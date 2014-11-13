Bir kentsel dönüşüm projesi: Advocate’s Çıkmazı, Edinburgh

Türkiye'de eğrileri daha çok olmak üzere eğrisi doğrusuyla devam eden kentsel dönüşüm konusu her daim tartışmalara açık bir konu. En temele inip gerekli olup olmadığından tutun da, nasıl ve hangi yöntemlerle yapılacağına kadar birçok soru, yalnızca mimar ve tasarımcıları değil şehirlerde yaşayan halkı da yakından ilgilendiriyor. Bugün sizlere İskoçya'nın Edinburgh şehrinde gerçekleştirilmiş olan bir çeşit kentsel dönüşüm projesinden söz edeceğiz.

Edinburgh gibi tarihi binalarla dolu bir şehirde, koruma altında bulunan dokuz binanın olduğu bir bölgede kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek elbette kolay bir iş değil. Ancak bu zor projeyi başarıyla gerçekleştiren mimarlık bürosu Morgan McDonnell, 2014 RIAS Ödülü'nün yanısıra bu ayın başında Scottish Property Awards 2014 ödülünü de kazandı ve Edinburgh'ta düzenlenen bir törenle 25,000 sterlinlik para ödülü ile altın madalyasına kavuştu.

Ödül jürisi projenin gerçekleştirilmesinde tarihi yapıların korunmasına yönelik gösterilen ekstra özen ve dikkati överken, söz konusu modernizasyonun Edinburgh'un tarihi sokaklarına getirdiği taze havadan da övgüyle söz etti. Koruma altındaki dokuz binanın elden geçirilmesini öngören proje sonucunda ortaya çıkan kompleks, bir otelin yanısıra daire, restoran, ofis, bar ve kafelere de evsahipliği yapıyor. Şimdi gelin bu ilginç modernizasyon projesine yakından bakalım. Belki Türkiye'de devam eden ve planlanan benzer projeler açısından da ilham kaynağı olur.