Renkli tasarım mutfaklar

Mavi mutfakların yeni trend rengi. Bir zamanlar bu renk kırmızıydı ama o devirler çok gerilerde kaldı. Mavi sıcak bir renk değil. Peki mutfağınız için neden bu soğuk rengi tercih edesiniz ki? Mavi bize seyahati çağrıştırır ve mutfak dünyasında her lezzet bir seyahattir. Mavinin her tonu başka bir şey ifade eder, dolayısıyla size uygun atmodferi yaratmak için doğru tonu tercih ettiğinizden emin olun. Örneğin pastel mavi romantizmle eş anlamlıyken, turkuaz popüler kültürü çağrıştırıyor, meneviş mavisi ise coşku anlamına geliyor. Resimdeki örnekte beyazla birleşen mavi saflığı temsil ediyor. Ayrıca duvardaki mavi cam panel mutfağa modern bir görünüm kazandırıyor. Güçlü spot ışıklar ise mavinin asaletini bir kat daha vurguluyor.