Bu evler başka hiçbir şeye benzemiyor…

Son olarak ise bir renovasyon örneği getirdik. Mimarlar Tagarro Alvaro and Rodrigo de Miguel Martinez tarafından gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada evin eski yapısal özellikleri ve kusurları saklanmak yerine ön plana çıkarılmış ve estetik arayışı kusurda yapılmış. Konutun sahibi, ona ailesinden kalmış olan bu konutta böylelikle hatıralarına sahip çıkabileceğini düşünmüş. Eski konutun inşasında taş, tuğla ve ahşap kullanılmış. Renovasyonda ise binayı sağlamlaştırmak için demir çerçeveler ve bol miktarda cam eklenmiş. Bir cephesi olduğu gibi yıkılan binaya boydan boya cam uygulaması yapılmış ancak yan duvarların fazlalıkları traşlandan bırakılmış. Sıva kaplı taş duvarın eski ve kusurlu görüntüsü ile camın mükemmelliği muhteşem bir tezat oluşturmuş. Bu enteresan proje ile ilgili daha fazla detay için ’Sıradışı ve cesur bir renovasyon’ çalışması başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.