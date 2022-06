Evdeki dağınıklığı önlemenin 9 zekice yöntemi

Evinizde her eşyanın yeri belli olsun ve eşyalarınızı kullanmadığınız zamanlarda mutlak suretle yerlerinde tutun. Mutfak dolaplarınızdaki eşyalar, giysi dolaplarınızdaki eşyalar, diğer kişisel eşyalarınız, temizlik malzemeleri, çocuk oyuncakları vs, her şeyin bir yeri olmalı ve bu eşyalarda yerlerinde tutulmalıdır. Bu evinizde düzen sağlamanın belki de en önemli adımını oluşturmaktadır.