Modern tasarım harikası lüks bir villa

Mimarlıkta modern anlayışın en etkili özelliği sade ve işlevsiz detaylardan arınmış yaşam alanları sunmasıdır. Klasik mimarinin şatafatlı kalabalığından haz etmiyorsanız modern ve yalın yapılar sizin için ideal olabilir. Homify 360 turunda bu kez sizlere, modern mimarinin sade ve şık bir örneğini tanıtacağız. Lüks yaşamın ihtiyaçlarından geri kalmayan ama yalınlığından da ödün vermeyen bu modern villaya bayılacaksınız. Şık, işlevsel ve sade unsurların, ferah bir mekanda buluşturulduğu bu tasarım herkesin hayallerini süsleyecek bir güzelliğe sahip. O halde gelin bu villayı birlikte daha yakından inceleyelim.
Modern yapılardan ziyade tatilleriniz ya da emekliliğiniz için kır evleri görmek istiyorsanız “Bu kır evleri insanın aklını başından alıyor” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Geniş sayılabilecek bir bahçenin içerisine bulunan bu modern yapı dikkat çekici bir mimariye sahip. Evin giriş kısmı ile garaj olarak kullanılan kısmı büyük mermer bir levha ile ayrılmış. Eve özgün bir görüntü kazandıran bu yapı renk dengesini de yumuşatıyor. Evin bakımlı ve güzel bir bahçesi var. Kimileri bahçesinde özenle budanmış ağaçlar, biçilmiş çimler ister kimisi ise birbirine karışmış otlarla orman görüntüsünü tercih eder. Bu evin bahçesinde ise kusursuz bir bakım göze çarpıyor. Bahçe bakımınız için profesyonel tavsiyelere ihtiyacınız varsa peyzaj tasarımcılarına danışabilirsiniz.
Açık garaj evin girişinde dikkat çeken alanlardan bir diğeri. Büyük bir mermer levha ile giriş kısmından ayrılan bu garaj oldukça kullanışlı ve şık görünüyor. İnşasında kot farkını avantaja çeviren bu yapının arka bahçesine ise mutlaka bir göz atın.
Evin oldukça ferah ve aydınlık bir iç mekanı var. İç mekan tasarımında bembeyaz bir fon ve açık renk ahşap zemin kaplaması tercih edilmiş. Geniş cam kapıları sayesinde gün ışığından en iyi şekilde faydalanan iç mekanlarda aydınlatma için ise sarı ışıklar tercih edilmiş. Modern ve şık ışıklandırma ögeleri kullanan tasarımcılar stili tamamlayacak aksesuarlar seçmeyi de ihmal etmemişler. Dekorasyonda oldukça modern bir hava hakim. Siyah, beyaz gibi kontrast yaratacak renkler sıkça kullanılmış. Ayrıca ahşap rengi ve kırmızı gibi canlı renklere de dekorasyonda rastlamak mümkün.
Dekorasyonda modern çizgiler en belirgin özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanın sıra ikonik mobilyalar ve farklı aksesuarlarla da sanatsal bir stil oluşturulmuş. Aydınlatma ögeleri ve duvar dekorasyonu evde en çok dikkat çeken unsurlar oluyor. Böyle bir dekorasyona sahip olmak için mutlaka bir profesyonelden destek almanız gerekir çünkü evin her detayında uzmanlık kendini belli ediyor. Ayrıca evin gerçekten göz alıcı bir manzarası da var. Bu muhteşem manzara evin değerini iki katına çıkarmış olmalı.
Yatak odası dekorasyonuna baktığınızda sizi oldukça canlı bir marin teması karşılıyor. Mavi rengi seviyorsanız bu yatak odası tam size göre olabilir. Ahşap ile uyumu muhteşem olan mavi renk, ışıklandırma ve aksesuarlarla da güzel bir bütün oluşturmuş. Duvarlarda kullanılan dekoratif tırmanan insan figürlerine antrede de rastlayacaksınız.
Evin iç mekan merdivenlerine baktığınızda dikkat çekecek birçok uygulama ile karşılaşacaksınız. Kırmızı beyaz küpler ve insan figürleri ile oluşturulan duvar dekorasyonunun yanı sıra merdiven altı bitkilendirmesi ve ışıklandırmalar da hemen göze çarpıyor. Ayrıca cam korkulukların da ilgiyi hak eden bir parlaklığı var.
Evin arka bahçesine çıktığınızda ise sizi harika bir havuz ve veranda karşılıyor. Sarı ışıklar zenginleştirilen ortam huzurlu bir yaşamın resmi gibi. Mimarisinden iç mekan tasarımına, dekorasyonundan peyzajına kadar her ayrıntısıyla övgüyü hak eden bir villa projesi.