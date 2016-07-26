Modern tasarım harikası lüks bir villa

Mimarlıkta modern anlayışın en etkili özelliği sade ve işlevsiz detaylardan arınmış yaşam alanları sunmasıdır. Klasik mimarinin şatafatlı kalabalığından haz etmiyorsanız modern ve yalın yapılar sizin için ideal olabilir. Homify 360 turunda bu kez sizlere, modern mimarinin sade ve şık bir örneğini tanıtacağız. Lüks yaşamın ihtiyaçlarından geri kalmayan ama yalınlığından da ödün vermeyen bu modern villaya bayılacaksınız. Şık, işlevsel ve sade unsurların, ferah bir mekanda buluşturulduğu bu tasarım herkesin hayallerini süsleyecek bir güzelliğe sahip. O halde gelin bu villayı birlikte daha yakından inceleyelim.

Modern yapılardan ziyade tatilleriniz ya da emekliliğiniz için kır evleri görmek istiyorsanız “Bu kır evleri insanın aklını başından alıyor” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.