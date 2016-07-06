Güzel bir veranda sahibi olmak için harika fikirler

Eğer barbekü ve çeşitli yemek davetleri vermekten hoşlanıyorsanız fotoğraftaki örnek tam size göre, zira hem açık alanda hem de kapalı veranda ile oturma imkanı sağlıyor. Böylece sıcak yaz günlerinde açık alanda ferah ferah yemek yiyebilirken daha serin veya yağmurlu havalarda kapalı veranda da konforlu bir şekilde oturabiliyorsunuz. Bu alanlar için mobilyalara da kısaca göz atalım. Beton zemin üzerinde hasır koltuk takımı siyah minderleriyle evin koyu renkli cephesine uyum sağlıyor. Kapalı verandada ise kalın ahşaptan bir masa ile onu tamamlayan beyaz sandalyeler bulunuyor.