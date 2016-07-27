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Türkiye'deki salonlardan 7 büyüleyici fikir

Homify Homify
Valensia corner, Trabcelona Design Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Yeni bir evin dekorasyonuna başlarken ya da dekorasyonunuzu yenilerken işe hangi odadan başlarsınız? Elbette salondan öyle değil mi? Evin görünen yüzü olan salonlar ev dekorasyonunda da en önemli yere sahiptir. Salon dekorasyonunuzun hem siz hem de konuklarınız için şık, konforlu, kullanışlı ve stil sahibi olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı detaylar olacak. Salon dekorasyonunda altın kural doğru mobilya ve aksesuar seçimi ve dengeli bir yerleşimdir. Eğer salonunuzun mimari özelliklerine uygun olmayan mobilyalar alırsanız hem yerleştirmekte zorlanırsınız hem de ortaya düzensiz ve yorucu bir dizayn çıkar. Bunun yanı sıra renk uyumuna ve konfor, kalite gibi özelliklere de dikkat etmeniz gerekir. Aksesuar seçimi ise başlı başına bir iştir. Bütün bu ayrıntıları nasıl dikkate alacağınızı bilemiyorsanız size farklı dekorasyon örnekleri incelemenizi tavsiye edebiliriz. Bu sayede salon dekorasyonu hakkında birçok kurtarıcı fikirle tanışabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Türkiye'den 7 büyüleyici salon dekorasyonu tanıtacağız. İlginizi çeken stili ve renkleri bulmanıza yardımcı olabilecek bu tasarımlara mutlaka göz atın. Daha fazla öneri için “Şık bir salon için uygulamanız gereken 8 zekice dekorasyon önerisi” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.

Yumuşak renklerin verdiği huzur

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Salon dekorasyonuna adım attığınızda sizi karşılayacak ilk seçim duvar renkleri olacaktır. Duvar rengi seçerken odanın genişliğini göz önünde bulundurmanız gerekecek. Dar alanlar için koyu renk seçimler pek doğru olmaz. Bununla birlikte çakıl taşı, lila, pudra pembesi, uçuk mavi, açık gri ve beyaz gibi renkleri hemen dekorasyonda kullanabilirsiniz. Özellikle çakıl taşı boyanmış duvarları yumuşak renkli mobilyalarla birleştirerek muhteşem bir uyum yakalayabilirsiniz. Duvar renkleri ile mobilya renklerinin armonik olması salonu daha sıcak gösterirken kontrast renkler daha keskin bir dekorasyon oluşturur. Seçiminizi stilinizin özelliklerine ve zevkinize göre yapabilirsiniz. Stil ve renk dengesi gibi konularda profesyonel bir destek almak isterseniz homify iç mimarlarına danışabilirsiniz.

Beyaz ve modern

valensia corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

valensia corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Beyaz renk bütün salon tiplerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir renktir. Ferahlık ve aydınlık sağladığından ve daha temiz bir görüntü oluşturduğundan çok tercih edilirler. Bunun yanı sıra minimal, modern ve iskandinav gibi stiller beyaz renk olmadan eskiz kalır. Eğer siz de beyaz rengi kullanmak istiyorsanız bu tarz bir köşe takımı salonunuzu mükemmelleştirebilir. Beyaz koltukları antrasit tonları ve mavi tonları ile birleştirirseniz modern, dingin ve canlı bir dekorasyon elde edersiniz.

Gösterişli bir salon

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Salonda aydınlatma çok önemlidir. Bu nedenle salon dekorasyonunu birden fazla ışık kaynağı ile pırıl pırıl yapmanız çok daha güzel sonuçlar verir. Gösterişli bir salon dekorasyonu istiyorsanız büyük bir avize ve şık aplikler kullanabilirsiniz. Modern bir dekorasyonda ise tavan lambasına ek olarak köşelerde lambader ve abajur harika bir dizayn oluşturacaktır. 

Konforlu köşe takımları

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Salon dekorasyonunun önemli adımlarından bir diğeri de yerleşimdir. Eğer kare bir salonunuz varsa koltukları karşılıklı yerleştirip odada bir merkez oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem alanı verimli kullanmış hem de kullanışlı bir ortam yaratmış olursunuz. Dikdörtgen salonlarda ise L şekilli köşe takımları kurtarıcı olabilir. Dairesel merkezli bir salonda yerleşim yaparken mobilyaları kare salona göre yerleştirebilir ve ek olarak ışıklandırmalarla merkez belirleyebilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan köşe takımı hemen her salon tipine uyum sağlayabilir ayrıca son derece kullanışlı ve konforlu bir model. 

Klasik mobilyalar

Conrad Koltuk Takımı Messt Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Messt Mobilya ve Dekorasyon

Conrad Koltuk Takımı

Messt Mobilya ve Dekorasyon
Messt Mobilya ve Dekorasyon
Messt Mobilya ve Dekorasyon

Klasik stil salon dekorasyonunda vazgeçilmezlerden biridir. Geleneksel çizgileri, gösterişli detayları ve ışıl ışıl aksesuarları ile salon dekorasyonu denince akla ilk gelenlerden biridir. Eğer siz de dekorasyonunuzda klasik stili uygulamak istiyorsanız oymalı mobilyalar, işlemeli duvarlar, varaklı koltuklar, taşlı avizeler, desenli parlak kumaşlar ve dikkat çeken aksesuarlar alış veriş listenizde mutlaka bulunmalı.

Antrasit tonlarıyla dingin bir salon

OTURMA ODASI TASARIMLARI Ysk Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Ysk Dekorasyon

OTURMA ODASI TASARIMLARI

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

Daha dingin ve sade bir dekorasyon isteyenler için tavsiye edebileceğimiz en etkili dekorasyon unsuru rahat koltuklar ve nötr renkler olacaktır. Özellikle antrasit tonlarını beyaz renk ve ahşap malzemeler ile birleştirirseniz son derece zevkli tasarımlar elde edebilirsiniz. Böylesine güzel manzaraya sahip bir odanız da varsa başka bir özelliğe ihtiyacınız kalmaz.

Az ve öz

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Minimal stilin yalınlığını sevenler ve kalabalığa tahammül edemeyenler için de bir dekorasyon önerimiz var. iskandinav ve minimal gibi bir stili uyguluyorsanız halı ve perde gibi tekstil ürünlerini aradan çıkarabilirsiniz. Birkaç koltuk ve sehpa ile dekorasyonunuz tamamlanır. Aksesuar seçiminde ise büyük hacimli ve az sayıda obje seçmek en doğrusu olur. Üstelik bu yöntem salonunuzu daha geniş gösterecektir. 

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