Bir evin öncesi, sonrası ve muhteşem dekorasyonu

Eski yapıların yenilenmesi, dış cephelerin modern yapılar haline getirilmesi ve mevcut iç dekorasyonların estetik çizgilerle yeniden dekore edilmesi için titiz ve modern çalışmalar yapılması gereklidir. Piedmont Novara da yer alan bir ev üzerinde yapılan proje kapsamında ev yeniden doğmuş ve görsel açıdan insanları kendisine hayran bırakacak güzelliğe sahip bir ev haline getirilmiş. Ortu Associates uzmanları tarafından hayata geçirilen bu yenileme projesi homify farklı ile sizlere sunuluyor. Baştan aşağı tüm detayları yakından inceleyeceğiniz bu projenin tüm ayrıntılarını kendi evinizde de uygulayabilirsiniz.