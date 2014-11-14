Renkli tasarım mutfaklar

Mutfağınıza neşe getirmeye ne dersiniz? Hem de bunu renklerle yapacağımızı söylesek? Renkli mutfaklar ziyaretçilerin ilgisini çekme konusunda çok başarılıdır. Bu yazı mutfaklarınıza ışıklandırma, mobilyalar ve aksesuarlarla nasıl renk katabileceğinizi gösterecek. Biliyoruz ki mutfak evin en önemli bölümlerinden biridir. Öyleyse onu daha cazip hale getirmek için ne duruyorsunuz? Gelin tek rengin hakim olduğu olağanüstü mutfak örneklerine hep beraber göz atalım.
Mavi mutfakların yeni trend rengi. Bir zamanlar bu renk kırmızıydı ama o devirler çok gerilerde kaldı. Mavi sıcak bir renk değil. Peki mutfağınız için neden bu soğuk rengi tercih edesiniz ki? Mavi bize seyahati çağrıştırır ve mutfak dünyasında her lezzet bir seyahattir. Mavinin her tonu başka bir şey ifade eder, dolayısıyla size uygun atmodferi yaratmak için doğru tonu tercih ettiğinizden emin olun. Örneğin pastel mavi romantizmle eş anlamlıyken, turkuaz popüler kültürü çağrıştırıyor, meneviş mavisi ise coşku anlamına geliyor. Resimdeki örnekte beyazla birleşen mavi saflığı temsil ediyor. Ayrıca duvardaki mavi cam panel mutfağa modern bir görünüm kazandırıyor. Güçlü spot ışıklar ise mavinin asaletini bir kat daha vurguluyor.
Yeşil doğayı ve güzel duyguları çağrıştıran canlandırıcı bir renk. Beyazla ideal bir biçimde kombinlenmiş yeşil, bu mutfağa bahar havası katmış. Bu mutfakta çalışmak insana yaz kış bahar duygusu yaşatır diye düşünüyoruz. Doğanın içinde çalışıyormuş hissi mutfaktaki yorgunluğunuzu da kesinlikle alacaktır.
Sarı her mekanı canlandırabilecek sıcak bir renk. Genelde kuzeye bakan karanlık odalarda kullanılıyor. Biz sarıyı güneş, ahenk ve cömertlikle özdeşleştiriyoruz. Dolayısıyla mutfak ve yemek odası gibi sıcak bölümler için de mükemmel bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bu resme bakınca bizde uyanan tek arzu yemekler fırında ağır ağır pişerken barın etrafında arkadaşlarla içkilerimizi yudumlamak oluyor. Sarı renk küre şekilli lambalar, yuvarlak hatlı mobilyalar ve beyaz eşyalarla olağanüstü bir uyum oluşturmuş. Köşeli eşyaların olmaması mutfağa yumuşak bir hava katmış ve steril bir görüntüden uzaklaştırmış. Modern ve sıcak bu mutfak bizce bir tasarım harikası olmuş.
Ev dekorasyonu denince turuncu ilk akla gelen renklerden biri değil elbette. Ama turuncudan bu kadar uzak durulması üzücü. Adını vitamin deposu turunçlardan alan bu renk şüphesiz mutfağınıza canlılık katacak. Üstelik bu mutfakta olduğu gibi modern mobilyalarla da donatınca mutfakta vakit geçirmek paha biçilemez bir keyfe dönüşecek.
Bu nadide mutfak bir kraliyet sarayından çıkma gibi görünüyor. Altın varaklı fuşya doğramalar mutfağa çok asil bir görüntü kazandırmış. Başarılı ayrıntılar ve sıcak renkler misafirlerinize ayrıcalık yaşatacak. Onlara saray mutfağında oldukları duygusunu verecek.
Bu mutfağa ilk baktığımızda aklımıza gelen soru bu rengin ne renk olduğu oldu. Fuşya mı? Pembe mi? Eflatun mu? Görünen o ki bu mutfağı güzel yapan şey üç rengin karışımı olması. Bu karışım gizemli bir sıcaklık yaratmış. Yumuşak ama yoğun ışık mutfağın modern ve minimalist eşyalarına zenginlik kazandırmış. Bu mutfakta yenecek romantik bir akşam yemeği partnerinizin aklını başından alabilir.
Kırmızı bazen abartılı olabilir ama bu mutfakta durum hiç de böyle değil. Bu mutfak kesinlikle gösterişli ve eğlenceli bir mutfak olmuş. Burada yapılacak her yemeğin tadına bakma isteği uyandıracak cinsten. İster ailenizle, ister arkadaşlarınızla olun, bu mutfakta vakit geçirmek büyük bir zevke dönüşecek.
Siyah ve beyazın birlikteliği her zaman harika sonuç verdiğinden, bu ikili mutfaklarda da en çok tercih edilen renklerden. Fotoğrafta da görüldüğü gibi, siyah ve beyazın izdivacından zarif bir sadelik ve zamansızlık duygusu ortaya çıkmış. Neredeyse başka bir renk kullanımına gerek kalmayacak şekilde bir kompozisyon oluşturmuş siyah ve beyaz. Bu dinamik birliktelik, siyah çizgilerin geometrisiyle akıcılık da kazanmış.