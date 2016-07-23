Etkileyici ev dönüşümlerine 4 örnek

Eski evler, yaşanmış hikayelerle dolu anıların yer aldığı ve insanların unutamadıkları anları yaşadıkları yerlerdir. Bu nedenle eski evler pek yenilenmez. Ancak günümüzün getirisi olan modernleşme ve konforlu yaşam isteği eski evlerin yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Bu gün homify tarafından derlenen eski evlerin etkileyici dönüşümlerinin öncesi ve sonrasının anlatıldığı örnekleri inceleyerek eski evlerin dönüşümlerinin ne kadar muhteşem olduğuna ve yenilenmiş hallerinin tanınmadığına şahit olacaksınız. Modern bir şekilde yenilenen bu evler, farklı tasarımları, estetik çizgileri, zarif ve görsel görünümleri ile insanları mutlu eden yapılar haline getirilmiş.
Bir evin ne kadar kötü olduğunu ilk bakışta sizde bıraktığı intibadan anlayabilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi evin dışı fazla eşyaların biriktirildiği ve muhafaza edildiği kalabalık bir alan olarak kullanılmış. Evin görsel dış cephesinin güzelliğini örten bu kalabalık durum yenileme işlemlerinin ardından muhteşem bir görüntü ortaya koyuyor.
Fazla olan eşyaların temizlenmesinden sonra ortay çıkan boş alan muhteşem bir titizlikle dizayn edilmiş ve ortaya resimdeki gibi estetik özellikleri ön planda olan bir görsellik çıkarılmış. Boş alan ahşaplar ile kaplanmış, ailecek zaman geçirebileceğiniz ve dinlenebileceğiniz bahçe içinde bir oturum alanı olarak kullanabileceğiniz bir alan çıkarılmış.
Resimde dekore edilmemiş berbat bir görünüme sahip ve çok itici duran bir dış cephe görüyorsunuz. Çok eski bir yapının bazı yenileme çalışmaları ile ayakta tutulmaya çalışılması sonucu bu hale gelen dış cephe günümüz modern anlayışının çok uzağında olduğu için modern bir yenileme çalışmasına ihtiyaç duyuyor. Renk seçimleri felaket olan bu ev yenileme çalışmaları ile parmakla gösterilecek bir güzelliğe sahip olacaktır.
Eski fecaat görüntüsünden sonra bu modern görünüm evin yeniden doğduğunu gösteriyor. Modern bir şekilde yenilenen ve ahşaplar ile desteklenerek doğal bir güzelliğe sahip olması sağlanan bu dış cephe, beyaz dış cephelerin görselliği ile ferah bir görünüme sahip olmuş.
Eski hali sadece tuğlalardan oluşan bu dış cephe, modern bir şekilde kaplanarak görsel bir dış cephe haline getirilmesi gereklidir. Tuğlalardan oluşan çatı ve dış cephe kırmızı renkte olmasın rağmen eski olması nedeniyle kötü görünüyor.
Tuğlaların üzerinin ahşap ile kaplanması sonucunda aydınlatma ile birlikte muhteşem bir görüntü oluşturulmuş. Ayrıca duvar üzerine ahşaplar ile yapılan dekoratif uygulamalar evin dış cephesinin kusursuz ve zevkli bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.
Evin mimari düzeni muhteşem bir güzelliğe sahip olsa da yapılan tercihler ve renk seçimleri bu estetik mimarinin mat bir görünüme sahip olmasına neden olmuş. Ayrıca bahçe peyzajının yapılmamış olması da kötü bir görünüm oluşmasına neden olmuş.
Evin ön cephesi yenilendikten sonra insanı mest edecek kadar güzel olmuş ve doğru seçimlerle muhteşem bir ön cephe ortaya çıkarılmış. Ayrıca renk seçimlerinin doğru bir şekilde yapılmış olması , ahşap ile desteklenmiş olması ve koyu renklerin doğru yerleştirilmesi, sonucunda zarif ve zevkli bir ön cephe oluşturulmuş.