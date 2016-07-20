Evinizi derleyip toparlamak için 8 pratik fikir

Ev hanımlarının en büyük sorunu dağılan ve toparlanması yorucu olan kalabalık dekorasyonlardır. Bir çok ev hanımı bu konudan muzdarip olduğu için şikayet eder. Bu durumdan kurtulmanın yegane yolu evinizi kolayca derleyip toparlayacağınız pratik dekorasyon fikirlerini evinizde uygulamaktır. Kalabalık olan yatak odası, mutfak, giyinme odası ve oturma odası dekorasyonları sürekli olarak kalabalık görünecek ve dağınık olduklarında insanın içini karartan bir görünüme sahip olacaktır. Bu durum hem sizin hem de evinizde misafir edeceğiniz dostlarınızın içini karartan kasvetli bir havanın oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle evleriniz kolayca toparlamanızı sağlayan pratik dekorasyonları uygulamalısınız. Homify pratik dekorasyon fikirlerini inceleyerek evinizi her daim görsel ve derli toplu gösterebilir ve misafirlerinizi rahatlıkla göğsünüzü gere gere ağırlayabilirsiniz.