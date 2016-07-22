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Türkiye'den 8 ömürlük mutfak

ümit atdağ ümit atdağ
Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
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Mutfaklar genel olarak çok kalabalık görünen, doğal hali ile normal odalardan daha fazla eşyaya sahip olan odalardır. Bu nedenle mutfakların dekore edilmesi, tasarlanması, düzenlenmesi çok sağlam ve sağlıklı bir şekilde yapılmalı ve ömürlük bir mutfak oluşturularak uzun yıllar kullanabileceğiniz zarif ve sağlam bir mutfak sahibi olmalısınız. Dünya üzerinde uygulanmış bir çok mutfak dekorasyonunun yanında ülkemizde de genel, klasik, modern dekorasyon fikirlerine göre dekore edilmiş ömürlük mutfaklar bulunmaktadır. Bu gün homify farkı ile bir araya getirilmiş,ülkemizde yer alan ve ömürlük ve zarif mutfakları inceleyerek evlerimizde uygulayabilir ve uzun yıllar kullanabileceğiniz dekoratif ve ömürlük mutfaklara sahip olabilirsinizç

Ahşap estetiği

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Eğer mutfağınızın derli toplu ve doğal bir mutfak olmasını isteyenlerdenseniz resimdeki gibi ahşap estetiği ile hem sağlamlaştırılmış hem de modern bir şekilde dekore edilmiş mutfak dekorasyonunu evinizde uygulayabilirsiniz. Ahşap malzemenin yoğun bir şekilde kullanılmış olması ile mutfak hem doğal ve zarif bir güzelliğe sahip olmuş hem de sağlamlık açısından daha sağlam ve ömürlük bir mutfak oluşturulmuş.

Işıl ışıl zarafet

Mutfak homify Modern Mutfak
homify

Mutfak

homify
homify
homify

Bu mutfak örneği yine ülkemizde dekore edilmiş bir mutfak olarak karşımızda duruyor. Bu örnek dekorasyonda   ankastre mutfak tercih edilmiş ve ışıl ışıl zarafet dolu bir mutfak ortaya çıkarılmış. Estetik bir mutfak masası takımı ile  mutfağın tüm ihtiyaçlara cevap veren  uzun yıllar dekoratif bir mutfak olarak ev sakinlerine hizmet edecek bir mutfak sahibi olmak için bu mutfağı evinizde uygulayabilirsiniz.

Dekoratif mutfaklar

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Rustik Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Bir mutfağın ömürlük olması sadece sağlamlığına bağlı değildir. Bir mutfağın sağlıklı olması aynı zamanda dekoratif ve süs aksesuarları ile dekore edilmiş olmasına da bağlıdır. Mutfağınız ne kadar dekoratif olursa uzun yıllar dekorasyonunu değiştirmeden olduğu gibi kullanabileceğiniz resimdeki gibi muhteşem bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Fonksiyonel mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızı fonksiyonel mutfaklar şeklinde dekore ederek tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde dekore ettiğinizde zaman içinde mutfağınızda değişiklik yapmak zorunda kalmadan mutfağınızı kullanabilirsiniz. Bir mutfağın ömürlük olması için  hem sade hem de fonksiyonel olması yeterli olacaktır. Bu örnekte olduğu gibi sade bir mutfak adası, yemek masası modelinde  tercih edilmiş işlevsellik kazandırılarak mutfağın geniş ve ferah bir mutfak olması sağlanarak  uzun ömürlü olmasına katkıda bulunulmuş.

Küçük ve şirin mutfak

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Endüstriyel Mutfak
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Silas Holst & Johannes Nymark House

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Küçük mutfaklar alan darlığı nedeniyle istenildiği gibi dekore edilemese de akıllı dekorasyon fikirleri ile sağlam, dekoratif ve ömürlük mutfaklar ortaya çıkarılabilir. Örnek mutfak dekorasyonu tam olarak bu tanıma uyan bir dekorasyon olduğu gibi  hem işlevsel hem dekoratif hem de görsel olarak bir mutfakta bulunması gereken tüm özelliklere sahip ömürlük bir mutfak olmuş.

Zevkli tasarımlar

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfak tasarımları zevkli bir şekilde yapıldığında aile bireylerinin uzun yıllar kullanacağı ve tüm bireylerin huzur bulacağı mutfaklar olurlar. Örnek dekorasyonda olduğu gibi ahşabın estetiği, doğallığı ve dekorasyonun görselliği ile birlikte uyumlu bir şekilde dekore edildiğinde  ortaya çok uzun yıllar  rahatlıkla kullanabileceğiniz bir mutfak çıkarılmış.

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Zıt renklerin dekorasyonu

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Kırsal Mutfak
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Mutfak dekorasyonlarında renk seçimleri çok önemlidir. Özellikle çok farklı renklerde araç ve gereçlerin bulunduğu mutfaklarda renk uyumu yakalamak için dikkatli seçimler yapılmalıdır. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi siyah ve beyaz renklerin bir arada uyumlu bir şekilde dekore edilmiş olması mutfağınızın hem dekoratif hem de uzun yıllar görsel bir mutfak olmasını sağlayarak ömürlük bir mutfak olacaktır.

İnce uzun mutfaklar

homify Kolonyal Mutfak Ahşap rengi antalya mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklar her zaman geniş ve kare formlarda olmazlar. Resimde olduğu gibi ince uzun mutfakların dekore edilmesi  ve titiz bir tasarımla yerleşim yapılması sonucunda resimdeki gibi dekoratif, görsel ve zarif bir mutfak ortaya çıkarılarak uzun yılar kullanabileceğiniz bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Renk seçimlerinin dikkatlice yapılması ve uyumlu bir dekorasyon sonucunda hem doğal hem de işlevsel bir mutfak sahibi olabilirsiniz.

Loft tarzında mini bir kütük ev
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