Daha temiz ve düzenli görünen bir ev için 6 ipucu

Evin temiz ve derli toplu olması onu hem kendimiz için hem de konuklarımız için daha hoş görünmlü ve davetkar yapar. Kirli ve/veya dağınık bir eve, bu kendi evimiz dahi olsa, girmek istemeyiz ve böylesi bir ev enerjimizi de adeta emer. İster küçük isterse de normal boyutlarda ya da büyük bir evimiz olsun, onu temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Temizlik bazen oldukça zorlu bir işe dönüşebilir, temizlik aralarını açtıkça ve ev daha da kirlendikçe elimiz işe gitmez olur ve birbirini besleyen bu iki durum sonucunda işin içinde çıkamaz hale gelebiliriz. Bunun omuzlarımızda bir yüke dönüşmemesi için aslında yapmamız gerekenin ne olduğunun hepimiz farkındayız: Düzen. Hem evi düzenli tutma hem de düzenli aralıklarla yapılacak temizlik işi. Ayrıca evi sade bir şekilde döşeme, toz tutacak ufak tefek dekoratif unsurlardan, gereksiz ve fazla eşyalardan arındırma, kısacası dekorasyonunuzu en baştan ona uygun yapma da işleri bir nebze olsun kolaykaştıracaktır. Evini sadeleştirmek isteyen ancak işe nereden başlayacağını bilemeyen okuyucularımıza ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim? başlıklı yazımıza göz atmalarını tavsiye ederim. Ayrıca, yılda bir ya da iki sefer olmak üzere derin bir temizlik yapmak da diğer zamanlar yapacağımız temizlik işinde fayda gösterecektir. Konuyla ilgili rehberimiz 6 maddede derin ev temizliği başlığı altında. Günlük temizlik içinse 20 dakikada ev nasıl temizlenir?’ başlıklı yazımız göz atabilirsiniz. Bu yazımızda ise pratik bir temizlik için özen göstermemiz gereken birkça küçük detaydan bahsedeceğiz. Tam bir temizlik yapmaya vaktiniz yoksa bile, bu birkaç işi hallettiğinizde ev temiz ve derli toplu görünecektir.