현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Eski bir evin hayran kalacağınız iç dekorasyonu

ümit atdağ ümit atdağ
A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Oturma Odası Ahşap rengi
Loading admin actions …

 Lizbon şehrinin kıyısında yer alan bir evin yenilenmesi görevini üstlenen Mimar Pedro Qientela, ahşap ve türevi sıcak malzemeleri  kullanarak ve evin açık alanlarda kalan bölgelerini beyaz renge boyayarak  muhteşem bir ev ortaya çıkarmış. Alışılmadık aydınlatma sistemleri,  muhteşem bir yerleşim,sıcak bir dekorasyon ile  büyüleneceğiniz derece de güzel bir ev ortaya çıkarılmış.  Dış cephe de kullanılan taş duvarlar,  bej renk ile beyazın uyumu, ahşap taşıyıcıların kullanılmış olması bu evi unutamayacağınız bir ev haline getirmiş. Homify farkı ile ziyaret edeceğimiz ve kusursuz bir dekorasyona şahit olacağımız bu ev Lizbon şehrinde diğer evlere örnek olmuş ve diğer evlerde de yenileme işlemleri, restore işlemleri başlamış.

Rustik dış cephe

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Evin dış cephesi rustik tarzda restore edilmiş ve taşlardan yapılmış duvar, beyaz renkli dış duvarlar ile uyumlu bir şekilde yapılarak ahşaplarla desteklenmiş. Dışarıdan baktığınızda eski ve ketum bir görünüme sahip olsa da evin iç kısmı muhteşem bir güzelliğe sahip.

İç bölümler

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Mutfak Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Evin yaşam alanı olarak kullanılan bölüme adımınızı attığınızda sizi muhteşem bir ahşap görsellik karşılıyor. Tamamen ahşa ve beyaz duvarların yer aldığı  bu yaşam alanı ideal aydınlatmalar ile kusursuz bir güzellik ortaya çıkarılmış. Ahşap taşıyıcıların doğallığı evin daha doğal olmasını sağlamış.

Mutfak

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Mutfak Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Evin mutfağı hepimizin hayal ettiği derece de güzel ve doğal yapılmış. Zarif bir tasarım ve ahşapların yoğun bir şekilde kullanılmış olması aynı zamanda mutfağın yemek yemek için çok zarif bir yemek odası haline gelmesini sağlamış. Elektronik cihazların yerleştirilmiş olması da mutfağın eşsiz güzelliğini pekiştirmiş.

Oturma odası

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Oturma Odası Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Evin oturma odası da  ahşapların yoğun bir şekilde kullanıldığı ve her türlü detayın göz önünde tutularak dekore edildiği bir alan olarak şık bir şekilde düzenlenmiş. Özel bir tasarıma sahip şömine aynı zamanda ısıtıcı olarak da kullanılan bir soba şeklinde yapılmış ve yan tarafına yakılacak odunların muhafaza alanı yapılmış. Yuvarlak bir konsepte sırası ile şömine, odun alanı ve oturma alanı tamamen ahşaplar kullanılarak yapılmış.

Benzersiz mobilyalar

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Yemek Odası Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Evin içinde kullanılacak mobilyalarda ahşaplardan yapılmış ve evin eşsiz benzersiz mobilyalara sahip olması sağlanmış. Görsellik ve konfor ön planda tutularak muhteşem güzellikte mobilyalar tasarlanmış ve dekorasyon içinde kusursuz bir yerleşim yapılarak eşsiz bir ev ortaya çıkarılmış.

Teras

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Balkon, Veranda & Teras Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Evin teras alanı diğer odalar gibi ahşaplardan yapılmış ve ahşabın ne kadar estetik kullanılacağı b teras alanında da gösterilmiş. Kapı ve üst örtü ahşaptan yapılmış, tüm oturum alanı ahşap yapılmış ve beyaz minderler  ile renklendirilerek terasın eşsiz bir teras olması sağlanmış.

Banyo

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Banyo Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Evin ıslak hacimlerinden biri olan banyo, aynı diğer bölümlerde olduğu gibi eşsiz bir güzelliğe sahip olacak şekilde ahşaplardan dekore edilmiş, ekstra olarak küçük fayanslar kullanılmış. Benzer tonlarda kullanılan  fayans taşların banyoya kattığı güzellik banyonun görsel anlamda daha muhteşem olmasını sağlamış. Ebeveyn banyosu olarak doğal ahşaplardan oluşması ve aynı tonlarda  fayans taşların kullanılmış olması eşsiz bir banyo ortaya çıkmasını sağlamış.

Çeşme'de olağanüstü bir ev
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler