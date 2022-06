Bir evin öncesi, sonrası ve muhteşem dekorasyonu

Evin çatı bölümü ahşapların beyaz renklerde boyanması ve estetik bir aydınlatma ile resimdeki gibi oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz renklerin her detayda ve her ayrıntıda yoğun bir şekilde kullanılmış olması aydınlatmaların yansımaları ile evin her alanında muhteşem görselliklerin oluşmasını sağlamış.