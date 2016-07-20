Evinizi derleyip toparlamak için 8 pratik fikir

Ev hanımlarının en büyük sorunu dağılan ve toparlanması yorucu olan kalabalık dekorasyonlardır. Bir çok ev hanımı bu konudan muzdarip olduğu için şikayet eder. Bu durumdan kurtulmanın yegane yolu evinizi kolayca derleyip toparlayacağınız pratik dekorasyon fikirlerini evinizde uygulamaktır. Kalabalık olan yatak odası, mutfak, giyinme odası ve oturma odası dekorasyonları sürekli olarak kalabalık görünecek ve dağınık olduklarında insanın içini karartan bir görünüme sahip olacaktır. Bu durum hem sizin hem de evinizde misafir edeceğiniz dostlarınızın içini karartan kasvetli bir havanın oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle evleriniz kolayca toparlamanızı sağlayan pratik dekorasyonları uygulamalısınız. Homify pratik dekorasyon fikirlerini inceleyerek evinizi her daim görsel ve derli toplu gösterebilir ve misafirlerinizi rahatlıkla göğsünüzü gere gere ağırlayabilirsiniz.
Evinizde bir giyinme odası var ise yapmanız gereken dikkatli bir tasarım yapmak ve giyinme odasının daima toplu bir düzende olmasını sağlamaktır. Yeterli depolama alanı ve çekmeceye sahip olacak şekilde yapacağınız tasarıma sahip dolaplar elbiselerinizin düzenli ve toplu olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde her zaman kolayca elbiselerinizi dolabınıza yerleştirebilir ve ortalığın toplu olmasını sağlayabilirsiniz.
Mutfaklar; araç, gereç ve elektronik eşya bakımından kalabalık alanlar olduğu için sürekli dağınık görünürler. Bu duruma mani olmak için yapılması gereken resimdeki gibi bir mutfak dekorasyonu yapmak ve işlevsellik kazandırılmış bir mutfağa sahip olmaktır. Bu sayede hem daha az mobilya ile geniş ferah bir mutfağa sahip olursunuz hem de mutfak araç ve ekipmanlarının derli toplu olmasını kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz.
Salonlar evde en uzun zamanın geçirildiği ve bir arada uzun süre kalındığı yaşam alanlarıdır. Bu alanları her zaman zarif ve toplu bir şekilde tutmak için resimdeki gibi basit bir formda dekore etmeli ve kolay bir şekilde düzenleyerek her zaman misafirlerinizi için hazır durumda tutmalısınız. Sade dekorasyonlar her zaman size avantaj sağlayacaktır.
Oturma odası dekorasyonları hem estetik çizgilere sahip olmalı hem de görsel açıdan her zaman derli toplu görünmelidir. aksi durumda her zaman dağınık bir görüntüye sahip oturma odasına sahip olursunuz. Resimde yer alan dekorasyonu uygulayarak hem ferah ve sade hem de kolayca toparlanabilen bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.
Yatak odaları gardıropların ve elbise dolaplarının yer aldığı odalardır. Bu odaların dekorasyonu kullanacak kişilerin zevkine göre yapıldığı için öncelik görsellik ve estetik özelliklerdedir. Bu nedenle yatak odalarının derli toplu olmasını sağlamak dekorasyon tercihine bağlı olmaktadır. Örnek resimde sade ve bir kaç eşyadan oluşan basit bir formda dekore edilmiş yatak odası dekorasyonunu evinizde uygulayarak keyifli ve düzenlenmesi kolay olan bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.
Yatak odasının oldukça minimalist düzende dekore edilmesi yatak odasının sürekli düzenli ve tertipli olmasını sağlar. Örnek resimde yer alan ve yatak takımı ile bir kaç küçük mobilyadan oluşan dekorasyon bir kaç dakika içinde düzenlenebilecek olduğu için size yaşamınızda kolaylık sağlayacaktır.
Yatak odaları içinde genellikle ebeveyn banyoları yer aldığı için yatak odası kalabalık dekorasyonlarla dekore edilir. Bu durumun önüne geçmek için giyinme odası ve banyo yatak odası içinde özel seperatörler ve cam bölmeler ile ayrılarak yatak odasının ayrı bir alan sahip olması sağlandığında sadece yatak odasını toplamak ve düzenlemek daha kolay olacaktır.
Mutfağının oldukça dekoratif ve görsel olmasını aynı zamanda kolayca toparlanabilmesini isteyen ev hanımları için resimdeki gibi zarif ve basit bir düzene dayalı dekorasyon en ideal mutfak dekorasyonudur. Hem görsel hem zarif hem de dekoratif olan bu mutfak dekorasyonu bir kaç dakika içinde kolayca toparlanabilen bir mutfak olarak ev hanımlarına hizmet edecektir.