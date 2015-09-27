Şık ve estetik orta sehpa modelleri

Evlerimiz, yalnızca barınma ihtiyacımı karşılayan alanlar değildir. Aksine, bir ev bir insanın neredeyse bütün ihtiyaçlarına cevap verir. Fiziksel ihtiyaçların yanı sıra, doğru biçimde dekore edilmiş bir ev, size hissetmek istediğiniz huzuru fazlası ile sağlayacaktır. Fakat bu huzuru ve mutluluğu elde etmenin tek yolu, bahsi geçen evi en doğru biçimde dekore etmekten geçer.
Neredeyse herkesin ev dekorasyonu konusunda söyleyecektir birkaç sözü vardır. Aslında bu genellemenin en büyük sebebi, yine neredeyse herkesin kendini, evinde nasıl hissetmek istediğine dair fikri olmasıdır. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, neredeyse herkes evde huzuru ve mutluluğu hissetmek ister ve herkesin bu iki duyguyu elde ediş biçimi birbirinden farklıdır. Kimi açık renklere dalıp gitmekten hoşlanırken kimi de şık mobilyaların oluşturduğu kombinlerle bir arada bulunmaktan hoşlanır. Neden hoşlanırsanız hoşlanın, fakat ortadaki tek gerçek şudur ki; mutlu ve huzurlu bir hayatın en kestirme yollarından biri de iyi biçimde dekore edilmiş bir evden geçmektedir.
Konu ev dekorasyonu olunca, en çok çaba sarf edilen mekanların başında hiç şüphesiz oturma odaları gelir. Gerek geçirdiğiniz vaktin büyük bölümünün bu mekanda geçmesi ve gerekse fazlaca bulunulan bir alan olmasından dolayı, oturma odaları, dekorasyon konusunda önemli bir alana sahiptirler. Fakat oturma odasını da doğru biçimde dekore etmenin kritik yolları vardır. Bu yollardan ilki, oturma odanızda uygulayacağınız dekorasyon tarzını, kişiliğinize ve yaşam şeklinize uygun biçimde dekore etmeniz gerektiğidir. Aslında bu kural yalnızca oturma odasıyla sınırlı kalmayıp, dekore edilecek neredeyse her mekan için geçerlidir. Bununla birlikte, oturma odanızda uygulayacağınız dekorasyona zevklerinizi ve ilgi alanlarınızı da katabilirsiniz. Bu cümleyi açmak gerekirse, size ilgi alanlarınızı hatırlatan birkaç küçük işaret oturma odanıza duyduğunuz sahiplik hissini arttırabilir. Örnek vermek gerekirse, denizi ve denizde bulunmayı seven bir okurumuzun oturma odasında, orta sehpanın üzerinde çapa şeklinde bir aksesuar bulundurması, hem okurumuzun oturma odasını daha çok sahiplenmesini hem de ortamın oldukça göz alıcı bir görüntü kazanmasını sağlar.
Bu şekilde yazımızın asıl konusuna gelmiş olduk; orta sehpa modelleri… Peki orta sehpası nedir ? Aslında adından da anlaşılabileceği gibi, özellikle oturma odası ve salon gibi alanlarda sıkça kullanılan ve yine genellikle mekanın orta kısmında bulunan sehpalardır. Birçok farklı amaç için kullanılabilecek orta sehpalar, hem işlevsel hem de estetik amaca sahip olabilirler. Aslında orta sehpaların da bir nevi mobilya olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat bunun yanında, gerek sahip olduğu farklı model ve tarzlarla ve gerek birçok amaç için kullanılmasıyla, hem estetik hem de fonksiyonel bir tarafa sahip oldukları söylenebilir.
Peki orta sehpa seçerken nelere dikkat etmek gerekir ? Aslında orta sehpa seçerken dikkat etmeniz gereken birçok farklı husus olsa da, ilk olarak alacağınız orta sehpanın dekorasyonunuza uyum sağlayacağından emin olun. Örnek vermek gerekirse, klasik zevke göre dekore edilmiş bir oturma odasına, camdan ve metalden yapılmış bir orta sehpa pek de uymayabilir. Ya da tam tersi olarak, modern tarzın hakim olduğu bir oturma odasında masif ahşaptan imal edilmiş bir orta sehpa eğreti durabilir. İşte bu sebepten ötürü, orta sehpa seçerken mevcut tasarıma uymasına dikkat edin.
Bir diğer önemli konu da hiç şüphesiz boyut. Oturma odaları zaten doğaları gibi boş alanın ve hacmin oldukça önemli olduğu mekanlar. Bu yüzden orta sehpa seçerken boş alanın tamamını kapatmayacak modellere yönelebilirsiniz. Ya da açılır kapanır modeller de sizi bu yönden tatmin edebilir. Daha fazla örnek için oturma odası kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.
Modern tarz denilince akıllara genellikle iki ana malzeme gelir; cam ve metal. Farklı mekanlarda bu malzeme sayısı artabileceği gibi bazen yalnızca metalden imal edilmiş modellerle de karşılaşabilirsiniz. Fakat bu örnekte camın ahşapla kombinlenmesine şahit oluyoruz. Bu sayede cam gibi modern bir malzemenin geleneksellikle güzelce harmanlanmasını görebilirsiniz. Hebart Mimarlık'a ait olan bu tasarım, orta masa tercihi yapacak okurlarımıza bir yol gösterici olabilir.
