İki katlı evlerin estetik dış cephelerine 5 faklı örnek

Beton hapishanelerden bunalan biriyseniz ve müstakil evlerin değerini biliyorsanız tercihiniz mutlaka müstakil aile evlerinden yana olur. Müstakil aile evleri hem maliyetleri açısından hem de diğer evlere göre balkon, teras, veranda ve bahçeye sahip olması nedeniyle çok daha değerli olmaktadır. İnsan yaşamı için önemli olan konfor ve ihtiyaçların karşılanması bakımından da müstakil evler ön planda olmaktadır. Bu gün bir birinden farklı müstakil evleri inceleyerek işlevsel ve insana huzur veren iki katlı müstakil evlerin cephe değişikliklerini, verimli arazi kullanımlarını, kullanılan malzemelerin özelliklerine ve konfor açısından evin özelliklerini göreceksiniz. Homify farkı ile inceleyeceğiniz birbirinden farklı iki katlı 5 müstakil evin tüm detaylarını inceleyerek kendi evinizde uygulayabaileceğinizi görecek ve hemen uygulamak için kollarınızı sıvayacaksınız.
Evinizin ön cephesi, evinizi tanıtan ve sizin imajınızı yansıtan alanlar olduğu için dekorasyonu ve peyzajı çok titiz bir şekilde yapılmalıdır. Bir ön cephenin çekici ve cezbedici özelliklere sahip olmasını istiyorsanız göz alıcı bir güzelliğe sahip yeşil alan ve estetik bir dış cepheyi bir arada uyumlu bir şekilde dekore etmelisiniz. Örnek resimde olduğu gibi doğal ve estetik çizgilerin bir arada olduğu dış cephe evinizi tanıtan ve sizin hakkınızda insanlara bilgi veren bir resme sahip olmuş.
Evinizin dış cephesinin veya ön cephesinin insanları etkileyen bir güzelliğe sahip olması için yapılması gereken bir diğer yol da mimarinin olabildiğince estetik bir şekilde tasarlanması ve uygulanmasıdır. Örnek uygulama da olduğu gibi estetik bir tasarım ile çok az bir yeşil alan uygulaması yapılmış ve sonuç olarak zevkli, insanları mest eden ve gözleri kamaştıran bir dış cephe çıkarılmış. İsteğe bağlı olarak çim alan oluşturularak bu etkileyici güzellik pekiştirilebilir.
Eviniz iki cepheye bakıyorsa yapmanız gereken temel işlem iki cephenin de estetik ve zarif bir görünüme sahip olmasını sağlamaktır. Örnek uygulama da olduğu gibi zarif tasarım ve estetik uygulamalar yapılarak evin her iki cephesi de büyüleyici derece de görsel ve güzel olmuş.
Bir evin dış cephesinin görsel ve estetik olması tasarımı, yeşil alan uygulaması kadar tercih edilen renklerin bir arada uygulanmasına da bağlıdır. Örnek uygulama da olduğu gibi her iki kat için doğru renkler seçilerek hem görsellik oluşturulmuş hem de insanların baktığı zaman dans eden renkleri bir arada uyumlu bir şekilde görmeleri sağlanmış. Tarzınıza ve zevkinize göre seçeceğiniz renkler evinizin kişiliğini ve karakterini ortaya koyacaktır.
Günümüzde gelişen teknoloji ile evlerin statik açıdan daha hafif olması hedeflenmiş ve bu hedef doğrultusunda cam paneller tercih edilerek aynı zamanda evin dış cephesinin görsel ve zarif olması sağlanmıştır. Uyumlu bir tasarım ve estetik cam paneller evin dış cephesini zarif ve zevkli bir dış cephe haline getirerek hem ev sakinlerine huzur veren hem de dışarıdan bakıldığında hayranlık duygularını uyandıran bir dış cephe olarak içinizi ferahlatan bir görüntüye sahip olmuş.