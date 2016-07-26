Tadilat sonrası küçük bir evin inanılmaz dönüşümü!

Etkileyici ve zarif! O kasvetli ve dar alandan böylesi ferah ve romantik bir atmosfere dönüşmek hoş bir sürpriz. Özellikle romantik fikirlerden etkilenenler için, yalın ve ferah duvar zeminleri ve örtüler ile renk katan yemek takımları ile şirin bir kare dizayn edilebilir. Fonksiyonel detaylarla 2 tabure ve bir yemek masası ile şık bir akşam yemeğine uygun atmosfer hazırlanmış.

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