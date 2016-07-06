Güzel bir veranda sahibi olmak için harika fikirler

Özellikle kalabalık aileler için rahat ve aynı zamanda oldukça kullanışlı olan verandalar, ev içi sosyal alanların merkezi haline gelerek unutulmaz davetler için mükemmel bir seçenek olabilir. Ancak sıcak yaz aylarında güzel davetler verebilmek için yalnızca güzel bir veranda veya bir sundurma sahibi olmanız yeterli değil. Bu alanı size özel ve benzersiz hale getirirseniz konuklarınızı hayran bırakabilirsiniz. Klasik, modern veya sade… Birbirinden değişik dekorasyon fikirleri ile her yeri güzelleştirmek mümkün.
Eğer barbekü ve çeşitli yemek davetleri vermekten hoşlanıyorsanız fotoğraftaki örnek tam size göre, zira hem açık alanda hem de kapalı veranda ile oturma imkanı sağlıyor. Böylece sıcak yaz günlerinde açık alanda ferah ferah yemek yiyebilirken daha serin veya yağmurlu havalarda kapalı veranda da konforlu bir şekilde oturabiliyorsunuz. Bu alanlar için mobilyalara da kısaca göz atalım. Beton zemin üzerinde hasır koltuk takımı siyah minderleriyle evin koyu renkli cephesine uyum sağlıyor. Kapalı verandada ise kalın ahşaptan bir masa ile onu tamamlayan beyaz sandalyeler bulunuyor.
Üçgen çatılı, soluk yeşil ahşap duvarlı evin verandası da büyük ölçüde ahşaptan yapılma. Çatı kısmı ahşap pergoladan olup yan kısmındaki oval kirişleriyle romantik bir etki sağlanmış. Mobilya olarak ise pergola çatıya uyumlu olarak ahşap sandalyeler tercih edilmiş. Sandalyeleri tamamlayan masa epey büyük olmakla birlikte alçak denebilir. Geleneksel lamba ve çiçek gibi aksesuarlarla tamamlanan veranda nostaljik görünüyor.
Biraz gizem ve kapalılıktan hoşlanıyorsanız sıradaki örneğimiz tam size göre. Kare şeklindeki veranda evin dış cephesi gibi siyahlara bürünmüş durumda. Hasır koltuklar veranda gibi alanlar için sıklıkla tercih edilen mobilyalar olup bu örnekte de kullanılmış. Koltuklar dışında tuğla taşlarla örülü bir adet barbekü de bulunuyor.
Eğer tatile gidemiyorsanız üzülmeyin, evde kendi verandanız var nasıl olsa. Açık alana daha çok ihtiyaç duyduğumuz yazları evin ihmal edilmiş teras veranda gibi bölümlerini dekore etmek için birebirdir. Öncelikle kişisel tatil noktanız olan verandayı temizledikten sonra basit ve küçük unsurlarla güzelleştirin. Örneğin rahat plaj sandalyeleri, gölge için şemsiye, aksesuar olarak deniz kabukları alın. İşte şimdi verandanızda plajdaymış hissini yaşayabilirsiniz. Ek olarak bakımlı bir bahçe ve yemyeşil bitkiler verandanızı çok daha cazip hale getirecektir.
Bu örneğimiz oldukça lüks bir evden. Yazlık bir beldede bulunan ev şahane bir manzaraya eşlik etmekle birlikte büyük bir havuz barındırıyor. Verandaya gelince… Çok büyük olmamakla birlikte iç kısmı boydan boya geniş ve konforlu bir yatakla kaplı veranda bu haliyle son derece rahat görünüyor. Farklı ebatlarda minderler ve çeşitli içkilerle keyfinize keyif katabileceğiniz bu model adeta cennet gibi.
Daha çok modern veranda dekorasyonlarına göz atsak da gayet klasik ve nostaljik bir veranda tasarımı yapmak mümkün. Resimde görmüş olduğunuz beyaz bir perde ile kaplı verandada bambu sandalye, bir askılık, eski bir dolap ve sayamayacağımız kadar çok vintage objeler bulunuyor. Üstelik ezber bozarak halı bile kullanılmış.
Son derece klasik ve zarif detaylarla süslü veranda örneği en az binanın içi kadar şık dekore edilmiş. Gökyüzü mavisi pencere pervazları verandanın odak noktası olmakla birlikte alçak beyaz koltuklardaki minderler renkleriyle uyum yakalamış. Fazla söze gerek yok, tek kelimeyle muhteşem.
Yine açık mavilerin ağırlıkta olduğu bir veranda dekorasyonu daha. Ancak bu defa klasikten uzak son derece çağdaş bir mekan karşımızdaki. Çatısı ve zemini betondan olmakla birlikte duvarlarda gri taşlar kullanılmış. Veranda mobilyaları ise yuvarlak hatları olan iki adet koltuktan ibaret.
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