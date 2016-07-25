Eski bir evin hayran kalacağınız iç dekorasyonu

Lizbon şehrinin kıyısında yer alan bir evin yenilenmesi görevini üstlenen Mimar Pedro Qientela, ahşap ve türevi sıcak malzemeleri kullanarak ve evin açık alanlarda kalan bölgelerini beyaz renge boyayarak muhteşem bir ev ortaya çıkarmış. Alışılmadık aydınlatma sistemleri, muhteşem bir yerleşim,sıcak bir dekorasyon ile büyüleneceğiniz derece de güzel bir ev ortaya çıkarılmış. Dış cephe de kullanılan taş duvarlar, bej renk ile beyazın uyumu, ahşap taşıyıcıların kullanılmış olması bu evi unutamayacağınız bir ev haline getirmiş. Homify farkı ile ziyaret edeceğimiz ve kusursuz bir dekorasyona şahit olacağımız bu ev Lizbon şehrinde diğer evlere örnek olmuş ve diğer evlerde de yenileme işlemleri, restore işlemleri başlamış.
Evin dış cephesi rustik tarzda restore edilmiş ve taşlardan yapılmış duvar, beyaz renkli dış duvarlar ile uyumlu bir şekilde yapılarak ahşaplarla desteklenmiş. Dışarıdan baktığınızda eski ve ketum bir görünüme sahip olsa da evin iç kısmı muhteşem bir güzelliğe sahip.
Evin yaşam alanı olarak kullanılan bölüme adımınızı attığınızda sizi muhteşem bir ahşap görsellik karşılıyor. Tamamen ahşa ve beyaz duvarların yer aldığı bu yaşam alanı ideal aydınlatmalar ile kusursuz bir güzellik ortaya çıkarılmış. Ahşap taşıyıcıların doğallığı evin daha doğal olmasını sağlamış.
Evin mutfağı hepimizin hayal ettiği derece de güzel ve doğal yapılmış. Zarif bir tasarım ve ahşapların yoğun bir şekilde kullanılmış olması aynı zamanda mutfağın yemek yemek için çok zarif bir yemek odası haline gelmesini sağlamış. Elektronik cihazların yerleştirilmiş olması da mutfağın eşsiz güzelliğini pekiştirmiş.
Evin oturma odası da ahşapların yoğun bir şekilde kullanıldığı ve her türlü detayın göz önünde tutularak dekore edildiği bir alan olarak şık bir şekilde düzenlenmiş. Özel bir tasarıma sahip şömine aynı zamanda ısıtıcı olarak da kullanılan bir soba şeklinde yapılmış ve yan tarafına yakılacak odunların muhafaza alanı yapılmış. Yuvarlak bir konsepte sırası ile şömine, odun alanı ve oturma alanı tamamen ahşaplar kullanılarak yapılmış.
Evin içinde kullanılacak mobilyalarda ahşaplardan yapılmış ve evin eşsiz benzersiz mobilyalara sahip olması sağlanmış. Görsellik ve konfor ön planda tutularak muhteşem güzellikte mobilyalar tasarlanmış ve dekorasyon içinde kusursuz bir yerleşim yapılarak eşsiz bir ev ortaya çıkarılmış.
Evin teras alanı diğer odalar gibi ahşaplardan yapılmış ve ahşabın ne kadar estetik kullanılacağı b teras alanında da gösterilmiş. Kapı ve üst örtü ahşaptan yapılmış, tüm oturum alanı ahşap yapılmış ve beyaz minderler ile renklendirilerek terasın eşsiz bir teras olması sağlanmış.
Evin ıslak hacimlerinden biri olan banyo, aynı diğer bölümlerde olduğu gibi eşsiz bir güzelliğe sahip olacak şekilde ahşaplardan dekore edilmiş, ekstra olarak küçük fayanslar kullanılmış. Benzer tonlarda kullanılan fayans taşların banyoya kattığı güzellik banyonun görsel anlamda daha muhteşem olmasını sağlamış. Ebeveyn banyosu olarak doğal ahşaplardan oluşması ve aynı tonlarda fayans taşların kullanılmış olması eşsiz bir banyo ortaya çıkmasını sağlamış.