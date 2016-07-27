Bu evlerde yaşamayı kim istemez ?

İnsanların barınak olarak kullandıkları evler, genel olarak ihtiyaçlarımızı karşılayan ve günlük yaşamımızda iş dışında zamanımızı geçirdiğimiz alanlardır. Yaşamımızın çoğunu geçirdiğimiz alanlar lan evlerin başlıca görevleri; insanların temel ihtiyaçları karşılamak durumundadır. İnsani ihtiyaçların yanında ekstra ihtiyaçları karşılayan evler insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine, uzun yıllar sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunur. Aksi durumdaki evler insan ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamadıkları için sürekli bir yenileme ve tadilat çalışması içinde geçen ömürlere sebep olur. Bu nedenle insanların hayallerini süsleyen,rüya gibi dekorasyonlara ve tasarımlara sahip evler tercih etmeli veya inşa edilirken tasarımını zevkimize göre özel bir şekilde yaptırmalıyız. Homify bu gün insanların yaşamayı hayal ettikleri rüya gibi evleri bir araya getirerek herkesin yaşamak istediği özel evleri incelememizi sağlıyor. Bu ev örneklerini ve işlevselliklerini birlikte inceleyelim.
Her açıdan rüya gibi bir ev örneği olan bu ev; yeşil alanı, dış cephe mimarisi, estetik çizgilerle donatılmış verandası, çatısı, renk seçimleri, basamak şeklinde yapılmış avlusu ve pencereleri ile bir insanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayacak tüm donelere sahip. Bu ev, mimarisinin güzelliği, tek katlı olarak geniş bir arazi üzerine kurulmuş olması ve görselliği ile insanın içini okşuyor.
Eğer doğal bir yaşam arzuluyorsanız resimde yer alan kütüklerden yapılmış, aynı zamanda doğallık içerisinde tüm ihtiyaçları karşılayacak bir tasarım yapılarak evin kusursuz bir ev olması sağlanmış. Koyu ahşap renklerinin görselliği, çocuk oyun alanı, yeşim çimlerden oluşan bahçesi ve çatı katında yer alan çok sayıda odası ile ev sakinlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren bu ev insanın uzun yıllar genç kalmasını sağlıyor.
Günümüzde artık müstakil ev kavramının yerini villa tarzı evler almış ve resimdeki gibi havuzlu ve görselliği ön planda olan evler hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Bu evler; havuza sahip olması, teras keyfi yaşatması, yeşil bahçesi ve çim alanı ile doğal bir yaşam sunması nedeniyle her bireyin yaşamak istediği evler sınıfına dahil oluyor.
Şehir merkezinin kalabalık insanlarla dolu olması, şehrin gürültülü bir alan haline gelmesi ve şehirde doğaya ait alanların tamamen yok olması nedeniyle insanlar kendilerini kırsal alanlara atmak mecburiyetinde hissetmektedirler. Bu nedenle resimde gördüğünüz ev modeli insanların daha doğal bir yaşam sürmeleri ve ait oldukları doğa ile barışmaları için bir şans olarak karşımızda duruyor. Doğanın kalbinde inşa edilmiş olan bu ev sağlıklı ve huzurlu bir yaşam vadediyor.
Bir insanın hayal edebileceği bir evin sınırları deniz manzarası, geniş bir bahçe ve havuza sahip olmasıdır. Bu örnek evimiz tüm özellikleri taşıyan ve insanların yalamak istedikleri evlerin tüm özelliklerine sahip olması ile insanlara çok uzun ve yavaş yaşlanacakları bir hayatı sunuyor. Deniz havası, yeşil bahçesi ve doğal havası ile mutlaka yaşamanız gereken bir ev.
Çocukluğumuzdan hatırladığımız bahçeli evlerin büyük ağaçları bizim oyun alanlarımız haline gelmişti. Günümüzde ağaç kavramına çok uzak bakan çocuklarımız için daha doğal bir büyümeleri adına büyük ağaçları olan bir bahçe ve yüzme havuzuna sahip olan bir ev tercih etmek gereklidir. Örnek resimde yer alan bu ev çocuklarımızın doğal bir şekilde büyümeleri ve ağaca, yeşile uzak kalmamaları adına bir şans olarak karşımızda duruyor.