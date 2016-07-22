Evdeki dağınıklığı önlemenin 9 zekice yöntemi

Evlerimizi öncelikle kendimiz, sonra da elbette misafirlerimiz için huzur dolu ve davetkar olması onları temiz ve derli toplu tutmalıyız. Ev temizliği konusunda belirli standartları olan bir halk olmamız bu konuda fayda sağlıyor. Örneğin, evlere ayakkabılar ile girmiyor, mümkün olduğunca düzenli temzilik yapıyoruz. Ancak iş düzen meselesine geldi mi, pek derli toplu olduğumuz söylenemez. Maalesef ataerkil aile yapısına sahip olmamız nedeniyle evin tüm işleri kadının sırtına yük binmiş vaziyette ve evle ilgili her konunda yalnızca kadın sorumlu tutuluyor. Aslında, ailenin tüm fertlerinin evin temizliği ve düzeni konusunda eşit sorumluluk sahibi olması gerekmektedir. Bu konuda atılması gerekli ciddi adımlar var ancak bu yazımızda bunlara değinemeyeceğiz. Bu yazımızda pratik yollu ev düzenleme ve dekorasyonu buna uygun hale getirme konusunda ipuçları vereceğiz. Umuyoruz ki burada gösteridğimiz örnekler sizlerin de işine yarar.