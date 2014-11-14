현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Renkli tasarım mutfaklar

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfağınıza neşe getirmeye ne dersiniz? Hem de bunu renklerle yapacağımızı söylesek? Renkli mutfaklar ziyaretçilerin ilgisini çekme konusunda çok başarılıdır. Bu yazı mutfaklarınıza ışıklandırma, mobilyalar ve aksesuarlarla nasıl renk katabileceğinizi gösterecek. Biliyoruz ki mutfak evin en önemli bölümlerinden biridir. Öyleyse onu daha cazip hale getirmek için ne duruyorsunuz? Gelin tek rengin hakim olduğu olağanüstü mutfak örneklerine hep beraber göz atalım.

Mavilim

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Modern Mutfak
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Mavi mutfakların yeni trend rengi. Bir zamanlar bu renk kırmızıydı ama o devirler çok gerilerde kaldı. Mavi sıcak bir renk değil. Peki mutfağınız için neden bu soğuk rengi tercih edesiniz ki? Mavi bize seyahati çağrıştırır ve mutfak dünyasında her lezzet bir seyahattir. Mavinin her tonu başka bir şey ifade eder, dolayısıyla size uygun atmodferi yaratmak için doğru tonu tercih ettiğinizden emin olun. Örneğin pastel mavi romantizmle eş anlamlıyken, turkuaz popüler kültürü çağrıştırıyor, meneviş mavisi ise coşku anlamına geliyor. Resimdeki örnekte beyazla birleşen mavi saflığı temsil ediyor. Ayrıca duvardaki mavi cam panel mutfağa modern bir görünüm kazandırıyor. Güçlü spot ışıklar ise mavinin asaletini bir kat daha vurguluyor.

Yeşilin doğası

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yeşil doğayı ve güzel duyguları çağrıştıran canlandırıcı bir renk. Beyazla ideal bir biçimde kombinlenmiş yeşil, bu mutfağa bahar havası katmış. Bu mutfakta çalışmak insana yaz kış bahar duygusu yaşatır diye düşünüyoruz. Doğanın içinde çalışıyormuş hissi mutfaktaki yorgunluğunuzu da kesinlikle alacaktır.

Coşkulu sarı

MR & MRS KNOWLES KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Modern Mutfak
Diane Berry Kitchens

MR & MRS KNOWLES KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Sarı her mekanı canlandırabilecek sıcak bir renk. Genelde kuzeye bakan karanlık odalarda kullanılıyor. Biz sarıyı güneş, ahenk ve cömertlikle özdeşleştiriyoruz. Dolayısıyla mutfak ve yemek odası gibi sıcak bölümler için de mükemmel bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bu resme bakınca bizde uyanan tek arzu yemekler fırında ağır ağır pişerken barın etrafında arkadaşlarla içkilerimizi yudumlamak oluyor. Sarı renk küre şekilli lambalar, yuvarlak hatlı mobilyalar ve beyaz eşyalarla olağanüstü bir uyum oluşturmuş. Köşeli eşyaların olmaması mutfağa yumuşak bir hava katmış ve steril bir görüntüden uzaklaştırmış. Modern ve sıcak bu mutfak bizce bir tasarım harikası olmuş.

Turuncu tonlar

PROJETO COZINHA COLORIDA, Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Mutfak üniteleri Rengarenk
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Ev dekorasyonu denince turuncu ilk akla gelen renklerden biri değil elbette. Ama turuncudan bu kadar uzak durulması üzücü. Adını vitamin deposu turunçlardan alan bu renk şüphesiz mutfağınıza canlılık katacak. Üstelik bu mutfakta olduğu gibi modern mobilyalarla da donatınca mutfakta vakit geçirmek paha biçilemez bir keyfe dönüşecek.

Krallara yaraşır

Cantù Kitchen, elisalage elisalage Klasik Mutfak
elisalage

elisalage
elisalage
elisalage

Bu nadide mutfak bir kraliyet sarayından çıkma gibi görünüyor. Altın varaklı fuşya doğramalar mutfağa çok asil bir görüntü kazandırmış. Başarılı ayrıntılar ve sıcak renkler misafirlerinize ayrıcalık yaşatacak. Onlara saray mutfağında oldukları duygusunu verecek.

Renkli füzyonlar

Denkendorf | Deutschland, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Modern Mutfak
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Bu mutfağa ilk baktığımızda aklımıza gelen soru bu rengin ne renk olduğu oldu. Fuşya mı? Pembe mi? Eflatun mu? Görünen o ki bu mutfağı güzel yapan şey üç rengin karışımı olması. Bu karışım gizemli bir sıcaklık yaratmış. Yumuşak ama yoğun ışık mutfağın modern ve minimalist eşyalarına zenginlik kazandırmış. Bu mutfakta yenecek romantik bir akşam yemeği partnerinizin aklını başından alabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Berrak kırmızı

Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Kırmızı bazen abartılı olabilir ama bu mutfakta durum hiç de böyle değil. Bu mutfak kesinlikle gösterişli ve eğlenceli bir mutfak olmuş. Burada yapılacak her yemeğin tadına bakma isteği uyandıracak cinsten. İster ailenizle, ister arkadaşlarınızla olun, bu mutfakta vakit geçirmek büyük bir zevke dönüşecek.

Siyah beyaz

Pelleport, Agence Glenn Medioni Agence Glenn Medioni Mutfak
Agence Glenn Medioni

Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni

Siyah ve beyazın birlikteliği her zaman harika sonuç verdiğinden, bu ikili mutfaklarda da en çok tercih edilen renklerden. Fotoğrafta da görüldüğü gibi, siyah ve beyazın izdivacından zarif bir sadelik ve zamansızlık duygusu ortaya çıkmış. Neredeyse başka bir renk kullanımına gerek kalmayacak şekilde bir kompozisyon oluşturmuş siyah ve beyaz. Bu dinamik birliktelik, siyah çizgilerin geometrisiyle akıcılık da kazanmış.

homify 360°: Kuzey İspanya'da bağ evi
Ankastre mutfak isteyen ya da mutfağında değişiklik isteyenler için mutfak dekorasyon ve tasarım fikirleri.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler