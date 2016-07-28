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Bir evin öncesi, sonrası ve muhteşem dekorasyonu

ümit atdağ ümit atdağ
Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Modern Oturma Odası Beyaz
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Eski yapıların yenilenmesi, dış cephelerin modern yapılar haline getirilmesi ve mevcut iç dekorasyonların estetik çizgilerle yeniden dekore edilmesi için titiz ve modern çalışmalar yapılması gereklidir.   Piedmont Novara da yer alan bir ev üzerinde yapılan proje kapsamında ev yeniden doğmuş ve görsel açıdan insanları kendisine hayran bırakacak güzelliğe sahip bir ev haline getirilmiş. Ortu Associates uzmanları tarafından hayata geçirilen bu yenileme projesi homify farklı ile sizlere sunuluyor. Baştan aşağı tüm detayları yakından inceleyeceğiniz bu  projenin tüm ayrıntılarını kendi evinizde de uygulayabilirsiniz.

Avlunun öncesi ve sonrası

Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Evin ön avlusu  demir şebekeye sahip bir kapı ile çevrelenmiş ve kötü bir görünüme sahipken yapılan yenileme işlemleri sonrasında demir kapı yerine muhteşem bir avlu peyzajı yapılarak  çok şık bir  ön avlu ortaya çıkarılmış. Taş döşemeler ile avlu bir bahçe ve yürüyüş yolu gibi dekore edilmiş.

Giriş yolunun öncesi ve sonrası

Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Evin giriş yolu oldukça kötü ve çirkin göründüğü gibi, dış cephelerin eski dekorasyonları da göze batacak kadar kötü görünüyor.  Giriş yolunun yenilenmesi işlemleri için  önce dış cepheler baştan sona yenilenmiş ve sonrasında giriş yolu yeniden yapılmış. Sonuç olarak görsel ve şık bir giriş yolu oluşturulmuş ve evin dışarıdan muhteşem bir görüntüye sahip olması sağlanmış.

Beyaz hacimler

Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Modern Oturma Odası Beyaz
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

evin iç mekanları yenileme işlemlerine tabi tutulmuş ve  orijinal özgün haline uygun bir şekilde dekore edilmiş.  Rasyonel anlayış çerçevesinde  beyaz tonların hakimiyetinde yapılan yenileme dekorasyonu sonucunda ortaya resimde yer alan kusursuz güzellikteki iç dekorasyon çıkarılmış. Estetik cam yemek masası ve görsel oturma grubu evin iç mekanının daha canlı ve aha görsel bir hale getirmiş.

Oturma odası

Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Modern Oturma Odası Beyaz
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Oturma odası, yenileme işlemleri sonucunda resimdeki gibi gayet şık ve dekoratif bir şekilde dekore edilmiş. Şık bir şömine yapılarak koyu çerçeveler ile şömine pekiştirilmiş. Ayrıca beyaz rengin her alanda ve her detayda kullanılmış olması oturma odasının gayet aydınlık ve ışıl ışıl bir oturma odası olmasını sağlamış.

Merdivenin şıklığı

Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Modern Oturma Odası
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Evin üst katına ulaşımı sağlayan merdiven siyah ve beyaz renklerin uyumu içinde oldukça şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz ana tema üzerine siyah basamaklar ile zıt renklerin uyumu yakalanmış ve merdivenin oturma odası içinde gayet kusursuz ve doğal olması sağlanmış.

Yemek odası

Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Modern Yemek Odası Beyaz
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Yemek odası, evin diğer odalarından bağımsız olarak bej renklerin ağırlığında dekore edilmiş  ve tuğla duvarların görselliği ön plana çıkarılmış. Özel bir aydınlatma yapılarak yemek odasının gayet şık ve gayet dekoratif olması sağlanmış. Cam  yemek masası ve bej sandalye takımı çok uyumlu bir şekilde yemek odası oluşmasına katkı sağlamış.

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Mutfağın zarafeti

Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Modern Mutfak Beyaz
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Evin mutfağı beyaz rengin  yoğun olarak kullanıldığı ve ahşaplar ile desteklenerek zarif bir dekorasyona sahip olacak şekilde dekore edilmiş. Sarkıtma aydınlatmalar ile mutfağın ideal aydınlatmaya sahip olması sağlanmış. Koyu zemin kaplamaları  ile mutfağın çok renkli olması sağlanmış.

Dekoratif ayrıntılar

Casa a Novara, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Evin çatı bölümü ahşapların  beyaz renklerde boyanması  ve estetik bir aydınlatma ile  resimdeki gibi oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz renklerin her detayda ve her ayrıntıda yoğun bir şekilde kullanılmış olması aydınlatmaların yansımaları ile evin her alanında muhteşem görselliklerin oluşmasını sağlamış.

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