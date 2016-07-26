Basit ve fantastik bir ev dekorasyonu

Fantastik ev dekorasyonlarına örnek olarak bu gün Hollanda'da yer alan bir evi ziyaret ediyoruz. Homify farkı ile gezeceğimiz bu ev Hasa Architecten tarafından hayata geçirilmiş bir projedir. Profesyonel bir çalışma ile yetenekli mimarların ve mühendislerin uyumlu bir çalışma sonrasında basit ancak fantastik bir ev ortaya çıkarılmış. Çağdaş çizgilere sahip olan ve çevresi ile sorunsuz bir entegasyonu sonucu benzersiz ve eşsiz bir görselliğe sahip bu ev ortaya çıkarılmış. Doğal çevresi, fantastik ve çağdaş çizgileri, basit tasarımı ve fantastik teması ile bu evi yakından inceleyelim.
Geniş bir arazi üzerine kurulu olan ve küp hacmine sahip bir tasarıma sahip olan bu ev modern dokusu, fantastik bileşenleri, basit formu ile insanı etkiliyor. Dengeli bir mimariye sahip olan ve mimari kompozisyonu gri taş kaplamaları cam panelleri ve çevreye uyumlu tasarımı sayesinde çevre entegrasyonu tam olarak sağlanmış. Geniş yeşil bahçesi ve gri kaplamaları koyu ve açık renklerin uyumunu ortaya koyarak bir evin ne kadar uyumlu olabileceğini ortaya koymuş.
Evin ön tarafı yeşil alana daha fazla hakim olması için tamamen cam paneller ile tasarlanmış ve ön cephe evin en can alıcı cephesi olmuş. Evin ön tarafında yer alan havuz ve küçük bahçe ile birlikte yeşil bahçe hem evin görselliğini artırmış hem de evin alt katının manzaraya hakim bir alan olması sağlanmış. Basit bir gölet oluşturularak evin daha fantastik olmasına katkı sağlanmış.
Evin alt katına girdiğinizde başlı başına muhteşem bir sadelik ile karşılaşıyorsunuz. Sade bir dekorasyon ile siyah renkli oturma grubu tercih edilerek beyaz ve açık tonlardaki alt kat salonu manzaraya hakim ve kusursuz bir sadelikte dekore edilmiş. Özellikle yemyeşil bahçe manzarasına bakan alan oturma odası olarak dekore edilerek salonun hem sade hem de manzaralı bir oturma odası olması sağlanmış.
Evin alt katı yaşam alanları olarak dekore edilmiş ve yemek odası da açık bir mutfak ve açık salon ile birlikte manzara karşısında dekore edilmiş. Yemek odası tasarımında da sadelik ve minimalist düşünce doğrultusunda yapılan dekorasyon sonucunda ortaya resimdeki sade ve şık yemek odası çıkarılmış. Yemek odasının beyaz masa takımı ile tamamlanması, cam panellerin önünde manzaraya karşı keyifli bir yemek yeme ve ailenin bir arada huzurlu zaman geçirmesi için ideal bir alan olması sağlanmış.
evin banyo bölümü de evin bahçe manzarasına bakan bölümünde tamamen saydam bir banyo olacak şekilde hayata geçirilmiş. Banyo tasarımı diğer alanlarda olduğu gibi tamamen sade bir düşünce doğrultusunda yapılmış ve bir küvet, bir lavabo ile banyo dekorasyonu tamamlanmış. Açık tonların bir arada kullanıldığı ve cam pencerenin geniş yapılması ile doğal gün ışığı beraberinde bahçe manzarasının içerisinde olduğu bir banyo ortaya çıkarılmış. Ayrıca estetik bir aydınlatma ile banyo dekorasyonu tamamlanmış.