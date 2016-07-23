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Bu evler başka hiçbir şeye benzemiyor…

Özlem K. Özlem K.
Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Modern Evler
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homify 360 sayfamızın bugünkü konukları sıradışı mimarileri ile öne çıkan müstakil evler. Alışılagelmişin dışında yapıları ve ilginç görünümleri ile bazı okuyucularımızı oldukça cezbedecek olan bu evler ister geleneksel olsun isterse de modern, klasikleşmiş stillerin dışında ev modelleri görmekten hoşlananlar için bire bir. Bakalım bu evleri beğenecek misiniz?

Asimetrik ev

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Modern Evler
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

’Estetik ve mimarinin buluşması’ başlıklı yazımızda gezip detaylı olarak incelediğimiz bu ev üzerinde bulunduğu arsanın iki farklı kotta olması nedeniyle her açıdan farklı bir görünüme sahip. Bizim ilgimize çeken kısım ise üst kottaki bi asitmetrik kısım. Detaylı bilgiler için linke tıklamayı unutmayın.

Livingtube

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten Modern Pencere & Kapılar
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

Livingtube isimli bu eve ön cephesinden baktığımızda sade, şık ancak son derece sıradan görünen bir yapı görüyoruz. Bahçeye bakan arka cepheye geçtiğimizde ise bizi bir sürpriz bekliyor: Bahçeye doğru uzanan, bir cephesi tamamen cam ile kaplı muazzam bir mekan! Detaylı bilgiler ’Muazzam bir özelliğe sahip bahçeli ev’ başlıklı yazımızda.

Beton ve cam

Beach Hampton homify Modern Evler
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

Gerek dış cephesi ve mimarisi gerekse de materyalleri ve iç mekanı ile bilinen bütün kalıpların dışına çıkan bu enteresan yapının betonarme olan kütlesi camekanlarla hafifletilmiş ve ortaya muhteşem bir kontrast çıkmış. Konutun diğer açılardan fotoğraflarını görmek için buraya bakabilirsiniz.

Şekil ve düzey

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Evin alt katına ve üst katına birbirinden o kadar farklı ki, sanki iki değişik eve bakıyor gibiyiz. İki kat arasındaki hacimsel farkın yanı sıra dış cepheler de tamamen farklı malzemeler ile kaplanmış. Orta Karadeniz yaylalarında da sıkça görüldüğü üzere, alt kat doğal taş, üst kat ise tamamen ahşap. Detaylı bilgi için ’Sürprizli, sıcak ve göz alıcı bir ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Minik ev (Tiny House)

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Fotoğrafta Tiny Houses olarak bilinen ve 55 m2'den küçük olan konsept evlerden birini görüyoruz. 20 m2'lik bir alana sahip olan ve tekerlekler üzerinde yer alan bu ev boyutuna rağmen tam donanımlı bir yapıya sahip. Dekorasyonu, yerleşimi, fonksiyonel tasarımı ile konforlu bir yaşam için her türlü özelliğe sahip olan bu mini ev, mobil yaşam alanı olarak kullanılıyor. Bu minik evle ilgili detaylı bilgi ise ’Tekerlekler üzerinde küçük ama güçlü bir ev’ başlıklı yazımızda.

Turuncu cepheli ahşap ev

Casa2020, MapOut MapOut Modern Bahçe
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Küçük bir iç hacimde ferah ve kullanışlı bir ortam yaratma hedefiyle yola çıkılan bu proje ise ahşabın bütün imkânlarından başarıyla yararlanmış ve ortaya her yönüyle dört dörtlük bir ev çıkmış. Yalnızca 50 m2 olmasına rağmen içinde yaşayanlara gayet yeterli ve eksiksiz bir alan sunabilen bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz? O halde sizi ’Küçük ama eksiksiz bir ahşap ev’ başlıklı yazımıza alalım.

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Dikdörtgen parçalar

Gutters and Downspouts : House in Gyopyeong-Ri, studio origin studio origin Modern Evler
studio origin

studio origin
studio origin
studio origin

Üç ayrı parçanın birleştirilmesiyele oluşmuş gibi görünen bu geometrik ev oldukça aykırı bir tasarıma sahip. Muhteşem bir doğa içerisinde yer alan bu çılgın mimari örneği daha yakından incelemek için ’Geometrik çizgilere sahip olağanüstü güzellikte bir doğa evi’ başlıklı yazmıza göz atabilirsiniz.

Çılgın bir renovasyon çalışması

Reforma Vivienda Unifamiliar, Tagarro-De Miguel Arquitectos Tagarro-De Miguel Arquitectos Modern Evler
Tagarro-De Miguel Arquitectos

Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos

Son olarak ise bir renovasyon örneği getirdik. Mimarlar Tagarro Alvaro and Rodrigo de Miguel Martinez tarafından gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada evin eski yapısal özellikleri ve kusurları saklanmak yerine ön plana çıkarılmış ve estetik arayışı kusurda yapılmış. Konutun sahibi, ona ailesinden kalmış olan bu konutta böylelikle hatıralarına sahip çıkabileceğini düşünmüş. Eski konutun inşasında taş, tuğla ve ahşap kullanılmış. Renovasyonda ise binayı sağlamlaştırmak için demir çerçeveler ve bol miktarda cam eklenmiş. Bir cephesi olduğu gibi yıkılan binaya boydan boya cam uygulaması yapılmış ancak yan duvarların fazlalıkları traşlandan bırakılmış. Sıva kaplı taş duvarın eski ve kusurlu görüntüsü ile camın mükemmelliği muhteşem bir tezat oluşturmuş. Bu enteresan proje ile ilgili daha fazla detay için ’Sıradışı ve cesur bir renovasyon’ çalışması başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Bir masaldan çıkmışcasına...
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