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Evinizi derleyip toparlamak için 8 pratik fikir

ümit atdağ ümit atdağ
OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Mutfak
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Ev hanımlarının en büyük sorunu dağılan ve toparlanması yorucu olan kalabalık dekorasyonlardır. Bir çok ev hanımı bu konudan muzdarip olduğu için şikayet eder. Bu durumdan kurtulmanın yegane yolu evinizi kolayca derleyip toparlayacağınız pratik dekorasyon fikirlerini evinizde uygulamaktır. Kalabalık olan yatak odası, mutfak, giyinme odası ve oturma odası dekorasyonları sürekli olarak kalabalık görünecek ve dağınık olduklarında insanın içini karartan bir görünüme sahip olacaktır. Bu durum hem sizin hem de evinizde misafir edeceğiniz dostlarınızın içini karartan kasvetli bir havanın oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle evleriniz kolayca toparlamanızı sağlayan pratik dekorasyonları uygulamalısınız. Homify pratik dekorasyon fikirlerini inceleyerek  evinizi her daim görsel ve derli toplu gösterebilir ve misafirlerinizi rahatlıkla göğsünüzü gere gere ağırlayabilirsiniz.

Giyinme odası

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio Klasik Giyinme Odası
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Evinizde bir giyinme odası var ise yapmanız gereken dikkatli bir tasarım yapmak ve giyinme odasının daima toplu bir düzende olmasını sağlamaktır. Yeterli depolama alanı ve çekmeceye sahip olacak şekilde yapacağınız tasarıma sahip dolaplar elbiselerinizin düzenli ve toplu olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde her zaman kolayca elbiselerinizi dolabınıza yerleştirebilir ve ortalığın toplu olmasını sağlayabilirsiniz.

Mutfağın sadeliği

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Mutfak
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Mutfaklar;  araç, gereç ve elektronik eşya bakımından kalabalık alanlar olduğu için sürekli dağınık görünürler. Bu duruma mani olmak için yapılması gereken resimdeki gibi bir mutfak dekorasyonu yapmak ve  işlevsellik kazandırılmış bir mutfağa sahip olmaktır. Bu sayede hem daha az mobilya ile geniş ferah bir mutfağa sahip olursunuz hem de mutfak araç ve ekipmanlarının derli toplu olmasını kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz.

Salonlar

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Salonlar evde en uzun zamanın geçirildiği ve bir arada uzun süre kalındığı yaşam alanlarıdır. Bu alanları  her zaman zarif ve toplu bir şekilde tutmak için resimdeki gibi basit bir formda dekore etmeli ve  kolay bir şekilde düzenleyerek her zaman misafirlerinizi için hazır durumda tutmalısınız. Sade dekorasyonlar her zaman size avantaj sağlayacaktır.

Oturma odaları

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Oturma odası dekorasyonları hem estetik çizgilere sahip olmalı hem de görsel açıdan her zaman derli toplu görünmelidir. aksi durumda her zaman dağınık bir görüntüye sahip oturma odasına sahip olursunuz. Resimde yer alan dekorasyonu uygulayarak hem ferah ve sade hem de kolayca toparlanabilen bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odaları gardıropların ve elbise dolaplarının yer aldığı odalardır. Bu odaların dekorasyonu kullanacak kişilerin zevkine göre yapıldığı için öncelik görsellik ve estetik özelliklerdedir. Bu nedenle  yatak odalarının derli toplu olmasını sağlamak dekorasyon tercihine bağlı olmaktadır. Örnek resimde sade ve bir kaç eşyadan oluşan basit bir formda dekore edilmiş yatak odası dekorasyonunu evinizde uygulayarak keyifli ve düzenlenmesi kolay olan bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.

Minimalist tercihler

Maison individuelle Le Chesnay, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny Modern Yatak Odası
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

Yatak odasının oldukça minimalist düzende dekore edilmesi  yatak odasının sürekli düzenli ve tertipli olmasını sağlar. Örnek resimde yer alan ve yatak takımı ile bir kaç küçük mobilyadan oluşan dekorasyon bir kaç dakika içinde düzenlenebilecek olduğu için size yaşamınızda kolaylık sağlayacaktır.

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Aykırı yatak odası dekorasyonları

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Giyinme Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Yatak odaları içinde genellikle ebeveyn banyoları yer aldığı için yatak odası kalabalık dekorasyonlarla dekore edilir. Bu durumun önüne geçmek için giyinme odası ve  banyo yatak odası içinde özel seperatörler ve cam bölmeler ile ayrılarak  yatak odasının ayrı bir alan sahip olması sağlandığında sadece yatak odasını toplamak ve düzenlemek daha kolay olacaktır. 

Dekoratif mutfaklar

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Endüstriyel Mutfak
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Silas Holst & Johannes Nymark House

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Mutfağının oldukça dekoratif ve görsel olmasını aynı zamanda kolayca toparlanabilmesini isteyen ev hanımları için  resimdeki gibi zarif ve basit bir düzene dayalı dekorasyon en ideal mutfak dekorasyonudur. Hem görsel hem zarif hem de dekoratif olan bu mutfak dekorasyonu bir kaç dakika içinde kolayca toparlanabilen bir mutfak olarak ev hanımlarına hizmet edecektir.

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