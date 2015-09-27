Şık ve estetik orta sehpa modelleri

Evlerimiz, yalnızca barınma ihtiyacımı karşılayan alanlar değildir. Aksine, bir ev bir insanın neredeyse bütün ihtiyaçlarına cevap verir. Fiziksel ihtiyaçların yanı sıra, doğru biçimde dekore edilmiş bir ev, size hissetmek istediğiniz huzuru fazlası ile sağlayacaktır. Fakat bu huzuru ve mutluluğu elde etmenin tek yolu, bahsi geçen evi en doğru biçimde dekore etmekten geçer.

Neredeyse herkesin ev dekorasyonu konusunda söyleyecektir birkaç sözü vardır. Aslında bu genellemenin en büyük sebebi, yine neredeyse herkesin kendini, evinde nasıl hissetmek istediğine dair fikri olmasıdır. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, neredeyse herkes evde huzuru ve mutluluğu hissetmek ister ve herkesin bu iki duyguyu elde ediş biçimi birbirinden farklıdır. Kimi açık renklere dalıp gitmekten hoşlanırken kimi de şık mobilyaların oluşturduğu kombinlerle bir arada bulunmaktan hoşlanır. Neden hoşlanırsanız hoşlanın, fakat ortadaki tek gerçek şudur ki; mutlu ve huzurlu bir hayatın en kestirme yollarından biri de iyi biçimde dekore edilmiş bir evden geçmektedir.

Konu ev dekorasyonu olunca, en çok çaba sarf edilen mekanların başında hiç şüphesiz oturma odaları gelir. Gerek geçirdiğiniz vaktin büyük bölümünün bu mekanda geçmesi ve gerekse fazlaca bulunulan bir alan olmasından dolayı, oturma odaları, dekorasyon konusunda önemli bir alana sahiptirler. Fakat oturma odasını da doğru biçimde dekore etmenin kritik yolları vardır. Bu yollardan ilki, oturma odanızda uygulayacağınız dekorasyon tarzını, kişiliğinize ve yaşam şeklinize uygun biçimde dekore etmeniz gerektiğidir. Aslında bu kural yalnızca oturma odasıyla sınırlı kalmayıp, dekore edilecek neredeyse her mekan için geçerlidir. Bununla birlikte, oturma odanızda uygulayacağınız dekorasyona zevklerinizi ve ilgi alanlarınızı da katabilirsiniz. Bu cümleyi açmak gerekirse, size ilgi alanlarınızı hatırlatan birkaç küçük işaret oturma odanıza duyduğunuz sahiplik hissini arttırabilir. Örnek vermek gerekirse, denizi ve denizde bulunmayı seven bir okurumuzun oturma odasında, orta sehpanın üzerinde çapa şeklinde bir aksesuar bulundurması, hem okurumuzun oturma odasını daha çok sahiplenmesini hem de ortamın oldukça göz alıcı bir görüntü kazanmasını sağlar.

Bu şekilde yazımızın asıl konusuna gelmiş olduk; orta sehpa modelleri… Peki orta sehpası nedir ? Aslında adından da anlaşılabileceği gibi, özellikle oturma odası ve salon gibi alanlarda sıkça kullanılan ve yine genellikle mekanın orta kısmında bulunan sehpalardır. Birçok farklı amaç için kullanılabilecek orta sehpalar, hem işlevsel hem de estetik amaca sahip olabilirler. Aslında orta sehpaların da bir nevi mobilya olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat bunun yanında, gerek sahip olduğu farklı model ve tarzlarla ve gerek birçok amaç için kullanılmasıyla, hem estetik hem de fonksiyonel bir tarafa sahip oldukları söylenebilir.

Peki orta sehpa seçerken nelere dikkat etmek gerekir ? Aslında orta sehpa seçerken dikkat etmeniz gereken birçok farklı husus olsa da, ilk olarak alacağınız orta sehpanın dekorasyonunuza uyum sağlayacağından emin olun. Örnek vermek gerekirse, klasik zevke göre dekore edilmiş bir oturma odasına, camdan ve metalden yapılmış bir orta sehpa pek de uymayabilir. Ya da tam tersi olarak, modern tarzın hakim olduğu bir oturma odasında masif ahşaptan imal edilmiş bir orta sehpa eğreti durabilir. İşte bu sebepten ötürü, orta sehpa seçerken mevcut tasarıma uymasına dikkat edin.

Bir diğer önemli konu da hiç şüphesiz boyut. Oturma odaları zaten doğaları gibi boş alanın ve hacmin oldukça önemli olduğu mekanlar. Bu yüzden orta sehpa seçerken boş alanın tamamını kapatmayacak modellere yönelebilirsiniz. Ya da açılır kapanır modeller de sizi bu yönden tatmin edebilir. Daha fazla örnek için oturma odası kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.