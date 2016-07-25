Öncesi ve sonrası 5 örnek dış cephe dönüşümü

Bir ev ile ilgili ilk izlenim o evin dış cephesinin görselliği ve modernliğidir. Dış cepheler evin karakteristiği hakkında ve ev sahibi hakkında size bilgi veren, ilk intibayı oluşturan alanlardır. İnsanların evinizin dış cephesine bakarak eviniz hakkında olumlu ve güzel düşüncelere sahip olması için evinizin dış cephesinin estetik çizgilere sahip olması modern bir şekilde dekore edilmiş olması ve insanlarda hayranlık uyandıran bir görselliğe sahip olması gereklidir. Bu düşünceden hareketle bu gün homify farkı ile farklı şekilde tasarlanmış eski dış cephelerin modern ve zarif dış cephelere dönüştürülmesine şahit oluyoruz. Öncesi ve sonrası dış cephe örneklerini birlikte inceleyelim ve tüm detayları yakından gözlemleyelim.
Bu evin dış cephesi yenilenmeden önce eskimiş ve kötü görünen bir dış cephe olarak çok itici duruyor. demir şebekelerin de eskimiş olduğu ve yeşil dış cephenin kötü görüntüsü ile birlikte evin çok eski ve çok yıpranmış olduğu izlenimi oluşuyor. Modernlikten uzak olan bu ev yenilenerek insanların hayran kalacağı bir dış cepheye sahip olabilir.
Evin yenileme işlemlerinde ön cephe yıkılmış ve evin üzerine bir kat daha çıkılarak modernizm yaşatılan bir ev haline gelmiş. Modern cam paneller ve modern tasarımın yanı sıra küçük yeşil alan ile evin eski halinden eser bırakılmamış. Demir şebekeler yıkılmış ve garaj olarak kullanılabilecek bir alan ortaya çıkarılmış.
Bu resimde gördüğünüz üzere çok sıkıcı bir forma sahip eski bir evin kötü bir dekorasyona sahip dış cephesini görüyorsunuz. Uzaktan baktığınızda ne kadar eski olduğuna karar veremeyeceğiniz kadar kötü görünen bu ev yenileme işlemlerinden sonra muhteşem bir ev haline gelecektir.
Eski evin yenileme işlemlerinden sonra tuğlanın orijinal renklerine boyanmış dış cephesi, özel aydınlatması, geniş cam pencereler ve estetik dekorasyon sonucunda bakmaya doyamayacağınız modern bir ev çıkarılmış. Tuğlaların zarifliği sonucunda pırıl pırıl parlayan bir dış cephe oluşturulmuş.
Bu evin dış cephesi oldukça kötü dekore edilmiş ve güzel olan mimarisi oldukça kötü hale getirilmiş. Verandası ve çatısı kullanılabilecekken kötü dekorasyonu ile keyifsiz ve zevksiz bir alan haline getirilmiş.
O eski ev yenileme işlemlerinden sonra farklı bir dünyaya ait bir ev haline getirilmiş. Geniş arazisi içinde bir havuz yapılmış, dış cephe yenilenerek özel aydınlatma tasarımı ile muhteşem güzellikte bir ev ortaya çıkarılmış.
Evin yenileme işlemlerine tabi tutulmadan önceki hali bildiğimiz bir harabe formundadır. Bu harabe görüntü içinde yaşayanlar için bir işkence haline gelmiş, giriş kapısının yıkılacakmış gibi duran görüntüsü ev sakinleri için tehlike arz eden bir duruma gelmiş.
Evin eski harabe hali modern bir dizayn ile muhteşem bir güzelliğe sahip dış cephe haline getirilerek insanların hayran kalacağı, ev sakinlerinin göğüslerini gere gere kullanacağı ve güzelliği ile insanları mest eden bir dış cepheye sahip olmuş. Özel tasarım ve zarif cam paneller evi daha görsel hale getirmiş.
Bu ev örneğinde her ne kadar modern bir dış cephe tasarımı yapılmış olsa da seçimler ve uygulamalar zayıf kalmış, zayıf bir dış cephe oluşturulmuş. Evin genel konseptine uygun olmayan bu dış cephe daha zarif bir tasarımla kusursuz bir güzelliğe sahip olabilir.
Yapılan yenileme işlemlerinden sonra özel bir aydınlatma ve özel tasarımı ile ışıl ışıl bir ev ortaya çıkarılmış. Garaj kapısı aralıklı ahşap sistemi ile yapılarak aydınlatmanın iç mekanları göstermesi ve ışıl ışıl dış cephenin insanları büyülemesi sağlanmış.