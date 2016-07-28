Bir evin öncesi, sonrası ve muhteşem dekorasyonu

Eski yapıların yenilenmesi, dış cephelerin modern yapılar haline getirilmesi ve mevcut iç dekorasyonların estetik çizgilerle yeniden dekore edilmesi için titiz ve modern çalışmalar yapılması gereklidir. Piedmont Novara da yer alan bir ev üzerinde yapılan proje kapsamında ev yeniden doğmuş ve görsel açıdan insanları kendisine hayran bırakacak güzelliğe sahip bir ev haline getirilmiş. Ortu Associates uzmanları tarafından hayata geçirilen bu yenileme projesi homify farklı ile sizlere sunuluyor. Baştan aşağı tüm detayları yakından inceleyeceğiniz bu projenin tüm ayrıntılarını kendi evinizde de uygulayabilirsiniz.
Evin ön avlusu demir şebekeye sahip bir kapı ile çevrelenmiş ve kötü bir görünüme sahipken yapılan yenileme işlemleri sonrasında demir kapı yerine muhteşem bir avlu peyzajı yapılarak çok şık bir ön avlu ortaya çıkarılmış. Taş döşemeler ile avlu bir bahçe ve yürüyüş yolu gibi dekore edilmiş.
Evin giriş yolu oldukça kötü ve çirkin göründüğü gibi, dış cephelerin eski dekorasyonları da göze batacak kadar kötü görünüyor. Giriş yolunun yenilenmesi işlemleri için önce dış cepheler baştan sona yenilenmiş ve sonrasında giriş yolu yeniden yapılmış. Sonuç olarak görsel ve şık bir giriş yolu oluşturulmuş ve evin dışarıdan muhteşem bir görüntüye sahip olması sağlanmış.
evin iç mekanları yenileme işlemlerine tabi tutulmuş ve orijinal özgün haline uygun bir şekilde dekore edilmiş. Rasyonel anlayış çerçevesinde beyaz tonların hakimiyetinde yapılan yenileme dekorasyonu sonucunda ortaya resimde yer alan kusursuz güzellikteki iç dekorasyon çıkarılmış. Estetik cam yemek masası ve görsel oturma grubu evin iç mekanının daha canlı ve aha görsel bir hale getirmiş.
Oturma odası, yenileme işlemleri sonucunda resimdeki gibi gayet şık ve dekoratif bir şekilde dekore edilmiş. Şık bir şömine yapılarak koyu çerçeveler ile şömine pekiştirilmiş. Ayrıca beyaz rengin her alanda ve her detayda kullanılmış olması oturma odasının gayet aydınlık ve ışıl ışıl bir oturma odası olmasını sağlamış.
Evin üst katına ulaşımı sağlayan merdiven siyah ve beyaz renklerin uyumu içinde oldukça şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz ana tema üzerine siyah basamaklar ile zıt renklerin uyumu yakalanmış ve merdivenin oturma odası içinde gayet kusursuz ve doğal olması sağlanmış.
Yemek odası, evin diğer odalarından bağımsız olarak bej renklerin ağırlığında dekore edilmiş ve tuğla duvarların görselliği ön plana çıkarılmış. Özel bir aydınlatma yapılarak yemek odasının gayet şık ve gayet dekoratif olması sağlanmış. Cam yemek masası ve bej sandalye takımı çok uyumlu bir şekilde yemek odası oluşmasına katkı sağlamış.
Evin mutfağı beyaz rengin yoğun olarak kullanıldığı ve ahşaplar ile desteklenerek zarif bir dekorasyona sahip olacak şekilde dekore edilmiş. Sarkıtma aydınlatmalar ile mutfağın ideal aydınlatmaya sahip olması sağlanmış. Koyu zemin kaplamaları ile mutfağın çok renkli olması sağlanmış.
Evin çatı bölümü ahşapların beyaz renklerde boyanması ve estetik bir aydınlatma ile resimdeki gibi oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz renklerin her detayda ve her ayrıntıda yoğun bir şekilde kullanılmış olması aydınlatmaların yansımaları ile evin her alanında muhteşem görselliklerin oluşmasını sağlamış.