Türkiye'deki salonlardan 7 büyüleyici fikir

Yeni bir evin dekorasyonuna başlarken ya da dekorasyonunuzu yenilerken işe hangi odadan başlarsınız? Elbette salondan öyle değil mi? Evin görünen yüzü olan salonlar ev dekorasyonunda da en önemli yere sahiptir. Salon dekorasyonunuzun hem siz hem de konuklarınız için şık, konforlu, kullanışlı ve stil sahibi olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı detaylar olacak. Salon dekorasyonunda altın kural doğru mobilya ve aksesuar seçimi ve dengeli bir yerleşimdir. Eğer salonunuzun mimari özelliklerine uygun olmayan mobilyalar alırsanız hem yerleştirmekte zorlanırsınız hem de ortaya düzensiz ve yorucu bir dizayn çıkar. Bunun yanı sıra renk uyumuna ve konfor, kalite gibi özelliklere de dikkat etmeniz gerekir. Aksesuar seçimi ise başlı başına bir iştir. Bütün bu ayrıntıları nasıl dikkate alacağınızı bilemiyorsanız size farklı dekorasyon örnekleri incelemenizi tavsiye edebiliriz. Bu sayede salon dekorasyonu hakkında birçok kurtarıcı fikirle tanışabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Türkiye'den 7 büyüleyici salon dekorasyonu tanıtacağız. İlginizi çeken stili ve renkleri bulmanıza yardımcı olabilecek bu tasarımlara mutlaka göz atın. Daha fazla öneri için “Şık bir salon için uygulamanız gereken 8 zekice dekorasyon önerisi” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.