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Şık duvar dekorasyonlarına 7 parlak örnek

ümit atdağ ümit atdağ
Hall de entrada, Home, Living e Gourmet, Andréa Carvalho Arquitetos Associados Andréa Carvalho Arquitetos Associados Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Evinizin genel dekorasyonlarında  duvar dekorasyonları ve duvarları süsleyen süs aksesuarları çok ayrı bir yer tutar.  Evinize gelen insanlara karşı bırakacağınız ilk intiba sizin ve evinizin  konforunu, kalitesini, ferahlığını, görselliğini   ortaya koyar. Bu nedenle evlerinizde duvarları süslemeli ve duvar dekorasyonlarınızın en üst düzeyde olmasını sağlamalısınız. Duvarlarınızı süslemek için çerçeveler tercih edebilir, niş süs alanları oluşturabilir, aydınlatmalardan yararlanabilir, çiçekleri kullanarak doğal yeşil alanlar ortaya çıkarabilirsiniz. Bu gün homify farkı ile duvar dekorasyonlarından oluşan farklı fikirlerin yer aldığı  7 farklı duvar dekorasyonunu inceleyerek evinizde şık ve estetik duvar dekorasyonlarına imza atabilirsiniz.

Her şeyden biraz

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Bir duvarı  çok şık ve dekoratif bir duvar duvar haline getirmek istiyorsanız  her şeyden biraz kullanarak bir dekorasyon yapmalısınız. Örnek duvar dekorasyonunda olduğu gibi  küçük bir duvar konsolu, iki adet dekoratif  aydınlatmalar ve basit formda bir saksı  ile duvarınızı  zarif bir duvar haline getirerek misafirlerinizin göz alıcı güzellikte bir duvar önünde karşılayabilirsiniz.

Yeşil bitkileri kullanın

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Duvar dekorasyonunuzun  canlı ve doğal olması için  yeşil bitkileri tercih edebilirsiniz. Örnek uygulamada olduğu gibi irili ufaklı saksılardan oluşan yeşil bitkileri kullanarak duvarınızın zarif ve kusursuz bir güzellikte duvar olmasını  sağlayabilirsiniz. Bu bitkiler içine basit ve doğal bir sandalye koyarak bu alanı  kendiniz için de bir dinlenme alanı olarak kullanabilirsiniz.

Ara bölmeler

VIVIR Y TRABAJAR JUNTO AL MAR, Ines Calamante Diseño de Interiores Ines Calamante Diseño de Interiores Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Ines Calamante Diseño de Interiores

Ines Calamante Diseño de Interiores
Ines Calamante Diseño de Interiores
Ines Calamante Diseño de Interiores

Evinizde duvarlara dik olarak yerleştireceğiniz ahşap ara bölmeler evinizi daha görsel hale getirecektir. Ahşap ara bölmeleri daha dekoratif bir tasarıma sahip şekilde tercih ettiğinizde resimdeki gibi  modern ve zevkli bir duvar dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.

Renkleri kullanın

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Bir evin , bir duvarın  estetik çizgilere sahip olması ve görsel bir dekorasyona sahip olması için  renkleri bol bol kullanmalısınız. Örnek uygulama da olduğu gibi  renkleri bir arada ve uyumlu bir şekilde kullanırsanız eviniz ve duvarlarınız çok muhteşem görünecektir. Ayrıca ahşap bir ara bölme ile daha şık bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.

Sanatsal objeler

Hall de entrada, Home, Living e Gourmet, Andréa Carvalho Arquitetos Associados Andréa Carvalho Arquitetos Associados Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Andréa Carvalho Arquitetos Associados

Andréa Carvalho Arquitetos Associados
Andréa Carvalho Arquitetos Associados
Andréa Carvalho Arquitetos Associados

Duvarlarda çok şık duran süs objelerinin  sanatsal objeler olarak kullanılması ve resimdeki gibi niş alanlar içerisine yerleştirilmesi  evinizin daha dekoratif bir görselliğe sahip olmasını sağlayacaktır.  Niş alanlar içerisine yapacağınız aydınlatmalar  ile sanatsal objeleriniz daha renkli ve daha ışıl ışıl görünecektir.

Kayar kapılar

Puerta corredera con forma de talla , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Pencere & KapılarKapılar
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Evinizde kullandığınız muhafaza alanlarının kapılarını dekoratif tasarımlara sahip  bir şekilde tasarladığınız vakit evinizde muhteşem bir duvar dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Kayar kapılar hem renk  hem de model olarak  dekoratif kayar kapılar şeklinde tercih etmelisiniz. Bu sayede evinizde kusursuz ve göz alıcı güzelliğe sahip  olabilirsiniz.

​Renkli çerçeveler

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

Duvar dekorasyonları için evinizde kullandığınız çerçeveler ve  küçük kitaplıkları farklı renklerde tercih edebilir ve duvarınızın resimdeki gibi farklı renklerin bir arada kullanıldığı bir renk cümbüşü  duvarına sahip olabilirsiniz.   Özellikle açık yeşil bir duvar üzerinde canlı ve pastel renklere sahip çerçeveler ve süs objeleri tercih etmeli ve evinizin can alıcı noktası olarak duvar dekorasyonunuza sahip olmalısınız.

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