Beyaz farklı kültürlerde birçok anlama gelse de, genellikle saflığı ve asaleti çağrıştırır. İşte bu sebepten ötürü, çoğu dekorasyonda, uygulanan tarzdan bağımsız olarak, beyaz renge yer verilmeye çalışılır. Üstelik bu örnekten de görebileceğiniz üzere, bu çaba çoğunlukla başarıya ulaşır. Bu örneğimizde, orta sehpanın sahip olduğu homojen beyaz rengin koltuktaki siyah tonlarla oluşturduğu tezatı siz de görebilirsiniz. Oturma odasına canlılık katmak isteyenler için güzel bir alternatif olabilir.
Dekorasyondaa ve mobilya tasarımda ahşap kullanımı özellikle son dönemde inanılmayacak düzeyde bir artış yaşadı. Fakat yine de ahşabın dekorasyona girişi çok eskiye dayanmakta. Bu sebepten ötürü ahşap ve mobilya kültürü yan yana geldiğinde, yüzlerce yıllık bir gelenekten bahsedilebilir. Bu örnekte ise, orta sehpanın sahip olduğu ahşap yüzeyin, alt kısımdaki parçalarla desteklendiğini söyleyebiliriz. Özellikle klasik oturma odaları için güzel bir tercih olabilme özelliği taşıdığını söylemek pek de yanlış olmaz.
Yazımızın başından beri orta sehpaların estetik yönünden dem vurduk. Aslında orta sehpalar, sehpa olmanın doğası gereği işlevsel bir yöne de sahiptirler. Hem de özellikle oturma odası gibi işlek bir alanda kullanıldıkları için, bu fonksiyonel yanları onları çok kullanışlı hale getirir. Bu örnekte ise, oturma odasındaki aksesuarlara ev sahipliği yapan bir orta sehpa görebilirsiniz.
Cam yüzeye sahip olan orta sehpalar sıkça rastlanan modellerdir. Fakat sık sık tercih edilen modellerin şık olmadığı fikrine kapılmanız bu durumda hata olacaktır. Aksine kimi zaman genel çizgiyi takip etmek faydalı olabilir. İşte bu sebepten ötürü, bu örnektekine benzer cam yüzeye sahip bir orta sehpa, oturma odanız için güzel bir tercih olabilir.
Orta sehpa seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da bu orta sehpanın yüksekliğidir. Aslında bu konuda hem koltuklarınıza hem de sandalyelerinize bağlı olmakla birlikte, bu konuya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü koltuklarınızdan ve sandalyelerinizden alçakta bulunan bir orta sehpa pek de kullanışlı olmayabilir. Bu örnekte ise bahsettiğimiz dengenin nasıl da ustaca ayarlandığını görebilirsiniz.
Düz çizgiler oldukça sık kullanılsa da kimi zaman karşınıza bu örnekteki gibi dairesel çizgilere sahip olan modeller çıkabilir. Genel çizginin dışına çıkmayı arzu eden okurlarımız için oldukça güzel bir alternatif olma özelliği taşıdıklarını söylemek pek de hata olmaz. Ayrıca sivri köşeli orta sehpa modellerinin aksine, oldukça pratik olduklarını da söylemeliyiz.
Klasik tarz, hala oldukça fazla sayıda taraftara sahip olan bir akımdır. Üstelik oturma odası gibi kapalı ve mobilyaların büyük söz sahibi olduğu bir mekanda bu kadar çok taraftarı olmasına şaşırmamak gerekir. Üstelik bu örnekteki gibi başarılı biçimde uygulandığında, bu durum oldukça normal karşılanır. Bu örnekteki orta sehpanın özellikle bacaklarının oldukça şık bir görünüme sahip olduğunu söylemek hata olmayacaktır.
Cam ve metal, özellikle modern tarzın hakim olduğu tasarımlarda büyük söz sahibi olan materyallerdir. Bunun yanında kolayca şekil alabilirler. İşte bu sebepten ötürü, oturma odanıza koymak istediğiniz orta sehpa için güzel bir alternatif olabilirler. Bu örnekteki orta sehpadan da anlaşılabileceği üzere, sahip oldukları saydam yapıları sayesinde de göz alıcı hale gelebilirler. Bu örnekte dikkat çekici olan bir diğer nokta ise, siyah metalin odanın genelinde hakim olan beyazla oluşturduğu tezattır.
Kimi zaman da karşınıza bu örnektekine benzer, tanımlanamayan şekillere sahip olan modeller de çıkabilir. Özellikle oturma odasına canlı ve sıra dışı görüntüler oluşturmak isteyenler için oldukça hoş alternatif olabilirler. Bunun yanında oturma odanıza ilginç görüntüler katabilirler. Bu örnekteki modelin de oldukça farklı bir şekle ve görüntüye sahip olduğunu siz kendiniz de görebilirsiniz.