Tadilat sonrası küçük bir evin inanılmaz dönüşümü!

Küçük ve dar alanlarda dekor fikirleri ile ilgilenenler buraya! Tadilat işleri oldukça zahmetli ve zaman gerektiren bir iş gibi görünebilir. Eğer küçük yaşam alanlarını daha işlevsel ve estetik açıdan düzenlemek, dizayn etmek istiyorsanız bu proje size ilham verebilir. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz. Derinlik katan detaylar ve akılcı çözümleriyle projemizin görsellerini hemen incelemeye başlayalım!
Özellikle dar ve küçük alanlarda daralan ve kasvetten rahatsız olanlar için tercih etmeyecekleri bir mutfak. Fakat akılcı çözümlerle tasarlanan bir tadilattan geçtikten sonra oldukça kullanışlı ve estetik bir görünüme kavuşabilir. Mutfak fayansları oldukça eski moda ve zaman aşımına uğramış. Özellikle küçük ve dar mutfak dekorasyonu ile ilgileniyorsanız, açık ve ferah renklerin tercih edilmesi, desen ve figürlerle dar alanın boğulmaması gerektiğini belki bilirsiniz. Ahşap mutfak dolapları da iç mekanı karartan ve boğuk bir hava veren etki sağlıyor. Bakalım tadilat sonra nasıl aşamalardan geçmiş ve bu kasvetli halinden kurtulabilmiş mi?
Şaşırtıcı ve muhteşem! O küçük ve kasvetli mutfağın yerinde, ışıl ışıl ve iç açan bir mutfak yer alıyor. Adeta önceki hali ile hiçbir alakası olmayan mutfağın ferah ve göze hitap eden bir atmosferi mevcut. Modern stil çözümlerle, açık ve yalın zemin renkleri tercih edilmiş. Beyaz renk duvar ve tavan zemini ile uyumlu duvar kaplamaları, döşeme zemininde de benzer açık renk tonları tercih edilmiş. Böylesi dar ve küçük alanlar için en ideal çözümler arasında açık ve yalın, göz yormayan renklerin kullanılması önde gelir. Tüm bunların yanı sıra doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları ile daha ferah ve ışıl ışıl bir atmosfer sağlanıyor.
Kayısı rengi tonları ile duvar kaplamaları oldukça klasik ve öte taraftan bakımsız görünüyor. Hijyen ve ferah bir atmosfer istenen banyo ve tuvaletler, özellikle daha kirli gösterebilecek sarıya yakın renkleri bazen kabul etmiyor. Daha temiz ve ferah bir görünüm için iç açan renk ve dokular tercih edilebilir.
İşte ferah ve iç açan bir tuvalet atmosferi. Gerek aydınlatma unsurları, gerekse nane renginin kattığı o ferahlık gözü okşayan bir estetik görünüm ortaya çıkarıyor. Kontrast etki yapan klozet kapağı rengi ise fark yaratan, renkleri ön plana çıkaran modern bir dokunuş. Küçük tuvalet alanını daha da geniş gösteren bir duvar aynası dekoru kullanılmış ve bu sayede derinlik katan bir tasarım anlayışı söz konusu. Nane yeşili çini duvar kaplamaları ve retro dokunuşlarla şahane bir dönüşüm.
Oldukça bakımsız ve dar bir alanda kasvet kaçınılmaz. Duvar yüzeylerindeki rutubet her zaman rahatsız edici bir görünüm verir ve sağlıksız yaşam şartlarını işaret eder. Buranın tamamen elden geçirilerek onarılması ve daha kullanışlı hale getirilmesi gerekiyor. Gelin, dönüşüm sonrası haline bir göz atalım.
Etkileyici ve zarif! O kasvetli ve dar alandan böylesi ferah ve romantik bir atmosfere dönüşmek hoş bir sürpriz. Özellikle romantik fikirlerden etkilenenler için, yalın ve ferah duvar zeminleri ve örtüler ile renk katan yemek takımları ile şirin bir kare dizayn edilebilir. Fonksiyonel detaylarla 2 tabure ve bir yemek masası ile şık bir akşam yemeğine uygun atmosfer hazırlanmış.
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