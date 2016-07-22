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Evdeki dağınıklığı önlemenin 9 zekice yöntemi

Özlem K. Özlem K.
KUTA HOME, Kuta Home Kuta Home Oturma OdasıDolap & Büfeler
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Evlerimizi öncelikle kendimiz, sonra da elbette misafirlerimiz için huzur dolu ve davetkar olması onları temiz ve derli toplu tutmalıyız. Ev temizliği konusunda belirli standartları olan bir halk olmamız bu konuda fayda sağlıyor. Örneğin, evlere ayakkabılar ile girmiyor, mümkün olduğunca düzenli temzilik yapıyoruz. Ancak iş düzen meselesine geldi mi, pek derli toplu olduğumuz söylenemez. Maalesef ataerkil aile yapısına sahip olmamız nedeniyle evin tüm işleri kadının sırtına yük binmiş vaziyette ve evle ilgili her konunda yalnızca kadın sorumlu tutuluyor. Aslında, ailenin tüm fertlerinin evin temizliği ve düzeni konusunda eşit sorumluluk sahibi olması gerekmektedir. Bu konuda atılması gerekli ciddi adımlar var ancak bu yazımızda bunlara değinemeyeceğiz.  Bu yazımızda pratik yollu ev düzenleme ve dekorasyonu buna uygun hale getirme konusunda ipuçları vereceğiz. Umuyoruz ki burada gösteridğimiz örnekler sizlerin de işine yarar.

1) İşlevsel mutfak dolapları yaptırın

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Mutfaklar evin en dağınık ve en düzensiz olma eğiliminde olan mekanlarıdır çünkü çok fazla küçük parça eşya ihtiva ederler. Bu nedenle mutfak dekorasyonları ve planları çok titiz bir şekilde yapılmalıdır. Mutfaklarda yer alan araç ve gereçler ile birlikte, gıdalar da özenli bir şekilde saklanmalıdır. Mutfağı derli toplu tutmanın en kolay yolu ise mekana mümkün olduğunca fazla sayıda depolama alanı sığdurabilmektir.

2) Antreye uygun mobilyalar koyun

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Koridor, Hol & Merdivenler hol,koridor,duvar kağıdı,wallpaper,hallway
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Evin ilk girişi, herkesi karşılayan kısmı olan antre de temizlik ve düzen konusunda dikkat edilmesi gereken mekanlardan. Derli toplu bir antre düzenli bir ev için ilk adımdır desek yalan olmaz. Antrenizi dekore ederken ayakkabı ve giysilerin ortalıkta görünmeyeceği kapalı dolaplar ve vestiyerler tercih ederseniz çok daha düzenli bir görünüm elde edersiniz.

3) Her şey yerli yerinde dursun

Esszimmerstühle, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG Kırsal Yemek Odası
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG

Sunchairs GmbH & Co.KG
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG

Evinizde her eşyanın yeri belli olsun ve eşyalarınızı kullanmadığınız zamanlarda mutlak suretle yerlerinde tutun. Mutfak dolaplarınızdaki eşyalar, giysi dolaplarınızdaki eşyalar, diğer kişisel eşyalarınız, temizlik malzemeleri, çocuk oyuncakları vs, her şeyin bir yeri olmalı ve bu eşyalarda yerlerinde tutulmalıdır. Bu evinizde düzen sağlamanın belki de en önemli adımını oluşturmaktadır.

4) Çeşitli kutular ile düzen sağlayın

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Giyinme Odası
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Dolap ve çekmecelerinizde dolap içi aksesuarlarına yönelebilirsiniz. Bu aksesuarlar eşyaları organize etmenizi kolaylaştıracak, onların hem daha düzgün durmasını hem de fazla yer kaplamamalarını sağlayacaktır. Kıyafetlerden hırdavat malzemelerinize her şeyi, etiketli kutuların ağırlıkta olduğu bu sisteme dönüştürebilirsiniz. Başta zor gelebilir ancak sonra tekrar tekrar toplamak zorunda olmadığınız için rahat edeceksiniz. Az kullandığınız şeyleri de bir araya getirip ulaşması daha zor olan arka kısımlara koymak bu sistemin avantajlarından biri.

5) Kapaklı dolapları tercih edin

Parlak Beyaz Raylı Dolap Land. ddonmez Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
ddonmez

Parlak Beyaz Raylı Dolap Land.

ddonmez
ddonmez
ddonmez

Eğer giysi odaları da dahil olmak üzere, çeşitli depolama üniteleriniz için özel odalarınız/alanlarınız yoksa duvar renginde kapakları olan dolapları tercih edin. Kapakların duvar ile aynı renkte olması onları neredeyse duvarın devamı gibi gösterecek, böylece mekan da da ferah olacaktır. Alanınız küçükse, sürgülü kapıları tercih etmelisiniz.

6) Çocuk odalarını iyi değerlendirin

Göktürk'te Bir Çocuk Odası, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İdea Mimarlık

Göktürk'te Bir Çocuk Odası

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Çocuk odalarında da bol bol dolap ve çekmece kullanın. Konuyla ilgili, ’Çocuk odasında nasıl daha fazla depolama alanıyaratabilirim?’ başlıklı yazımızda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

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7) Atmaya kıyamadığınız eşyaları bir arada, gözden uzakta depolayın

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify Modern Garaj / Hangar
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

Atmaya kıyamadığınız, çeşitli eski eşyalarınızı bir araya getirin. Eski fotoğraflar, mektuplar, aile yadigarı objeler, çocukluğunuzdan kalma ıvır zıvırlar, kısacası atsan atılmaz satsan satılmaz olarak tabir ettiğimiz binbir türlü eşya… Hayat boyu üç beş defa açıp baksanız bile sizin parçanız, geçmişinizin vesikası olan hatıraları kutulara yerleştirin ve bir güzel depolayın.

8) Çekmeceli karyolalar kullanın

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

Çirkin bazalı yataklara son! Çekmeceli yatak karyolası yatak altını göz yoran görüntü kalabalığından kurtaracaktır. Haznesinde yer alan geniş çekmeceler ile depolama alanı kazandırabilir, eşya ve gereçlerinizi muhafaza edebilirsiniz. Kolaylıkla yatak altından ulaşılabilecek, geniş yer kaplayan battaniye, yastık ve nevresim gibi diğer gereçlerinizi de depolama görevi görecektir.

9) Çekmeceli sehpalar ile yayıntıyı saklayın

Kalamış'ta Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Oturma Odası
Bozantı Mimarlık

Kalamış'ta Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Oturma odasında televizyonun uzaktan kumandası, kağıt-kalem, okuduğumuz kitap ya da dergi gibi el altında tutmak istediğimiz eşyaları yayıntı yapmadan saklayabileceğimiz çekmeceli bir ahşap orta sehpa da dağınıklığı ortadan kaldırmak için harika bir seçenektir. Mobilya mağazalarından dekorasyon stilinize uygun farklı modeller bulabilirsiniz.

Türkiye'den 8 ömürlük mutfak
Evdeki dağınıklığı önlemekle ilgili bu fikirlere sizin de ekleyecekleriniz var mı?

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