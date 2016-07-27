Anadolu'nun ortasında Amerikan tarzı yaşam

Ordulu Yücel Partners tarafından inşa edilen rüya gibi bir ev. Aile evleri hem huzur veren yapılanması, hem de konfor sunan özellikleri ile son yıllarda oldukça tercih edilen bir alternatif. Özellikle ferah bir manzaraya eşlik eden ve Amerikan tarzı yaklaşımlarla esinlenen, son teknoloji ile döşenen evler oldukça ilgi çekiyor. Peyzaj mimarisi oldukça şık dizayn edilmiş, beyaz ile kırmızı tuğla cephe uyum ve ahenk sağlıyor.

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