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Anadolu'nun ortasında Amerikan tarzı yaşam

Meral Eser Meral Eser
Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
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Anadolu'da geleneksel tip ev mimarisi örneklerine sıklıkla rastlasak da, yeni ve gelişen mimari örnekleri de inşa edilmekte. Amerikan tarzı yaklaşımlarla tasarlanan ve nefes kesen Anadolu manzaralarını bir araya getiren şahane projeler mevcut. Bu yapılar sadece dış cephe mimarisi ile fark yaratmakla kalmıyor, ayrıca iç mimari ile ilgili göz alıcı ve modern stil çözümlerle tasarlanıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Ankara'dan Antakya'ya, Konya'dan Kayseri'ye farklı şehirlerden örnek projelerin iç ve dış mekan görsellerini hemen incelemeye başlayalım!

Natürel renklerin ahengi

Dış Cephe Tulya Evleri Modern Evler
Tulya Evleri

Dış Cephe

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Kahverengi, krem veya bej gibi natürel renkler göze hitap eder ve doğa ile uyum sağlar. Aynı zamanda doğal dokular ve renklerin kullanımı gözü okşayan, huzur veren bir atmosfer oluşturur. Geniş bir bahçesi bulunan ve huzur veren bu ev Konya'dan bir örnek.

Şık ve modern

Mutfak Tulya Evleri Modern Mutfak
Tulya Evleri

Mutfak

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Geniş ve açık renk tonları ile kahverengi tercih edilen mutfak planında fonksiyonel bir mutfak adası değerlendiriliyor. İç mekanı muntazam aydınlatan geniş pencerelere sahip mutfak alanı, birçok kişinin hayallerini süsleyecek cinsten. Konya'da konfor sunan modern bir mutfak.

Büyüleyici

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Geniş bahçeli ve havuzlu evler birçok kişinin hayallerini süsler. Doğal taş ve ahşap materyallerinin cephede kullanımı estetik açıdan öne çıkarıyor. Evin iç dekorasyonu ile ilgili fikir sahibi olmak için mutfak dekorasyonunu inceleyebiliriz. 

Fark yaratan bir mutfak

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Mutfak
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Mutfak adası şık ve zarif detaylarla oldukça fonksiyonel tasarlanmış. Modern  stil öğelerle klasik stil öğeler bir araya getirilmiş. Öte yandan son teknoloji ile döşenen ferah bir mutfak.

Formları öne çıkaran tasarımlar

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Kayseri'de bulunan modern stil dizayn edilmiş, formları ile öne çıkan bir ev modeli ile devam ediyoruz. Beton kütle, cam ve ahşap gibi materyallerin öne çıktığı bir çalışma. Turkuaz ile ahşabın ahengi ise büyüleyici.

Renkler ve ahenk

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Geniş ve ferah iç mekan dizaynı ile göze hitap eden bir oturma odası. Modern aydınlatma aksesuarları, duvar dekorları, konfor sunan modern mobilyalar ve renklerin ahengi. Geniş pencerelerle ferah bir atmosferiyle Kayseri'den bir ev.

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Dinamik

T Evi, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Evler
VEN MİMARLIK

T Evi

VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK

Çankaya'da bulunan modern bir villa projesi ile devam ediyoruz. Gerek kütlelerin ön plana çıkışı, gerekse formlar ve yalın bir çizginin vurgulanışı göze çarpıyor. T Evi projesi olarak anılan çalışmada eklektik tasarım anlayışı olan villa, 500 metrekarelik arsa alanına yerleşiyor.

Modern aydınlatma unsurları

T Evi, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
VEN MİMARLIK

T Evi

VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK

Sade bir dille tasarlanan projenin iç mekan dizaynı için de modern stil öğelerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Geometrik formlar, şık ve dekoratif aydınlatma unsurları fark yaratan özelliklerinden. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile iç mekanda bölgesel aydınlatma ön plana çıkarılabilir.

Sıcak ve samimi bir aile evi

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Ordulu Yücel Partners tarafından inşa edilen rüya gibi bir ev. Aile evleri hem huzur veren yapılanması, hem de konfor sunan özellikleri ile son yıllarda oldukça tercih edilen bir alternatif. Özellikle ferah bir manzaraya eşlik eden ve Amerikan tarzı yaklaşımlarla esinlenen, son teknoloji ile döşenen evler oldukça ilgi çekiyor. Peyzaj mimarisi oldukça şık dizayn edilmiş, beyaz ile kırmızı tuğla cephe uyum ve ahenk sağlıyor.

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