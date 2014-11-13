Dekorasyon fikirleri: Nötr tonlar

Konu iç mekan tasarımı olunca nötr renkler seçmek en risksiz ve güvenli seçenek olarak bilinir. Nötr renkleri seçmenin en güzel yanı daha sonra yapacağınız değişikliklere imkan vermesidir. Eğer odalarınızın görünümünden çabuk sıkılan biriyseniz, açık renkler seçtiğinizde ayda bir, haftada bir ya da canınız ne zaman isterse değişiklik yapabilirsiniz.

Nötr renkler sıkıcıdır diye bir yargı yersizdir. Doğa bize ahşap ve taş gibi harika nötr dokular sunuyor. Önemli olan nokta birbiriyle çatışan değil, uyum gösteren renk ve dokuları bir araya getirebilmek. Ama odayı tek bir tona boğmamaya dikkat etmek gerek. Böyle bir tarzda başarılı olmak için anahtar kelimeler, denge, armoni ve ahenk. Bu yazıda size bazı olağanüstü nötr tasarım örnekleri göstereceğiz. Göstereceğimiz örneklerin hepsi de karakter sahibi ve sofistike örnekler.