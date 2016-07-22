Daha temiz ve düzenli görünen bir ev için 6 ipucu

Evin temiz ve derli toplu olması onu hem kendimiz için hem de konuklarımız için daha hoş görünmlü ve davetkar yapar. Kirli ve/veya dağınık bir eve, bu kendi evimiz dahi olsa, girmek istemeyiz ve böylesi bir ev enerjimizi de adeta emer. İster küçük isterse de normal boyutlarda ya da büyük bir evimiz olsun, onu temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Temizlik bazen oldukça zorlu bir işe dönüşebilir, temizlik aralarını açtıkça ve ev daha da kirlendikçe elimiz işe gitmez olur ve birbirini besleyen bu iki durum sonucunda işin içinde çıkamaz hale gelebiliriz. Bunun omuzlarımızda bir yüke dönüşmemesi için aslında yapmamız gerekenin ne olduğunun hepimiz farkındayız: Düzen. Hem evi düzenli tutma hem de düzenli aralıklarla yapılacak temizlik işi. Ayrıca evi sade bir şekilde döşeme, toz tutacak ufak tefek dekoratif unsurlardan, gereksiz ve fazla eşyalardan arındırma, kısacası dekorasyonunuzu en baştan ona uygun yapma da işleri bir nebze olsun kolaykaştıracaktır. Evini sadeleştirmek isteyen ancak işe nereden başlayacağını bilemeyen okuyucularımıza ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?
başlıklı yazımıza göz atmalarını tavsiye ederim. Ayrıca, yılda bir ya da iki sefer olmak üzere derin bir temizlik yapmak da diğer zamanlar yapacağımız temizlik işinde fayda gösterecektir. Konuyla ilgili rehberimiz 6 maddede derin ev temizliği
başlığı altında. Günlük temizlik içinse 20 dakikada ev nasıl temizlenir?’ başlıklı yazımız göz atabilirsiniz. Bu yazımızda ise pratik bir temizlik için özen göstermemiz gereken birkça küçük detaydan bahsedeceğiz. Tam bir temizlik yapmaya vaktiniz yoksa bile, bu birkaç işi hallettiğinizde ev temiz ve derli toplu görünecektir.
Evin ilk girişi, herkesi karşılayan kısmı olan antre de temizlik ve düzen konusunda dikkat edilmesi gereken mekanlardan. Derli toplu bir antre düzenli bir ev için ilk adımdır desek yalan olmaz. Antrenizi dekore ederken ayakkabı ve giysilerin ortalıkta görünmeyeceği kapalı dolaplar ve vestiyerler tercih ederseniz çok daha düzenli bir görünüm elde edersiniz.
Mutfakta kirli bulaşık bulunması, mutfak lavabosunun yiyecek artıkları ya da lekeler ile kirli olması bizi pasaklı gösterebilir, bu tür detaylara dikkat etmeliyiz. Lavabo ve mutfak tezgahları her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Dağınık tezgah mutfağın pis görünmesine neden olabilir. Mutfak dolaplarınızda her şeyin yeri belli olmalıdır, aynı şekilde tezgah üzerinde tuttuğunuz eşyaların da yeri belli olmalıdır. Örneğin; bazı baharatlar, küçük ev aletleri, deterjav ve diğer temizlik ürünler vs
Evinizde her eşyanın yeri belli olsun ve eşyalarınızı kullanmadığınız zamanlarda mutlak suretle yerlerinde tutun. Mutfak dolaplarınızdaki eşyalar, giysi dolaplarınızdaki eşyalar, diğer kişisel eşyalarınız, temizlik malzemeleri, çocuk oyuncakları vs, her şeyin bir yeri olmalı ve bu eşyalarda yerlerinde tutulmalıdır. Bu evinizde düzen sağlamanın belki de en önemli adımını oluşturmaktadır.
Hangi gün temizlik yapacağınızı, temizliğe ne zaman başlayacağınızı önceden belirleyin ve asla bu plandan caymayın. Örneğin iki gün sonra sabah kahvaltıdan sonra şeklinde bir plan yaparsanız, bu planın bozulmasına neden olacak hiçbir şeye izin vermeyin, kendinize başka işler çıkartarak temizlik işini ertelemeyin. Oyalanmak temizlik aktivitesinin baş düşmanıdır!
Ve sizden imkansızı istediğimizi düşünmeyin! Temizlik aktivitesinin baş düşmanı oyalanmaksa, en iyi dostu da müziktir! Sevdiğiniz bir müziği açın ve işe öyle başlayın. Müzik sevimsiz bulduğumuz hemen her şeyi dayanılır hale getiren muhteşem bir eşlikçidir. :)
Basit bir öneri ancak oldukça yerinde olduğunu belirtmeliyiz. Günümüzde birçok çamaşır makinesinin yarım dolu programları ve kısa yıkama programları mevcut, bu nedenle kirli çamaşırları çokça biriktirmeye gerek yok. Üstelik temiz çamaşır kokusu insanın evi de temizleme ve derli topla tutma isteğini arttırıyor!