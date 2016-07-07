Hayran kalacağınız büyüleyici yazlık

Oldukça geniş olan ana odayı adeta baştan sona kaplayan oturma grubu kalabalık davetler için yeterli kapasitede görünüyor. Gri taş tabana beyaz minderler ve mor yastıklarla süslenen oturma grubu tarz olarak yazlığa uygun. Masa olarak iki adet yuvarlak cam sehpa seçilmiş. Cam yüzeyleri sayesinde masaların enteresan ayakları net olarak görülüyor. Birisi iki adet büyük taştan oluşurken diğeri birbirine girmiş siyah renkli bir tasarım. Oturma grubu renk ve detaylarıyla ilgi çektiğinden yemek takımı sade tutulmuş. Merdivenlerin yan duvarı ise çarpıcı bir renge sahip.