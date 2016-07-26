Basit ve fantastik bir ev dekorasyonu

Fantastik ev dekorasyonlarına örnek olarak bu gün Hollanda'da yer alan bir evi ziyaret ediyoruz. Homify farkı ile gezeceğimiz bu ev Hasa Architecten tarafından hayata geçirilmiş bir projedir. Profesyonel bir çalışma ile yetenekli mimarların ve mühendislerin uyumlu bir çalışma sonrasında basit ancak fantastik bir ev ortaya çıkarılmış. Çağdaş çizgilere sahip olan ve çevresi ile sorunsuz bir entegasyonu sonucu benzersiz ve eşsiz bir görselliğe sahip bu ev ortaya çıkarılmış. Doğal çevresi, fantastik ve çağdaş çizgileri, basit tasarımı ve fantastik teması ile bu evi yakından inceleyelim.