Hayran kalacağınız büyüleyici yazlık

Bugün sizi alıp Güney Amerika ülkesi olan Peru'nun başkentine götürüyoruz. Yazıda bahsedeceğimiz muhteşem projenin mimarı ise Martin Dulanto. Mimarlık Bineali'nde ikinci olan yapı 130 metrekare olup 2013 yılında inşa edildi. Her bir detayında fark edilen kusursuz malzeme seçimi ve lüks dekorasyonuyla bu eve mutlaka göz atın deriz, zira sahipleri gerçekten şanslı.
Bina için tropikal iklimli bir çevre seçildiği için evin özelliklerinde de yansıtılmış. Dış cephe renkli, hareketli ve çok etkileyici. Açık bahçe alanındaki tropikal bitkiler evin kırmızı ve beyaz rengini daha da ön plana çıkartıyor. Renk dışında birinci katın büyük oranda camla kaplı olması sayesinde dışarıdan bakıldığında iç mekan rahatlıkla görülüyor. Sıcak iklimden ötürü evin sokağa karşı açık yapısı doğru bir tercih.
Mekanın içine göz attığımız bu resimde ilk olarak birinci katı görüyoruz. Veranda, yemek odası ve oturma odası gibi sosyal alanların birbirine entegre olduğu bir tasarım planlanmış. zemin ve duvarlardaki açık t tonlara tezat oluşturan mobilyaların canlı renkleri hoş bir ahenk yakalamış. Canlı sarılar, morlar, kırmızılar son derece dozunda kullanılıp birbiriyle yarışmayacak şekilde dağılım gösteriyor.
Yemek odası ile oturma odasının yanında camlı bir bölme eşliğinde ikinci kata ulaşan taş merdiven bulunuyor. Duvarların büyük ölçüde camla kaplı olması iç mekanı aydınlık ve havadar hale getirmiş.
Oldukça geniş olan ana odayı adeta baştan sona kaplayan oturma grubu kalabalık davetler için yeterli kapasitede görünüyor. Gri taş tabana beyaz minderler ve mor yastıklarla süslenen oturma grubu tarz olarak yazlığa uygun. Masa olarak iki adet yuvarlak cam sehpa seçilmiş. Cam yüzeyleri sayesinde masaların enteresan ayakları net olarak görülüyor. Birisi iki adet büyük taştan oluşurken diğeri birbirine girmiş siyah renkli bir tasarım. Oturma grubu renk ve detaylarıyla ilgi çektiğinden yemek takımı sade tutulmuş. Merdivenlerin yan duvarı ise çarpıcı bir renge sahip.
Zarif yatak odası basit olmakla birlikte ilgi çekici. Odanın gri tonları ile mavi renkli yatak güçlü bir kontrast oluşturmuş. Yatak başlığı yerine ilgi çekici bir tablo ile yetinmek sanatsal bir hava katmış. Saydıklarımız dışında pek fazla mobilya kullanılmayarak bilinçli bir sadelik yaratılmış.
Lüks binanın içinde toplam 3 adet yatak odası bulunuyor. Bu resimde gördüğümüz ise dört kişilik bir aileyi konuk etmeye yeterli. Ana yatak odası gibi sade bir tasarımı olan bu odada çizgili yatak örtüleri rengiyle göz alıyor.
Genellikle bahçede olan havuz bu projede ikinci katta bulunuyor. Merdivenler ile erişim sağlanan havuzun kenarları merdivene benzer bir tasarıma sahip.
Teras kata bir de gün batımında göz attığımız resimde havuz dışında ahşap pergola ile kaplı bir oturma grubu bulunuyor. Hem beyaz rengi hem de geniş kapasitesiyle büyük davetler için ideal olan teras tek kelimeyle şahane.
Bir de güneş ışığında gördüğümüz teras katı bu resimde tüm bölümleriyle ortaya çıkıyor. Büyük oturma grubuna ek olarak masa takımı da bulunuyor.
Lüks evin mutfağına doğru ilerlerken ilk olarak sarı çizgili barı fark ediyoruz. Lacivert ve beyaz renkli muzip şekilli sandalyeleri ile son derece eğlenceli bir dekor.
Barı geçip mutfağa geçtiğimizde bizi beyaz ve modern bir mutfak karşılıyor. İnce uzun mutfakta pencere bulunmuyor, zaten kapalı alanda pek fazla vakit geçirmek istemiyorsunuz.
Son olarak evin banyosundayız. Şeffaf camlı duşun mavi zemin rengi dikkat çekici. Banyonun diğer kısımları ise epey sade.
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