Muazzam bir özelliğe sahip bahçeli ev

Bahçeli bir eve sahip olmak birçoğumuzun hayali. Hele ki bünyesinde halihazırda büyük ağaçlar bulunduran bir arsaya hayalimizdeki evi inşa edebilmek paha biçilemez olmalı. Bu tür bir arsa bulabilmek elbette çok sık rastlanan, kolay bir şey değil. Üstelik inşaat esnasında arsanın tamamı hafriyattan etkilendiği için bitki namına ne varsa, genelde ya ölür ya da perişan hale gelir. Tabi bu konuda son derece dikkatli bir mimarlık ve inşaat firması ile çalışmıyorsanız! Arsaya konduracağınız yapının prefabrike edilmiş olması da bu konuda faydalı.

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu olan yemyeşil bahçe içindeki bu güzel ev Almaya'da, Köln şehrine elli beş kilometre uzaklıktaki Mechernich kasabasında yer alıyor. Eğimli bir bahçe içine inşa edilmiş olan konuta ön cepheden baktığınızda çağdaş çizgilere sahip sıradan bir ev görebilirsiniz ancak bu evin son derece sıra dışı bir özelliği var. Mimarlık firması Danke Architecten tarafında tasarlanan bu yapının adı Livingtube ; bunu konutun özelliği ile ilgili bir ipucu olarak kabul edebiliriz.

Konut yüz on altı metrekarelik prefabrik bir yapı, yani modüler olarak önceden imal edilmiş ve daha sonra altyapı çalışması gerçekleştirilmiş arsa üzerine oturtulmuş. Prefabrik yapılar konut sahiplerinin istekleri doğrultusunda tasarlanabiliyor. Konutu tasarlayan mimar ve mühendisler içinde oturacak kişiler ile yaptıkları görüşmeler sonrasında konuta son şeklini veriyor ve böylece konut, sahibinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak ve beğenisine de uyacak şekilde oluyor.