alan mevcuttur.
Çocuk odası dekore ederken dikkat edilmesi gereken hususların başında şüphesiz renk konusu gelmektedir. Renk konusunda, neredeyse tüm çocuk odası yazılarımızda dikkat çekmemizin nedeni, minik dostlarımızın çevresel faktörlere bize oranla daha duyarlı olduğu gerçeğidir. Daha doğrusu, çocuklar bu faktörlerden bizden çok daha kolay biçimde etkilenirler. İşte bu sebepten ötürü, çocuk odanız için seçeceğiniz renge çok özen göstermelisiniz. Bu konuda size verebileceğimiz yegane tavsiye, açık tonları tercih etmeniz yönünde olacaktır. Çünkü açık tonlu renkler, insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Örnek vermek gerekirse, beyaz, mavi ve yeşil gibi doğayı yansıtan renkler hem psikoloji üzerinde hem de ruh haliniz üzerinde iyileştirici etkilere sahiplerdir. Bunun aksi olarak, siyah ve gri gibi koyu tonlu renkler kullanmamalısınız. Bu konuda yapılan araştırmalar, açık tonlarla iç içe büyüyen çocukların, yaşamlarının geri kalan kısmında optimist ve lider ruhlu bireylere dönüştüklerini göstermekte. İşte bu sebepten ötürü, siz de çocuk odanızı dekore ederken açık tonlardan faydalanmaya özen gösterin.
Konu çocuk odası dekorasyonu olunca, bu alanda kullanılacak dekorasyon araçları konusunda insanların aklına duvar boyası ve mobilyalar gibi iki temel konu gelir. Fakat insanların bu yönde bir algıya kapılması pek de hatalı değildir. Çünkü bu iki öge, dekorasyon konusunda çok büyük öneme sahip iken, çocuk odası dekorasyonunu domine ettiklerini söylemek hata olacaktır. Çocuk odası dekorasyonunda çok büyük öneme sahip bir diğer dekorasyon aracı da duvar kağıtlarıdır. Duvarlarınıza karakter ve ruh kazandırmak isterseniz, sizin için en büyük yardımcı olabilecek duvar kağıtları, ayrıca çocuk odası dekorasyonunuzun tamamlayıcı unsuru olabilir. Fakat çocuk odası duvar kağıdı seçerken de dikkat edilmesi gereken konular vardır. Tıpkı duvarlarınızda kullanacağınız tonlar gibi, çocuk odası duvar kağıtlarında da açık tonları seçmeye özen göstermelisiniz. Diğer bir konu ise, çocuk odası duvar kağıdının sahip olduğu ve/veya olabileceği motiflerle alakalı. Kullanacağınız mekan çocuk odası olacağı için bu konuya uygun olacak biçimde eğlenceli duvar kağıtları seçmeniz daha iyi olacaktır. Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak seçim yapabilirsiniz. Bununla birlikte, çocuğunuzun ilgi alanları ve sevdiği karakterler de duvar kağıdınızda yer alabilir. Bu sayede minik çocuğunuzun odasını daha çok sahiplenmesini sağlayabilirsiniz. Eskiden bu konuda çok sayıda çeşit olmadığını söyleyebiliriz. Fakat, dekorasyona olan ilginin artmasıyla birlikte özellikle yapı malzemesi satan marketler, çok farklı çeşitte duvar kağıtları bulunduruyorlar. Bunun yanında özellikle duvar kağıdı satan ve bu duvar kağıtlarını yurt dışından ithal eden firmalar da pekala mevcut. Böylelikle, çocuk odası dekorasyonunuzda duvar kağıdı seçerken gözden geçirebileceğiniz birçok örnek var.
Çocuk odanız için duvar kağıdı seçerken temelde unutmamanız gereken iki konu var. Bunlardan ilki renklerin çocuğunuzun üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu. Bir diğeri ise, seçeceğiniz duvar kağıdı üzerinde bulunan motiflerin de çocuğunuzu etkileyebileceği. Buna bağlı olarak, çocuk odası duvar kağıdı tercihinizi yaparken, dekorasyonunuza uyum sağlayacak ve bu konularak uyan duvar kağıtları seçmeniz daha iyi olacaktır.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşabileceğiz. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı, çocuk odası kategorimize bekliyoruz.
Doğa yetişkinler için olduğu kadar, minik dostlarımız için de önemlidir. İşte bu sebepten ötürü, çocuk odası duvar kağıdı olarak doğaya ait motiflere sahip olan tercihler yapabilirsiniz. Bu örnekte ise ağaç şekline sahip olan bir duvar kağıdının çocuk odasına uygulanışını görebilirsiniz. Üstelik ağaç motifi somutluktan sıyrılıp, bir animasyonda olduğu kadar tatlı bir şekle sahip olmuş. Bu durum hem sizin hem de çocuğunuzun üzerinde pozitif etki yaratacaktır.
