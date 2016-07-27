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Bu evlerde yaşamayı kim istemez ?

ümit atdağ ümit atdağ
homify İskandinav Evler
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İnsanların barınak olarak kullandıkları evler, genel olarak ihtiyaçlarımızı karşılayan ve günlük yaşamımızda iş dışında zamanımızı geçirdiğimiz alanlardır.  Yaşamımızın çoğunu geçirdiğimiz alanlar lan evlerin başlıca görevleri; insanların temel ihtiyaçları karşılamak durumundadır. İnsani ihtiyaçların yanında ekstra ihtiyaçları karşılayan evler insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine, uzun yıllar sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunur. Aksi durumdaki evler insan ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamadıkları için   sürekli bir yenileme ve tadilat çalışması içinde geçen ömürlere sebep olur. Bu nedenle insanların hayallerini süsleyen,rüya gibi dekorasyonlara ve tasarımlara sahip evler tercih etmeli veya inşa edilirken tasarımını zevkimize göre özel bir şekilde yaptırmalıyız. Homify bu gün insanların yaşamayı hayal ettikleri rüya gibi evleri bir araya getirerek herkesin yaşamak istediği özel evleri incelememizi sağlıyor. Bu ev örneklerini ve işlevselliklerini birlikte inceleyelim.

Rüya gibi bir ev

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Her açıdan rüya gibi bir ev örneği olan bu ev; yeşil alanı, dış cephe mimarisi, estetik çizgilerle donatılmış verandası, çatısı, renk seçimleri, basamak şeklinde yapılmış avlusu ve pencereleri ile bir insanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayacak tüm donelere sahip. Bu ev, mimarisinin güzelliği, tek katlı olarak geniş bir arazi üzerine kurulmuş olması ve  görselliği ile insanın içini okşuyor.

Doğal kütük evler

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Eğer doğal bir yaşam arzuluyorsanız resimde yer alan kütüklerden yapılmış, aynı zamanda doğallık içerisinde tüm ihtiyaçları karşılayacak bir tasarım yapılarak evin kusursuz bir ev olması sağlanmış. Koyu ahşap renklerinin görselliği, çocuk oyun alanı, yeşim çimlerden oluşan bahçesi ve çatı katında yer alan çok sayıda odası ile ev sakinlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren bu ev insanın uzun yıllar genç kalmasını sağlıyor.

Villa tarzı evler

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Günümüzde artık müstakil ev kavramının yerini villa tarzı evler almış ve resimdeki gibi havuzlu ve görselliği ön planda olan evler hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Bu evler; havuza sahip olması, teras keyfi yaşatması, yeşil bahçesi ve çim alanı ile doğal bir yaşam sunması nedeniyle her bireyin yaşamak istediği evler sınıfına dahil oluyor.

Doğanın kalbi evler

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Şehir merkezinin kalabalık insanlarla dolu olması, şehrin gürültülü bir alan haline gelmesi  ve şehirde doğaya ait alanların tamamen yok olması nedeniyle insanlar kendilerini kırsal alanlara atmak mecburiyetinde hissetmektedirler. Bu nedenle resimde gördüğünüz ev  modeli insanların daha doğal bir yaşam sürmeleri ve ait oldukları doğa ile barışmaları için bir şans olarak karşımızda duruyor. Doğanın kalbinde inşa edilmiş olan bu ev sağlıklı ve huzurlu bir yaşam vadediyor.

Manzaralı evler

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Bir insanın hayal edebileceği bir evin sınırları deniz manzarası, geniş bir bahçe ve  havuza sahip olmasıdır. Bu örnek evimiz tüm özellikleri taşıyan ve insanların yalamak istedikleri evlerin tüm özelliklerine sahip olması ile insanlara çok uzun ve yavaş yaşlanacakları bir hayatı sunuyor. Deniz havası, yeşil bahçesi ve doğal havası ile mutlaka yaşamanız gereken bir ev.

Ağaç ve havuzlu evler

KB Evi, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Evler
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KB Evi

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Çocukluğumuzdan hatırladığımız bahçeli evlerin büyük ağaçları bizim oyun alanlarımız haline gelmişti. Günümüzde ağaç kavramına çok uzak bakan çocuklarımız için daha doğal bir büyümeleri adına büyük ağaçları olan bir bahçe ve yüzme havuzuna sahip olan bir ev tercih etmek gereklidir. Örnek resimde yer alan bu ev çocuklarımızın doğal bir şekilde büyümeleri ve ağaca, yeşile uzak kalmamaları adına bir şans olarak karşımızda duruyor.

MUhteşem tasarımlar

Residência Contemporânea, Studio² Studio² Modern Evler
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

Evinizin tasarımı yapılırken dikkatli seçimler yapmalı ve resimdeki gibi araba garajı , yeşil geniş bahçesi, havuzu olan evler tercih etmelisiniz. Bu şekilde hem sizin hem de çocuklarınızın beton hapishaneler yerine doğal alanlarda yaşamasını sağlamış olursunuz.

Ordu'da içinizi ferahlatacak bir ev projesi

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Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

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Yatak Odası

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