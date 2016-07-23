Muazzam bir özelliğe sahip bahçeli ev

Bahçeli bir eve sahip olmak birçoğumuzun hayali. Hele ki bünyesinde halihazırda büyük ağaçlar bulunduran bir arsaya hayalimizdeki evi inşa edebilmek paha biçilemez olmalı. Bu tür bir arsa bulabilmek elbette çok sık rastlanan, kolay bir şey değil. Üstelik inşaat esnasında arsanın tamamı hafriyattan etkilendiği için bitki namına ne varsa, genelde ya ölür ya da perişan hale gelir. Tabi bu konuda son derece dikkatli bir mimarlık ve inşaat firması ile çalışmıyorsanız! Arsaya konduracağınız yapının prefabrike edilmiş olması da bu konuda faydalı.
homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu olan yemyeşil bahçe içindeki bu güzel ev Almaya'da, Köln şehrine elli beş kilometre uzaklıktaki Mechernich kasabasında yer alıyor. Eğimli bir bahçe içine inşa edilmiş olan konuta ön cepheden baktığınızda çağdaş çizgilere sahip sıradan bir ev görebilirsiniz ancak bu evin son derece sıra dışı bir özelliği var. Mimarlık firması Danke Architecten tarafında tasarlanan bu yapının adı
Livingtube; bunu konutun özelliği ile ilgili bir ipucu olarak kabul edebiliriz.
Konut yüz on altı metrekarelik prefabrik bir yapı, yani modüler olarak önceden imal edilmiş ve daha sonra altyapı çalışması gerçekleştirilmiş arsa üzerine oturtulmuş. Prefabrik yapılar konut sahiplerinin istekleri doğrultusunda tasarlanabiliyor. Konutu tasarlayan mimar ve mühendisler içinde oturacak kişiler ile yaptıkları görüşmeler sonrasında konuta son şeklini veriyor ve böylece konut, sahibinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak ve beğenisine de uyacak şekilde oluyor.
Konutun ön cephesi keskin çizgilere sahip, çağdaş mimarinin tipik örneklerinden gibi görünüyor. Brüt beton dış yüzeyler üzerine sade bir desen işlenmiş, garaj kapısında ise sıcak bir malzeme olan ahşap kullanılarak betonun soğuk yapısı kırılmış. Otoparkın önünde cepheyle uyumlu olacak şekilde brüt beton bir bank bulunuyor. Giriş kapısı kırmızı renkte ve yan tarafı komple cam. Yapının en güzel kısımlardan biri ise yemyeşil bahçesi.
Konutun esas enteresan kısmı ise işte burada ortaya çıkıyor! Eğimli bahçe üzerinde adeta hava gibi duran, bir cephesi komple camdan yapılmış tüp şeklinde bir oda… Eve adını veren özellik. Evin oturma odası olarak işlev gören bir bölümünü alıp bahçenin derinliklerine doğru taşıyan tüp şekilindeki bu oda arka tarafından çelik taşıyıcılar ile desteklenmiş, böylece herhangi bir kolona ihtiyaç duymadan havada duruyor.
İç duvarlar ve tavan tıpku dış cephe gibi brüt beton olarak bırakılmış ancak bu sefer dış kısımlarda tanık olduğumuz süslemelere de yer verilmemiş; yalnızca kalıpların düz çizgileri var. Zemin brüt beton ile eb çok kullanılan malzeme olan ahşaptan. Ahşap parke betonun soğukluğunu kırmak ve mekana sıcak ve davetkar bir hava katmak için bire bir.
Dekorasyon son derece sade, gri ve beyaz tonlarında modern mobilyalar ile yapılmış. Mobilyaların tamamı manzaranın en iyi olduğu tarafta toplanmış, karşı duvarın önünde ise doğal formuyla bir ağaç kütüğü duruyor. Yine çaprıcı bir kontrast…
Tübün iç kısımlarına doğru gittiğimizde zemin üzerine oturan kısmına varıyoruz. Bu kısımda mutfak ve yemek odası bulunuyor. Oturma odası ile bu kısımları mekanın orta yerinde bulunan sade ve şık bir şömine ayırmış. Yemek odası konutun yan cephesine bakıyor ve bu cephe boydan boya olan sürgülü cam kapılar ile verandaya açılıyor. Bu kısımdaki dekorasyonda da tıpkı oturma odasında da olduğu üzere beyaz ve giri tonları ve doğal ahşap unsurlar tercih edilmiş.
Yemek odasının önünde yer alan veranda son derece sade ve mütevazi. Zeminler ahşap, gölgelendirme ise kırmızı renkte üçgen bir brabda ile sağlanmış. Gölgelendirme sistemleriyle ilgili, ’Yazın tadını çıkarmak için 10 muhteşem gölgeleme sistemi’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu yazımızda fotoğraftaki örnek de dahil olacak şekilde, birçok farklı modeli inceledik.