Dekorasyonda ve özellikle çocuk odası dekorasyonunda kullanılan duvar boyalarının ne denli önemli olduğundan daha önce de bahsetmiştik. Bunun yanında çocuk odalarında kullanılan tonlar, minik dostlarımız üzerinde daha derin etkilere sahip olduğundan bu alanda kullanılacak olan tonlar daha özenli seçilmelidir. Meral Akçay imzalı örneğimizde ise, şeker tonlarının ve bu tonlarla uyum oluşturan duvar kağıtlarının çocuk odasında nasıl kullanıldığına siz de şahit olabilirsiniz.
Masmavi bir gökyüzü, bembeyaz bulutlar ve parlak bir güneş… Sadece şu üç ögenin tasviri bile üzerinizde rahatlık ve huzur hissetmenize yetmiş iken, böyle bir tabloyu duvar kağıdınıza yansıtmak istemez misiniz ? Üstelik böylesi bir duvar kağıdı, çocuk odası duvar kağıdı tercihiniz için de tabiri caiz ise biçilmiş kaftandır. Hilal Tasarım Mobilya'ya ait olan bu örnek, bahsettiğimiz tablonun duvar kağıdına uygulanmasının çok hoş bir örneği niteliğinde.
Yağmurlu bir günden sonra güneş doğduğunda ortaya çıkan gökkuşağı görüntüne bakarken neler hissedersiniz ? Gökkuşağı birçok kültürde çok farklı anlamlara gelmekle birlikte genellikle akıllara pozitif etkileri gelir. İşte bu sebepten ötürü, çocuk odası duvar kağıdı olarak seçeceğiniz duvar kağıdının da bir gökkuşağı görüntüsüne sahip olmasını isteyebilirsiniz. Üstelik bu tarz bir duvar kağıdı, dekorasyonunuzla da büyük bir uyum oluşturacaktır.
Farklı tercihler özellikle dekorasyon alanında, hemen hemen her konuda karşımıza çıkabilme potansiyeline sahiptirler. Fakat, mekan çocuk odası olunca nasıl bir farklı tercih olabilir ki dediğinizi duyar gibiyiz. Bu soruya cevap olarak da yalnızca örneğe bakmanızı rica ediyoruz. Kamyonet motiflerine sahip olan bu duvar kağıdı, özellikle arabalarla ve kamyonetlerle oynamayı seven afacanlar için oldukça yerinde bir tercih olacaktır.
Bebek odaları, çocuk odalarına nazaran dekorasyonu daha kolay olan mekanlardır. Çünkü çocuk odalarında sizi kısıtlayabilecek bazı unsurlar mevcuttur. Çocuğunuzun zevkleri ve ilgi alanları gibi konular, dekorasyonunuzda kullanacağınız dekorasyon araçlarını etkileyebilir. Fakat örnekte de görülebileceği üzere, bebek odası duvar kağıtlarında sizi kısıtlayacak pek az şey vardır. Fil şekillerine sahip duvar kağıdı ise, dekorasyonunuzun tamamlayıcı unsuru olabilir.
Çocuk odası duvar kağıdı seçerken, çocuğunuzun fikrini almanız en önemli noktadır. Çünkü bu oda çocuğunuza aittir ve onun hoşlandığı ögelere sahip bir duvar kağıdı kullanmak, çocuğunuzun odasını daha çok sevmesini ve sahiplenmesini sağlar. Yabancı menşeili örneğimizde ise, Marvel'ın süper kahraman motifleriyle donatılmış bir duvar kağıdı mevcut. Özellikle süper kahraman düşkünü minikler için oldukça hoş bir alternatif.
Çocuk odası duvar kağıdı için seçim yapmaya çalışırken göz önünde bulundurabileceğiniz etmenlerden biri de minik çocuğunuzun zevkleri ve ilgi alanlarıdır. 4 İthal Duvar Kağıtları'nın yaptığı gibi siz de duvar kağıdınızı uçak motiflerinin hakim olduğu bir tasarımdan seçerek minik bir pilot olan dostumuz için çok güzel tercih yapabilirsiniz. Üstelik bu sayede çocuğunuzun odasını daha çok sevmesini ve sahiplenmesini de sağlamış olursunuz.
Puantiye, hemen hemen her alanda kullanılabilir. Elbiseden çantaya nevresimden perdeye kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan bu motifi neden duvar kağıdında da kullanmayasanız ki ? Dürüst olmak gerekirse bu fikir bize değil, Paker Mimarlık'a ait. Üstelik fikrin uygulanış aşamasında da ustalık çıkardıklarını söylemek hata olmaz. Ayrıca, odada hakim olan havanın duvar kağıdıyla olan uyumu da gözden kaçmamakta.
Peki çocuk odanızda alfabe şeklinde bir duvar kağıdı kullanmak istemez misiniz ? 3D Group bu soruya cevap vermek için yola çıkmış ve ortaya bu görüntü çıkmış. Üstelik ortaya çıkan bu görüntü artık büyümeye başlayan ve yazmayı öğrenmeye çalışan minikleri için oldukça eğitici olma özelliği de taşıyor. İşte bu yüzden minik çocuğunuz için güzel bir alternatif olabilir.