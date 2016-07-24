Şık duvar dekorasyonlarına 7 parlak örnek

Bir evin , bir duvarın estetik çizgilere sahip olması ve görsel bir dekorasyona sahip olması için renkleri bol bol kullanmalısınız. Örnek uygulama da olduğu gibi renkleri bir arada ve uyumlu bir şekilde kullanırsanız eviniz ve duvarlarınız çok muhteşem görünecektir. Ayrıca ahşap bir ara bölme ile daha şık bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.