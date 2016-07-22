Türkiye'den 8 ömürlük mutfak

Mutfaklar genel olarak çok kalabalık görünen, doğal hali ile normal odalardan daha fazla eşyaya sahip olan odalardır. Bu nedenle mutfakların dekore edilmesi, tasarlanması, düzenlenmesi çok sağlam ve sağlıklı bir şekilde yapılmalı ve ömürlük bir mutfak oluşturularak uzun yıllar kullanabileceğiniz zarif ve sağlam bir mutfak sahibi olmalısınız. Dünya üzerinde uygulanmış bir çok mutfak dekorasyonunun yanında ülkemizde de genel, klasik, modern dekorasyon fikirlerine göre dekore edilmiş ömürlük mutfaklar bulunmaktadır. Bu gün homify farkı ile bir araya getirilmiş,ülkemizde yer alan ve ömürlük ve zarif mutfakları inceleyerek evlerimizde uygulayabilir ve uzun yıllar kullanabileceğiniz dekoratif ve ömürlük mutfaklara sahip olabilirsinizç
Eğer mutfağınızın derli toplu ve doğal bir mutfak olmasını isteyenlerdenseniz resimdeki gibi ahşap estetiği ile hem sağlamlaştırılmış hem de modern bir şekilde dekore edilmiş mutfak dekorasyonunu evinizde uygulayabilirsiniz. Ahşap malzemenin yoğun bir şekilde kullanılmış olması ile mutfak hem doğal ve zarif bir güzelliğe sahip olmuş hem de sağlamlık açısından daha sağlam ve ömürlük bir mutfak oluşturulmuş.
Bu mutfak örneği yine ülkemizde dekore edilmiş bir mutfak olarak karşımızda duruyor. Bu örnek dekorasyonda ankastre mutfak tercih edilmiş ve ışıl ışıl zarafet dolu bir mutfak ortaya çıkarılmış. Estetik bir mutfak masası takımı ile mutfağın tüm ihtiyaçlara cevap veren uzun yıllar dekoratif bir mutfak olarak ev sakinlerine hizmet edecek bir mutfak sahibi olmak için bu mutfağı evinizde uygulayabilirsiniz.
Bir mutfağın ömürlük olması sadece sağlamlığına bağlı değildir. Bir mutfağın sağlıklı olması aynı zamanda dekoratif ve süs aksesuarları ile dekore edilmiş olmasına da bağlıdır. Mutfağınız ne kadar dekoratif olursa uzun yıllar dekorasyonunu değiştirmeden olduğu gibi kullanabileceğiniz resimdeki gibi muhteşem bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfağınızı fonksiyonel mutfaklar şeklinde dekore ederek tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde dekore ettiğinizde zaman içinde mutfağınızda değişiklik yapmak zorunda kalmadan mutfağınızı kullanabilirsiniz. Bir mutfağın ömürlük olması için hem sade hem de fonksiyonel olması yeterli olacaktır. Bu örnekte olduğu gibi sade bir mutfak adası, yemek masası modelinde tercih edilmiş işlevsellik kazandırılarak mutfağın geniş ve ferah bir mutfak olması sağlanarak uzun ömürlü olmasına katkıda bulunulmuş.
Küçük mutfaklar alan darlığı nedeniyle istenildiği gibi dekore edilemese de akıllı dekorasyon fikirleri ile sağlam, dekoratif ve ömürlük mutfaklar ortaya çıkarılabilir. Örnek mutfak dekorasyonu tam olarak bu tanıma uyan bir dekorasyon olduğu gibi hem işlevsel hem dekoratif hem de görsel olarak bir mutfakta bulunması gereken tüm özelliklere sahip ömürlük bir mutfak olmuş.
Mutfak tasarımları zevkli bir şekilde yapıldığında aile bireylerinin uzun yıllar kullanacağı ve tüm bireylerin huzur bulacağı mutfaklar olurlar. Örnek dekorasyonda olduğu gibi ahşabın estetiği, doğallığı ve dekorasyonun görselliği ile birlikte uyumlu bir şekilde dekore edildiğinde ortaya çok uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz bir mutfak çıkarılmış.
Mutfak dekorasyonlarında renk seçimleri çok önemlidir. Özellikle çok farklı renklerde araç ve gereçlerin bulunduğu mutfaklarda renk uyumu yakalamak için dikkatli seçimler yapılmalıdır. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi siyah ve beyaz renklerin bir arada uyumlu bir şekilde dekore edilmiş olması mutfağınızın hem dekoratif hem de uzun yıllar görsel bir mutfak olmasını sağlayarak ömürlük bir mutfak olacaktır.
Mutfaklar her zaman geniş ve kare formlarda olmazlar. Resimde olduğu gibi ince uzun mutfakların dekore edilmesi ve titiz bir tasarımla yerleşim yapılması sonucunda resimdeki gibi dekoratif, görsel ve zarif bir mutfak ortaya çıkarılarak uzun yılar kullanabileceğiniz bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Renk seçimlerinin dikkatlice yapılması ve uyumlu bir dekorasyon sonucunda hem doğal hem de işlevsel bir mutfak sahibi olabilirsiniz.