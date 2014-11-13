Dekorasyon fikirleri: Nötr tonlar

Konu iç mekan tasarımı olunca nötr renkler seçmek en risksiz ve güvenli seçenek olarak bilinir. Nötr renkleri seçmenin en güzel yanı daha sonra yapacağınız değişikliklere imkan vermesidir. Eğer odalarınızın görünümünden çabuk sıkılan biriyseniz, açık renkler seçtiğinizde ayda bir, haftada bir ya da canınız ne zaman isterse değişiklik yapabilirsiniz.
Nötr renkler sıkıcıdır diye bir yargı yersizdir. Doğa bize ahşap ve taş gibi harika nötr dokular sunuyor. Önemli olan nokta birbiriyle çatışan değil, uyum gösteren renk ve dokuları bir araya getirebilmek. Ama odayı tek bir tona boğmamaya dikkat etmek gerek. Böyle bir tarzda başarılı olmak için anahtar kelimeler, denge, armoni ve ahenk. Bu yazıda size bazı olağanüstü nötr tasarım örnekleri göstereceğiz. Göstereceğimiz örneklerin hepsi de karakter sahibi ve sofistike örnekler.
Büyük mobilyaların sade kalmasını istiyorsanız, detaylara yapacağınız dokunuşlarla odayı süsleyebilirsiniz. Bu resimde halıdaki bej tonlar, resimlerin altın varaklı çerçeveleriyle ortaya çıkarılmış. Ayrıca avize çok dikkat çekmese de, her birinin şapkası olan lambalarıyla odanın genel havasına çok şey katmış. Nötr renkleri kullanıyorsanız detayları farklı bir biçimde ele almalısınız. Birbirlerine galebe çalmak yerine genel bir uyum sergilemeliler. Bu çok da kolay sağlanan bir şey değil. Eğer odanızın tek renkli bir şaheser yerine monoton bir şekil alacağından endişeleniyorsanız, bir uzmana danışmanızda fayda var.
Bu oda sade bir tasarımın içine serpiştirilmiş biraz canlı rengin odaya nasıl karakter ve keyif kazandırdığının güzel bir örneği. Mavi bir vazo ve sarı bir elbise askısı kadar basit unsurlar odaya tamamen yeni bir boyut kazandırmış. Tasarımcıların merdiveni pek de alışık olunmayan biçimde gri tonlarında boyamaları çok etkili bir seçim olmuş. Gri tonlar ilginç biçimde odayı daha sıcak hala getirmiş. Bizce beyazı seçselerdi aynı etkinin ortaya çıkmayacağı kesindi. Seçilen dokular da odanın genel görünümünde önemli rol oynamış. Duvarlarla uyum gösteren, gri ve kahverengi tonlarındaki mermer bank kompozisyonun tamamlayıcı parçası olmuş.
Kahverenginin her tonu güzeldir ama burada kullanılan karamel ton 60lar ve 70lere kadar çok da sık kullanılmamıştı. Retro duygusu yaratan bu oturma odası, çok fazla beyaz kullanılmasına rağmen karakter sahibi bir görünüm sunuyor. Duvarda asılı denizcilik temalı fotoğraflar ve resimler de çok hoş duruyor. Ayrıca yastıkların üzerindeki desenlerde odada seçilen renk paletini vurgular nitelikte. Bu uyumlu ortamda dinlenmek çok keyifli olsa gerek.
Nötr renkler en çok da yatak odaları için tavsiye ediliyor. Yatak odasının amacı uyumak ve dinlenmek olduğuna göre, parlak renklerin neden seçilmediğini anlamak güç değil. Kendinize dingin bir sığınak yaratmak için bu resmi kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Mütevazı sütlü kahve tonları hem denge hem de bir fark yaratmış. Ayrıca odaya yakından baktığınızda küçücük bir bronz ilavesiyle oda monotonluktan kurtulmuş.
Tıpkı yatak odası gibi banyolar da günün kaygı ve stresinden arındığımız yerlerdir. Genelde banyolar için tercih edilen renk beyazdır ancak sadece beyaz kullanımı banal bir görüntü oluşturabilir. Resimde görüldüğü gibi, küvet, havlu askısı ve resim çerçevelerinin ilginç geometrisi bu banyoyu bu tehlikeden kurtarmış. Resme bakınca insanın aklına küveti sıcacık suyla doldurup, günün stresinden kurtulmak gelmiyor mu?
Nötr renkler sadece iç mekanlara yakışmıyor. Dış mekanlar için de son derece hoş olasılıklar yaratıyor. Bej ve kahverengi gibi doğanın temel renkleri yeşiller mükemmel bir uyum gösteriyor. Bakımının daha kolay olduğu düşünüldüğünden dış mekanlarda daha çok koyu renkleri görmeye alışığız. Ama koyu renklerin solma riski her zaman vardır. Oysa açık renklerde böyle bir risk hemen hemen yok. Bahar geldiğinde açık renkli döşemeleriniz makineyi atıp yıkadığınızda yeni alınmış gibi bir görüntüye kavuşurlar. Bu gördüğünüz bahçe tasarımında tek başınıza ya da sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca yaz gelip çiçekler açtığında dekorasyonunuzla uyumsuzluk gösterecekleri endişesi de yaşamazsınız.