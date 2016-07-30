Yazlık mutfağa ne dersiniz?

Sıcak yaz günlerinde tatile zaman ve bütçe ayıramasanız da evinizin bahçesinde veya balkonunda muhteşem yemekli davetler verebilir güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz. Bahçe, teras ve balkon gibi alanlarda son zamanların en popüler uygulamalarından biri de açık hava mutfaklarıdır. Mangal ve barbekünün lezzetine tutkun olanların açık havada yemek keyfini zenginleştirmek için uyguladıkları açık hava mutfakları, yazlık evleriniz için ideal. Açık havada, bol oksijenle pişen yemeklerin lezzetine varırken bir yandan da konuklarınızla keyifli muhabbetler etmek istiyorsanız siz de bir yazlık mutfağa ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere açık hava mutfakları ve barbeküler hakkında uygulama önerileri ve parlak dekorasyon fikirleri sunacağız. Bu tasarımlara bayılacaksınız.
Açık hava mutfağı dekore edebilmek için öncelikle evin hangi alanına uygulayacağınıza karar verip buna göre planlama yapmanız gerekecek. Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak açık hava mutfağının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağı için hava koşullarına daha dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek daha doğru olur. Açık hava mutfağında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması lazım. Bunun yanı sıra monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması önemlidir. Ayrıca tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Açık hava mutfağı dekore ederken yerleşim planını yemek alanı ile pişirme alanını yakın tutacak şekilde yapmalısınız bu sayede yemek pişirirken misafirlerinizle de ilgilenebilirsiniz. Buzdolabı ve fırın gibi sıcak, soğuk üniteleri mesafeli yerleştirmek de mutfağınızı enerji kaybından korur. Tezgahı monte ederken hafif aşağı doğru eğim vererek yağmur suyunun üzerinde birikmesini engelleyebilirsiniz veya kapaklı hazır açık hava mutfak tezgahları alarak kötü havalarda kapağını kapalı tutabilirsiniz. Bir diğer önemli ayrıntı da; açık hava mutfağını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız. Dilerseniz açık hava mutfaklarının özelliklerini örnek tasarımlar eşliğinde anlatmaya devam edelim.
Taş veya metal bir duvara monte edebileceğiniz endüstriyel bir tezgah size en kolay yoldan açık hava mutfağı kazandırabilir. Bahçenize uygulayabileceğiniz bu set sayesinde dilediğiniz zaman lezzetli mangallar yapıp bulaşıklarını evin içine taşımadan halledebilirsiniz. Bahçenize veya terasınıza yaptıracağını bir yazlık mutfak için mutfak ve banyo aksamları üzerine uzmanlaşmış profesyonellerden destek alabilirsiniz.
Eğer bu iş ciddi bir bütçe ayırabiliyorsanız çok daha kapsamlı dekorasyonlar yaptırmanız mümkün. Bir mutfağın bütün ihtiyaçlarını ve hatta daha fazlasını barındıran açık hava dekorasyonları bulabilirsiniz. Bu fotoğrafta havuz başına planlanmış harika bir açık hava mutfağı görebilirsiniz.
Eğer bahçenizde ciddi bir tadilata girmek istemiyorsanız ama açık hava mutfağınızı sıradan bir barbekü ile de geçiştirmeye niyetiniz yoksa bu geleneksel modelleri değerlendirebilirsiniz. Taş fırın mantığıyla çalışan bu yapılar lavabo, tezgah, ocak, fırın gibi ihtiyaçları barındıracak şekilde farklı modellerde bulunabiliyor.
Kışın yağmur, kar ve rüzgardan olumsuz etkilenebilecek bir bahçeniz varsa bu kapanabilir modelleri de tercih edebilirsiniz. İçerisinde barbekü ve tezgah bulundurabilen bu modellerin en büyük özelliği paslanmaz çelik malzemeden üretilmeleri ve de kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutulabilmesidir.
Açık hava mutfağınızı terasa uygulamayı düşünüyorsanız ve aklınızda daha detaylı ve modern bir tasarım varsa bu örneği de dikkate alabilirsiniz. Bir mutfakta bulunması gereken her şeye sahip olan bu modeller son derece kullanışlı ve şık. Mutfak dekorasyonu üzerine çalışan iç mimar ve tasarımcılar bu konuda size yardımcı olabilir. Mutfak dekorasyonunuz için de fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa
Dünyanın dört bir yanından 10 şahane mutfak başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Teras veya bahçenizi yazlık bir mutfak olarak değerlendirmek isterseniz bu model mükemmel bir örnek olabilir. Dayanıklı malzemeleri, mekana göre üretilen ölçüleri ve kullanışlı modeliyle eksiksiz bir açık mutfak. Ayrıca bu fonksiyonel tezgahı dilediğiniz masa ve sandalye takımı ile birlikte kullanabilirsiniz.
Açık hava mutfağı için yer veya bütçe ayıramıyorsanız üzülmeyin. Aynı işi görecek daha küçük ve pratik çözümler de mevcut. Her yerde bulabileceğiniz bu barbekü setleri size dilediğiniz yerde açık hava mutfağı keyfi yaşatacaktır. Üstelik son derece ekonomik.