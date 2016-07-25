Öncesi ve sonrası 5 örnek dış cephe dönüşümü

Bir ev ile ilgili ilk izlenim o evin dış cephesinin görselliği ve modernliğidir. Dış cepheler evin karakteristiği hakkında ve ev sahibi hakkında size bilgi veren, ilk intibayı oluşturan alanlardır. İnsanların evinizin dış cephesine bakarak eviniz hakkında olumlu ve güzel düşüncelere sahip olması için evinizin dış cephesinin estetik çizgilere sahip olması modern bir şekilde dekore edilmiş olması ve insanlarda hayranlık uyandıran bir görselliğe sahip olması gereklidir. Bu düşünceden hareketle bu gün homify farkı ile farklı şekilde tasarlanmış eski dış cephelerin modern ve zarif dış cephelere dönüştürülmesine şahit oluyoruz. Öncesi ve sonrası dış cephe örneklerini birlikte inceleyelim ve tüm detayları yakından gözlemleyelim.