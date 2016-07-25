Eski bir evin hayran kalacağınız iç dekorasyonu

Lizbon şehrinin kıyısında yer alan bir evin yenilenmesi görevini üstlenen Mimar Pedro Qientela, ahşap ve türevi sıcak malzemeleri kullanarak ve evin açık alanlarda kalan bölgelerini beyaz renge boyayarak muhteşem bir ev ortaya çıkarmış. Alışılmadık aydınlatma sistemleri, muhteşem bir yerleşim,sıcak bir dekorasyon ile büyüleneceğiniz derece de güzel bir ev ortaya çıkarılmış. Dış cephe de kullanılan taş duvarlar, bej renk ile beyazın uyumu, ahşap taşıyıcıların kullanılmış olması bu evi unutamayacağınız bir ev haline getirmiş. Homify farkı ile ziyaret edeceğimiz ve kusursuz bir dekorasyona şahit olacağımız bu ev Lizbon şehrinde diğer evlere örnek olmuş ve diğer evlerde de yenileme işlemleri, restore işlemleri başlamış.