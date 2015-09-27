Sehpa modelleri için alternatifler

Modern çağımızın gereksinimlerini karşılayabilmek adına çeşit çeşit mobilyalar, mobilya aksesuarları ve yardımcı unsurlar olarak bilin mobilya türevleri üretilip kullanıcıların kullanması için satılmaya başlanmıştır. Evlerimizin dekorasyon ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve odalarımızı dolu dolu göstererek zarif bir hale getirmek için modern ve estetik mobilyalar ve aksesuarlar tercih edebiliriz. Tercih edeceğimiz mobilyaları ve aksesuarları seçerken dikkat edeceğimiz ana nokta ihtiyaçlarımıza cevap verebilir nitelikte olmasıdır. İhtiyaçlarımızı karşılayamadıkları zaman evin içinde odalarda yer işgal eden, anlamsız mobilyalar topluluğu olarak duracaklar ve odalarımızın estetik görünümünü zehirleyerek anlamsızca bir görüntü oluşturacaklardır. Bu eşya kirliliğine sebep olmamak ve odalarımızın estetikliğini bozmamak için tercih edeceğimiz mobilyaları aksesuarları dikkatli ve özenli bir şekilde ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek şekilde seçmeli ve dekorasyonun içine dahil etmeliyiz.
İhtiyaçlarımızı karşılayan ve mobilyalarımızla uyumlu olan sehpalar tercih etmek için önce ihtiyaçlarımızı belirlemeliyiz. Oda içinde veya salonda aksesuarları veya vazo içindeki çiçeklerimizi sergilediğimiz özel bir alan olarak mı kullanacağız yoksa her türlü araç gereç ve kullanılan kağıt materyallerimizi depolayacağımız mobilyalar olarak mı kullanacağımıza karar vermeliyiz. Kararımızı verdikten sonra alacağımız sehpa modelinin şekline, boyutuna ve özelliklerine karar vermeli veya istediğimiz bir sehpa modelini mobilyacılara çizdirerek özel olarak üretmeliyiz. İstediğimiz sehpa modeline ve özelliklerine karar verdikten sonra üretileceği malzemeye karar vermeliyiz. sadece ahşap mı , sadece cam mı, sadece poli karbon mu, sadece metal yoksa poli karbon metal karışımı yada poli karbon cam karışımı mı gibi malzeme özelliklerine karar vermeliyiz. Malzemelerine karar verdiğimiz sehpaların bir de rengine karar vermemiz gereklidir. Renk olarak kullanacağımız odada veya salonda yer alan mobilyalarımızın , yer döşemelerimizin, duvar kağıtları veya duvar boyalarımızın renklerine uygun, bütünleşik bir renk veya renk tonunda olması gereklidir. Bu sayede odalarımızda veya salonlarımızda mobilya uyumu yakalamış oluruz.
Bütün bunlara karar verdikten sonra hazır satın almak için veya özel tasarım ürettirmek için mobilyacılara giderek hazırlanmış olan sehpa modellerinin fotoğraflarının yer aldığı kataloğları inceleyerek, mobilya ustalarınca çizim proğramları kullanılarak yeniden tasarlayarak veya dekorasyon firmalarının fikirlerine güvenerek yeniş ve modern çizgilere sahip moda sehpa modelleri tercih edebiliriz. Bunların yanı sıra evlerimize, odalarımıza ve salonlarımıza yapacağımız dekorasyonlar ve mobilya seçimleri için Homify dekorasyon modelleri ve sehpa modelleri sayfalarını inceleyerek hem dekorasyon modeli örneklerine hem de ihtiyacımız olan mobilya ve sehpa örneklerine bakarak sehpa tercihi yapabilir veya beğendiğimiz bir sehpa modelinin üzerinde revizeler yaparak istediğimizi bir sehpa modeli tasarlattırabiliriz.
Günümüzde mobilya sektörünün endüstirleşmesi ve her türlü mobilyanın fabrikasyon olması nedeniyle seçeceğiniz mobilya ürününü iyice araştırmalı ve bir çok yerden canlı gözlerle inceleyerek karar vermelisiniz. Karar verme sürecinde özellikle dayanım süreleri, yıpranma süreler, ve malzeme seçiminin dikkatli olarak yapılması gereklidir. Bu noktalara özen gösterilmediği takdirde alacağınız veya yaptıracağınız sehpa uzun ömürlü olmayacak kısa süre de yıpranarak kötü bir görüntüye sahip olacaktır. Bu tür seçimlerin ana noktası hazır yapılmış olan sehpa modellerinin kaliteli olduğuna emin olabilmektir. Bunun için kalitesini ispatlamış olan firmalardan ve homify dekorasyon sayfalarından yardım almak yeterli olacaktır. Bu kadar inceleme ve analizden sonra yapacağınız seçimler sayesinde kaliteli ve uzun ömürlü sehpalara sahip olacaksınız. Bu duru hem evinizin hem de odalarınızın dekorasyonunun mükemmel olmasını hem de dekorasyon içerisinde yer alan sehpaların sırıtmadan estetik bir görünüme sahip olmasını sağlayacaktır. Sizler için homify sayfalarından derlediğimiz özel sehpa tasarımlarını analiz ettik. Bu modelleri inceleyerek çok zaman kaybetmeden tercihler yapabilirsiniz.
