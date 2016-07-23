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Etkileyici ev dönüşümlerine 4 örnek

ümit atdağ ümit atdağ
율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
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Eski evler, yaşanmış hikayelerle dolu anıların yer aldığı  ve insanların unutamadıkları anları yaşadıkları yerlerdir. Bu nedenle eski evler pek yenilenmez. Ancak günümüzün getirisi olan modernleşme ve konforlu yaşam isteği eski evlerin yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Bu gün homify tarafından derlenen eski evlerin etkileyici dönüşümlerinin öncesi ve sonrasının anlatıldığı örnekleri inceleyerek eski evlerin  dönüşümlerinin ne kadar muhteşem olduğuna ve yenilenmiş hallerinin tanınmadığına şahit olacaksınız. Modern bir şekilde yenilenen bu evler,  farklı tasarımları, estetik çizgileri, zarif ve görsel  görünümleri ile insanları mutlu eden yapılar haline getirilmiş.

Öncesi. dağınık bir görüntü

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir evin ne kadar kötü olduğunu ilk bakışta sizde bıraktığı intibadan anlayabilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi  evin dışı fazla eşyaların biriktirildiği ve muhafaza edildiği kalabalık bir alan olarak kullanılmış. Evin görsel dış cephesinin güzelliğini örten bu kalabalık durum yenileme işlemlerinin ardından muhteşem bir görüntü ortaya koyuyor.

Sonrası: modern yaşam

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Fazla olan eşyaların temizlenmesinden sonra ortay çıkan boş alan muhteşem bir titizlikle dizayn edilmiş ve ortaya resimdeki gibi estetik özellikleri ön planda olan bir görsellik çıkarılmış. Boş alan ahşaplar ile kaplanmış, ailecek zaman geçirebileceğiniz ve dinlenebileceğiniz bahçe içinde bir oturum alanı olarak kullanabileceğiniz bir alan çıkarılmış. 

Öncesi: dekorasyon felaketi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Resimde dekore edilmemiş berbat bir görünüme sahip ve çok itici duran bir dış cephe görüyorsunuz. Çok eski bir yapının bazı yenileme çalışmaları ile ayakta tutulmaya çalışılması sonucu bu hale gelen dış cephe günümüz modern anlayışının çok uzağında olduğu için modern bir yenileme çalışmasına ihtiyaç duyuyor. Renk seçimleri felaket olan bu ev yenileme çalışmaları ile parmakla gösterilecek bir güzelliğe sahip olacaktır.

Sonrası: yeni ve modern

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Eski fecaat görüntüsünden sonra bu modern görünüm evin yeniden doğduğunu gösteriyor. Modern bir şekilde yenilenen ve ahşaplar ile desteklenerek doğal bir güzelliğe sahip olması sağlanan bu  dış cephe, beyaz dış cephelerin görselliği ile ferah bir görünüme sahip olmuş.

Öncesi: saf tuğla

율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Eski hali sadece tuğlalardan oluşan bu dış cephe, modern bir şekilde kaplanarak görsel bir dış cephe haline getirilmesi gereklidir. Tuğlalardan oluşan çatı ve dış cephe kırmızı renkte olmasın rağmen eski olması nedeniyle kötü görünüyor.

Sonrası: modern dizayn

율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Tuğlaların üzerinin ahşap ile kaplanması sonucunda aydınlatma ile birlikte muhteşem bir görüntü oluşturulmuş. Ayrıca duvar üzerine ahşaplar ile  yapılan dekoratif uygulamalar evin dış cephesinin kusursuz ve zevkli bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.

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Öncesi: mat mimari

전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Balkon, Veranda & Teras
인벤트 디자인

인벤트 디자인
인벤트 디자인
인벤트 디자인

Evin mimari düzeni muhteşem bir güzelliğe sahip olsa da yapılan tercihler ve renk seçimleri bu estetik mimarinin mat bir görünüme sahip olmasına neden olmuş. Ayrıca bahçe peyzajının  yapılmamış olması da kötü bir görünüm oluşmasına neden olmuş.

Sonrası: şık ve modern

전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Evler
인벤트 디자인

인벤트 디자인
인벤트 디자인
인벤트 디자인

Evin ön cephesi yenilendikten sonra insanı mest edecek kadar güzel olmuş ve doğru seçimlerle muhteşem bir ön cephe ortaya çıkarılmış. Ayrıca renk seçimlerinin doğru bir şekilde yapılmış olması , ahşap ile desteklenmiş olması ve koyu renklerin doğru yerleştirilmesi, sonucunda zarif ve zevkli bir ön cephe oluşturulmuş.

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