Geleneksel ve klasik sehpa türlerinden olan ahşap sehpalar günümüzde de çok tercih edilmektedir. resimdeki gibi bir dekorasyon yapmak istediğinizde açık sarı renklere boyanmış ve ahşaptan yapılmış sehpalar tercih edebilir evlerinize odalarınıza ferahlık ve sadelik kazandırabilirsiniz. Bu sehpaları seçerken dikkat edeceğiniz tek nokta kullancağpınız odada bulunan mobilya yüksekliklerine uygun olmalarıdır.
Sehpaları sadece üzerine aksesuar , vazo veya çiçek konulacak olan mobilyalar olarak düşünmemelisiniz. sehpalarınızı örnek resimdeki gibi biraz uzun seçtiğiniz takdirde oturduğunu şekilde yemek yiyebileceğiniz, oturup oyunlar oynayabileceğiniz birer yer masası olabilmektedir. Bu nedenle resimdeki gibi bir sehpa modeli tercih etmeniz kişiliğinize uygun olacak ve ailenizle mutlu anlar yaşamanıza aracı olacaktır.
Klasik sehpalar genelde üç veya dört adetten oluşan sehpa takımlarıdır. Bu takımlar günümüzde de kullanılmakta ve çok tercih edilmektedir. Sehpa tercihlerinizi resimdeki gibi beyaz renkte ve estetik olarak tercih ettiğinizde açık renkli olduklarından her türlü mobilya dekorasyonuna uyum sağlayacak ve istediğiniz görevi görecektir. Bu sayede hem bütün ihtiyaçlarınıza cevap veren bir mobilyanız olmuş olur hem de dekorasyonunuz içinde sırıtmayan bir sehpa takımına sahip olmuş olursunuz.
Odalarınızı, salonlarınızı renkli ve rengarenk olarak dekore etmeyi sevenlerdenseniz örnek resimdeki gibi bir dekorasyon yapabilir, örnek resimdeki gibi bir sehpa modeli tercih edebilirsiniz. Yere yakın olarak seçeceğiniz sehpa modeli ile hem oturduğunuz yerden zorlanmadan sehpa üzerinde oyunlar oynayabilir hem de sehpanın ana görevleri olan aksesuarlara ev sahipliği yaptığı bir sehpanız olabilir. Sizlerde benzer dekorasyonlar yaparak sehpa modelleri tercih edebilirsiniz.
Odalarınızın sade olarak dekorasyon yapmak ve eşyalarınızın en az sadelikte olmasını isteyenlerdenseniz resimdeki gibi bir küçük minyon sehpa tercihi yapabilirisniz. Bu sayede odanıza sadelik kazandırmış olur ve yalın bir oda dekorasyonu yapmış olursunuz.
Odalarımızı estetik ve görsel olarak dekore etmek istiyorsanız resimdeki gibi bir dekorasyon örneği uygulayabilirsiniz.Yatak odanız için seçebileceğini zemine yakın sehpa modelleri ile yatalarınızı ve yata odanızı tamamlayabilirsiniz. Örnek resim de görülen sehpa modellerini veya türevlerini tercih edebilir ve yatak odalarınızı zenginleştirebilirsiniz.
.Klasik olarak dekore edilmiş odalarınız veya salonlarınız için resimdeki gibi bir dekorasyon örneği tercih edebilir, resimde yer alan bir sehpa modeli kullanabilirsiniz. Klasik sehpa modelleri için özel tasarımlar seçebileceğini gibi günümüzde modern çizgilerle donatılmış klasik sehpa modelleri de tercih edebilirsiniz. Klasik sehpalar, günümüzde çok tercih edilen sehpa modelleri olduğu gibi istenilen tasarımlarda üretilebilen sehpa modelleridir.
Odalarımız için tercih edeceğimiz sehpa modelleri için kullanışlı ve işlevsel olan fonksiyonel sehpa modellerini tercih edebilirsiniz. Fonksiyonel sehpa modelleri ile odalarınıza estetik ve görsellik kazandırabileceğiniz gibi fonksiyonel bir sehpa modeli ile odanızın güzelliğine katkıda bulunmuş olursunuz.
Özellikle salon dekorasyonlarında tercih edilen ve aksesuar sergilenmesi için kullanılan sehpa modelleri ile odalarınıza ve salonlarınıza estetik bir görünüm kazandırabilir, görsel bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Aksesuar sergileyebilmek için dayanıklı malzeme olan metallerin tercih edildiği veya metal çerçevelerin üzer,ne mermer veya cam malzemeler ile estetik görünümlü sehpa modelleri tercih etmeniz odanıza farklı bir hava katacaktır.
Odalarınıza fonksiyonel sehpa modelleri tercih edecekseniz resimdeki gibi bir sehpa modeli tercih edebilirsiniz. Resimde yer alan sehpa modeli metal çerçeve ile işlenmiş ve iki bölme olarak tasarlanmış, cam ile desteklenerek fonksiyonel ve işlevsel bir sehpa modeli oluşturulmuştur. Sizlerde odalarınıza salonlarınıza bezer bir sehpa modeli tercih ederek görsel açıdan mükemmel bir sehpa sahibi olabilirsiniz.